Η Loreen μαζί με την Kylie Minogue στο Release Athens 2025

Το Release Athens 2025 υποδέχεται την Loreen, την Παρασκευή 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Η τραγουδίστρια από την Σουηδία, η μοναδική γυναίκα που έχει καταφέρει να κερδίσει τον διαγωνισμό της Eurovision δύο φορές, με τα (διάσημα, πλέον) “Euphoria” και “Tattoo”, θα πλαισιώσει την Kylie Minogue σε μια υπέροχη, άκρως χορευτική pop βραδιά.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Η Σουηδή Loreen, με τις μαροκινές ρίζες, μεγάλωσε σε μια πολύτεκνη οικογένεια με πέντε αδέρφια και βρήκε καταφύγιο στο τραγούδι από μικρή ηλικία. Το ντεμπούτο της στη μουσική βιομηχανία έγινε μέσω του τηλεοπτικού διαγωνισμού Idol, όπου κατέκτησε την τέταρτη θέση. Ακολούθησε μια περίοδος όπου εργάστηκε ως παραγωγός και σκηνοθέτης στην τηλεόραση, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να βρει τα πατήματά της στη μουσική.

Το 2011, κυκλοφόρησε το πρώτο της single, "My Heart Is Refusing Me", ένα pop anthem που αποτέλεσε κομβικό σημείο για τη μετέπειτα πορεία της και για την αυτοπεποίθηση που χαρακτήρισε τα επόμενα βήματά της.

Η καριέρα της εκτοξεύτηκε το 2012, όταν με το “Euphoria” πήρε την πρώτη θέση στη Eurovision, ενώ έντεκα χρόνια αργότερα, το 2023, έγραψε ιστορία κερδίζοντας για δεύτερη φορά τον διαγωνισμό με το "Tattoo", καθιστώντας την τη μοναδική γυναίκα με δύο νίκες στο θεσμό. Ταυτόχρονα, κατέκτησε την κορυφή των charts σε 19 χώρες και πραγματοποίησε μια μεγάλη sold-out περιοδεία στην Ευρώπη, εκτοξεύοντας τους followers της στο Spotify στα 13 εκατομμύρια και ξεπερνώντας τα 2 δισεκατομμύρια streams, παγκοσμίως.

Έκτοτε, η Loreen συνεχίζει να κυκλοφορεί νέα μουσική, με πιο πρόσφατα τα singles “Warning Signs”, “Forever” και “Gravity”, να δουλεύει για το επόμενο άλμπουμ της και να ετοιμάζεται για μια νέα μεγάλη περιοδεία που θα την φέρει και στην Πλατεία Νερού, όπου μαζί με την Kylie Minogue θα στήσουν μια γιορτή αφιερωμένη στο χθες και το σήμερα της pop μουσικής.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 68€ και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 250€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη η ειδική προσφορά του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Kylie Minogue, Loreen & more tba (18/7, Πλατεία Νερού) + London Grammar & more tba (11/7, Πλατεία Νερού) προς 100€ (κέρδος 20€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

