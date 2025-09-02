Ακτιβίστρια έκλεψε αστακό από εστιατόριο και τον πέταξε στη θάλασσα

Μια ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε έναν αστακό από ένα ενυδρείο σε ένα πολυτελές εστιατόριο με θαλασσινά και τον πέταξε στο λιμάνι, έκλαψε σήμερα στο δικαστήριο.

Η 47χρονη Έμμα Σμαρτ κατηγορείται ότι μπήκε στο εστιατόριο Catch στο Old Fish Market στην προκυμαία του Weymouth στη Βρετανία, έσπρωξε μέλος του προσωπικού από τη μέση και άρπαξε τον ζωντανό αστακό από το ενυδρείο, έτρεξε έξω και τον πέταξε στη θάλασσα.

Η Σμαρτ, θαλάσσια βιολόγος, εμφανίστηκε στο Crown Court του Bournemouth την Τρίτη, αφού κατηγορήθηκε για κλοπή και επίθεση, κατηγορίες τις οποίες αρνείται.

Ο δικηγόρος της, Raj Chada, δήλωσε στο δικαστήριο ότι η πελάτισσά του βρισκόταν σε «πολύ εμφανή κατάσταση άγχους» και δυσκολευόταν να εισέλθει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Ζήτησε από τον δικαστή Jonathan Fuller την άδεια να καθίσει πίσω του αντί στο εδώλιο, η οποία και χορηγήθηκε.

Η Σμαρτ από το Weymouth του Dorset έκλαιγε καθ' όλη τη διάρκεια της σύντομης ακροαματικής διαδικασίας, κατά την οποία δήλωσε αθώα για τις κατηγορίες.

Το φερόμενο περιστατικό συνέβη στις 10 Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Η Σμαρτ, μέλος της Extinction Rebellion, αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση, με τον όρο να μην ξαναπάει στο εστιατόριο.

Η γυναίκα κατηγορείται ότι έσπρωξε την υπάλληλο Maisie Croker, η οποία της ζήτησε να φύγει από το εστιατόριο, και για κλοπή αστακού που ανήκε στον ιδιοκτήτη του εστιατορίου Anthony Cooper.

Θα δικαστεί για το θέμα αυτό σε μια τριήμερη δίκη τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Ο δικαστής Fuller αμφισβήτησε τον λόγο για τον οποίο απαιτείται τόσο πολύς χρόνος, ρωτώντας: «Πρόκειται για κλοπή ενός αστακού από ένα εστιατόριο, έτσι δεν είναι;»

Ο Jonathan Underhill, εισαγγελέας, δήλωσε ότι η υπεράσπιση είχε υποδείξει ότι αυτός ήταν ο χρόνος που θα απαιτούνταν και ότι θα κληθούν πολλοί μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένων της κας Croker και του κ. Cooper.

