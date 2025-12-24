Φωτιά σε αυτοκίνητο στην οδό Μαυροματαίων - Διακόπηκε η κυκλοφορία
Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική με δύο οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πυρκαγιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στην οδό Μαυροματαίων, με την Αστυνομία να προχωράει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική με δύο οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Οι «ερυθρόλευκες» ευχές για Καλά Χριστούγεννα σε πολλές γλώσσες
21:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Η Ρεάλ Οβιέδο… καλοβλέπει τον Γιώργο Γιακουμάκη
21:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πινακίδα εμπορικού κέντρου
17:42 ∙ WHAT THE FACT