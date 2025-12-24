Βρετανία: Απαγόρευση στο βράσιμο ζωντανών αστακών σχεδιάζει η κυβέρνηση

Προς την απαγόρευση του βρασίματος ζωντανών αστακών κινείται το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης υπόσχονται να αυξήσουν τα πρότυπα ευημερίας για όλα τα είδη ζώων.

Μια στρατηγική που σχημάτισε το Λονδίνο για την ευημερία των ζώων υποσχέθηκε μια σειρά νομικών αλλαγών που, σύμφωνα με τους υπουργούς, θα είναι «οι πιο φιλόδοξες» της γενιάς μας.⁠

⁠

Υπόσχονται να απαγορεύσουν το κυνήγι με σκύλους, το οποίο περιγράφεται ως «προπέτασμα καπνού» για το παράνομο κυνήγι αλεπούδων, τις παγίδες και το κυνήγι λαγών κατά την περίοδο αναπαραγωγής.⁠

Παράνομη πρακτική σε Ελβετία, Νορβηγία και Νέα Ζηλανδία

Η πρακτική του βρασίματος των αστακών ενώ αυτοί είναι ακόμα ζωντανοί είναι ήδη παράνομη στην Ελβετία, τη Νορβηγία και τη Νέα Ζηλανδία. Οι οργανώσεις για την προστασία των ζώων υποστηρίζουν ότι είναι πιο ηθικό να αναισθητοποιούνται οι αστακοί με ηλεκτρικό όπλο ή να ψύχονται με κρύο αέρα ή πάγο πριν από το βράσιμο.

Η απαγόρευση θα βασιστεί σε νόμο που θεσπίστηκε από τους Συντηρητικούς το 2022, ο οποίος ορίζει ότι τα ασπόνδυλα, συμπεριλαμβανομένων των χταποδιών, των καβουριών και των αστακών, είναι όντα με αισθήσεις και νιώθουν πόνο όπως τα άλλα ζώα.

Ο Ben Sturgeon, διευθύνων σύμβουλος της φιλοζωικής οργάνωσης «Crustacean Compassion», χαιρέτισε τα σχέδια, λέγοντας: «Όταν ζωντανά ζωά, όντα με συνείδηση τοποθετούνται σε βραστό νερό, υπομένουν αρκετά λεπτά βασανιστικού πόνου. Αυτό είναι βασανιστήριο και μπορεί να αποφευχθεί εντελώς. Λιγότερο επώδυνες εναλλακτικές λύσεις, όπως η ηλεκτροπληξία, είναι εύκολα διαθέσιμες».

Άλλες αλλαγές στην πολυαναμενόμενη στρατηγική του Εργατικού Κόμματος που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα περιλαμβάνουν την απαγόρευση των κλουβιών για κότες και των κλουβιών τοκετού για χοίρους και την εισαγωγή ανθρωπιστικών απαιτήσεων σφαγής για τα εκτρεφόμενα ψάρια.

Οι προτάσεις αυξάνουν επίσης τους περιορισμούς στο κυνήγι, με την απαγόρευση του κυνηγιού λαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του συντηρητικού Reform UK, χαρακτήρισε την κίνηση «αυταρχική μανία ελέγχου». Πρόσθεσε: «Καλύτερα να απαγορεύσετε και το περπάτημα με σκύλους στην ύπαιθρο, καθώς κυνηγούν κουνέλια, λαγούς, ελάφια και αλεπούδες».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι υποστηρίζουν κατά συντριπτική πλειοψηφία τους αυστηρότερους κανόνες για το κυνήγι, αν και οι ψηφοφόροι του Reform είναι πιο διχασμένοι. Σύμφωνα με τα ευρήματα της YouGov πέρυσι, το 29% των ψηφοφόρων του κόμματος θεωρούσε ότι το κυνήγι άγριων ζώων ήταν αποδεκτό, σε σύγκριση με το 65% που θεωρούσε ότι δεν ήταν.

*Με πληροφορίες από Guardian







