Βρετανία: Απαγόρευση στο βράσιμο ζωντανών αστακών σχεδιάζει η κυβέρνηση

«Όταν ζωντανά ζωά, όντα με συνείδηση τοποθετούνται σε βραστό νερό, υπομένουν αρκετά λεπτά βασανιστικού πόνου. Αυτό είναι βασανιστήριο και μπορεί να αποφευχθεί εντελώς», δήλωσε διευθύνων σύμβουλος φιλοζωικής οργάνωσης

Newsbomb

Βρετανία: Απαγόρευση στο βράσιμο ζωντανών αστακών σχεδιάζει η κυβέρνηση

Φωτ. Αρχείου - Αστακοί σε μονάδα επεξεργασίας στο Μέιν των ΗΠΑ. 

AP/Robert F. Bukaty
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προς την απαγόρευση του βρασίματος ζωντανών αστακών κινείται το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης υπόσχονται να αυξήσουν τα πρότυπα ευημερίας για όλα τα είδη ζώων.

Μια στρατηγική που σχημάτισε το Λονδίνο για την ευημερία των ζώων υποσχέθηκε μια σειρά νομικών αλλαγών που, σύμφωνα με τους υπουργούς, θα είναι «οι πιο φιλόδοξες» της γενιάς μας.⁠

Υπόσχονται να απαγορεύσουν το κυνήγι με σκύλους, το οποίο περιγράφεται ως «προπέτασμα καπνού» για το παράνομο κυνήγι αλεπούδων, τις παγίδες και το κυνήγι λαγών κατά την περίοδο αναπαραγωγής.⁠

Παράνομη πρακτική σε Ελβετία, Νορβηγία και Νέα Ζηλανδία

Η πρακτική του βρασίματος των αστακών ενώ αυτοί είναι ακόμα ζωντανοί είναι ήδη παράνομη στην Ελβετία, τη Νορβηγία και τη Νέα Ζηλανδία. Οι οργανώσεις για την προστασία των ζώων υποστηρίζουν ότι είναι πιο ηθικό να αναισθητοποιούνται οι αστακοί με ηλεκτρικό όπλο ή να ψύχονται με κρύο αέρα ή πάγο πριν από το βράσιμο.

Η απαγόρευση θα βασιστεί σε νόμο που θεσπίστηκε από τους Συντηρητικούς το 2022, ο οποίος ορίζει ότι τα ασπόνδυλα, συμπεριλαμβανομένων των χταποδιών, των καβουριών και των αστακών, είναι όντα με αισθήσεις και νιώθουν πόνο όπως τα άλλα ζώα.

Ο Ben Sturgeon, διευθύνων σύμβουλος της φιλοζωικής οργάνωσης «Crustacean Compassion», χαιρέτισε τα σχέδια, λέγοντας: «Όταν ζωντανά ζωά, όντα με συνείδηση τοποθετούνται σε βραστό νερό, υπομένουν αρκετά λεπτά βασανιστικού πόνου. Αυτό είναι βασανιστήριο και μπορεί να αποφευχθεί εντελώς. Λιγότερο επώδυνες εναλλακτικές λύσεις, όπως η ηλεκτροπληξία, είναι εύκολα διαθέσιμες».

Άλλες αλλαγές στην πολυαναμενόμενη στρατηγική του Εργατικού Κόμματος που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα περιλαμβάνουν την απαγόρευση των κλουβιών για κότες και των κλουβιών τοκετού για χοίρους και την εισαγωγή ανθρωπιστικών απαιτήσεων σφαγής για τα εκτρεφόμενα ψάρια.

Οι προτάσεις αυξάνουν επίσης τους περιορισμούς στο κυνήγι, με την απαγόρευση του κυνηγιού λαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του συντηρητικού Reform UK, χαρακτήρισε την κίνηση «αυταρχική μανία ελέγχου». Πρόσθεσε: «Καλύτερα να απαγορεύσετε και το περπάτημα με σκύλους στην ύπαιθρο, καθώς κυνηγούν κουνέλια, λαγούς, ελάφια και αλεπούδες».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι υποστηρίζουν κατά συντριπτική πλειοψηφία τους αυστηρότερους κανόνες για το κυνήγι, αν και οι ψηφοφόροι του Reform είναι πιο διχασμένοι. Σύμφωνα με τα ευρήματα της YouGov πέρυσι, το 29% των ψηφοφόρων του κόμματος θεωρούσε ότι το κυνήγι άγριων ζώων ήταν αποδεκτό, σε σύγκριση με το 65% που θεωρούσε ότι δεν ήταν.

*Με πληροφορίες από Guardian



Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Κατάρριψη ουκρανικών drones με προορισμό τη Μόσχα - Προβλήματα στα αεροδρόμια

23:55NEWSBOMB

Αγρότες: Έκαναν ρεβεγιόν Χριστουγέννων στα μπλόκα

23:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Κηφισιά ψηφίζουν μελομακάρονο δαγκωτό!

23:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Υπάρχουν «στρατιωτικές επιλογές» αλλά «εστιάζουμε στον αποκλεισμό» λέει ο Λευκός Οίκος

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηρωίνη εντοπίστηκε στα μαγειρεία του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης «Κρήτη 1»

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πριγκιπικό ντουέτο στο πιάνο από τη 10χρονη Σάρλοτ και την Κέιτ Μίντλετον - Βίντεο

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χειροπέδες σε ανήλικους που πήγαν για κάλαντα με άλλους «σκοπούς» - Αφαιρούσαν ρούχα και υποδήματα από κατοικίες

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Απαγόρευση στο βράσιμο ζωντανών αστακών σχεδιάζει η κυβέρνηση

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Νέος «ποταμός» στον Άλιμο παράσυρε αυτοκίνητο στο πέρασμά του - Βίντεο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή Ζελένσκι: Αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στην ανατολική Ουκρανία

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Έπσταϊν: Εντοπίστηκε επιπλέον ένα εκατομμύριο έγγραφα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε τζαμί στη Νιγηρία: Τουλάχιστον επτά οι νεκροί - Βομβιστική επίθεση αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ - Βίντεο

22:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χριστούγεννα: Ρεβεγιόν πολυτελείας με μενού υψηλής γαστρονομίας για «παχυλά» πορτοφόλια

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι Νέων Στύρων

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 24/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 6.300.000 ευρώ

22:08LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Ραγίζει καρδιές για τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς τον σύζυγό της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη

21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι «ερυθρόλευκες» ευχές για Καλά Χριστούγεννα σε πολλές γλώσσες

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Ταύρος: Εικόνες καταστροφής από την καταρρακτώδη βροχή - Αυτοκίνητα επέπλεαν στο νερό

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μηνύματα καταδίκης από Ευρώπη για το σχέδιο εποικισμού της Δυτικής Όχθης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ και όρια οδήγησης: Πόσα ποτά φέρνουν πρόστιμο - Μπύρα, κρασί ή ουίσκι, βότκα;

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Ταύρος: Εικόνες καταστροφής από την καταρρακτώδη βροχή - Αυτοκίνητα επέπλεαν στο νερό

18:03LIFESTYLE

Διπλό φινάλε στον ALPHA-«Να μ’αγαπάς» και «Άγιος Έρωτας» αποχαιρετούν για το 2025

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στις Σέρρες με την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Μπάρμπαρα Μπερλουσκόνι: Μιλά για τη ζωή της - Θυμάμαι το καλοκαίρι στην παραλία, εκείνος βουτούσε στην πισίνα με το κοστούμι του

19:13ΚΟΣΜΟΣ

«Αγαπούσε τα ταξίδια και τα αεροπλάνα» - Στενή φίλη της αεροσυνοδού του μοιραίου Falcon 50 στο Newsbomb

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η Άγκυρα επιβεβαίωσε τον θάνατο της Ελληνίδας αεροσυνοδού

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή Ζελένσκι: Αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στην ανατολική Ουκρανία

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο σούπερ μάρκετ: Ποια θα είναι ανοιχτά ανήμερα τα Χριστούγεννα

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: 7χρονο αγόρι νεκρό σε μετωπική σύγκρουση με φορτηγό

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η δραματική συνομιλία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου - Εξέδωσε σήμα «PAN-PAN»

11:37WHAT THE FACT

Αστεροειδής μεγέθους κτιρίου μπορεί να χτυπήσει τη Σελήνη το 2032 - Πώς θα επηρεαστεί η Γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ