Βρετανία: Διαδηλωτής σκαρφάλωσε σε πύργο ρολογιού σιδηροδρομικού σταθμού - Είχε πανό για το Ιράν
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον σιδηροδρομικό σταθμό King’s Cross στη Βρετανία, όταν ένας διαδηλωτής σκαρφάλωσε στον πύργο του ρολογιού, έχοντας μαζί του το κατοικιδιό του.
Ο άνδρας καθόταν ακριβώς επάνω από ένα πανό που έγραφε «Το Ιράν ανήκει στον λαό του», ενώ φορούσε μαύρο μπλουζάκι με το μήνυμα «Όχι στον πόλεμο». Σκαρφάλωσε στο κτίριο γύρω στις 8 το πρωί και παρέμεινε εκεί για αρκετές ώρες, τραβώντας την προσοχή των περαστικών.
Η επιχείρηση διάσωσης
Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν γερανό για να τον προσεγγίσουν και, μετά από περίπου τρεις ώρες, κατάφεραν να τον πείσουν να παραδώσει το κατοικιδιό του, ο οποίος κατέβηκε με ασφάλεια, προκαλώντας χειροκροτήματα από το πλήθος. Στη συνέχεια, ο διαδηλωτής απομακρύνθηκε επίσης με ασφάλεια.
Παρέμβαση των αρχών
Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι το περιστατικό τέθηκε υπό έλεγχο με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, η οποία κινητοποιήθηκε με δύο οχήματα και δέκα πυροσβέστες. Στο σημείο δημιουργήθηκε αστυνομικός κλοιός για να αποτραπεί η πρόσβαση των πολιτών στο σημείο του πύργου.