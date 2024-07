«Ακραίο» φινάλε για το Release Athens 2024

Το "metal" ξεκίνημα στο Release έγινε στις 14/6 με ένα φοβερό show από Megadeth, Blind Guardian και Grand Magus ενώ λίγες μέρες πριν, ζήσαμε απίστευτες σκηνές με τη λαοθάλασσα που απόλαυσε Judas Priest, Bruce Dicksinson, Accept σε μια ήδη ιστορική βραδιά του σκληρού ήχου.

Την Κυριακή, οι πρωτεργάτες του ακραίου ήχου στην Πολωνία και οι κορυφαίοι εκπρόσωποι του thrash metal των ΗΠΑ, αντίστοιχα, θα πλαισιωθούν από τους Ολλανδούς Pestilence, εκ των κορυφαίων ονομάτων του progressive death metal.

Οι Behemoth δημιουργήθηκαν από τον αινιγματικό frontman και κιθαρίστα, Adam "Nergal" Darski, και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη – θρυλική πια – σκηνή ακραίου ήχου της Πολωνίας. Αν και οι ρίζες τους βρίσκονται αναμφίβολα στο black metal, χάρις το μοναδικό όραμα του Nergal εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο ξεχωριστά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών. Οι ζωντανές τους εμφανίσεις, που χαρακτηρίζονται από εντυπωσιακά σκηνικά, εδραίωσαν τη φήμη των Behemoth ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα και θεατρικά live acts στο metal.

Οι Testament δημιουργήθηκαν το 1983 στην Καλιφόρνια και γρήγορα έγιναν από τα κορυφαία ονόματα της περιβόητης Bay Area Thrash σκηνής των 80s, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκρηξη του σκληρού ήχου! Κυκλοφορίες όπως το ανυπέρβλητο “The New Order” (1988), το “Practice What You Preach” (1989), το “Souls of Black” (1990) και φυσικά το αριστουργηματικό "The Gathering", τους κατέταξαν στους κορυφαίους εκπροσώπους του thrash metal. Γνωστοί για τις δυναμικές ζωντανές εμφανίσεις τους και με εντυπωσιακή χημεία μεταξύ τους, οι Testament μέσα στις τέσσερις δεκαετίες της ύπαρξης τους έχουν αφήσει μια σπουδαία κληρονομιά που εξακολουθεί να επηρεάζει τη metal σκηνή.

Οι Pestilence είναι μια από τις πρώτες σπουδαίες μπάντες που αναδείχτηκαν από την Ολλανδική extreme metal σκηνή των 80s, παραμένοντας επίκαιροι και φιλόδοξοι. Με τον ιδρυτή τους, Patrick Mameli, στα φωνητικά και την κιθάρα ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν δύο άλμπουμ και να περιοδεύσουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, μέσα στο 2024 για να αποδείξουν ότι η ιστορία τους δεν τελείωσε και πως παραμένουν μία ασυμβίβαστη και ουσιαστική μπάντα, με μοναδικό ήχο και με απήχηση που εξακολουθεί να υφίσταται παρά τις δεκαετίες που έχουν περάσει.

