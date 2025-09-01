Το θερμότερο καλοκαίρι στην ιστορία της βίωσε φέτος η Βρετανία

Άνδρας κάνει ηλιοθεραπεία στις όχθες του Τάμεση κατά τη διάρκεια καύσωνα στο Λονδίνο, τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της βίωσε φέτος η Βρετανία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (01/09) η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Οι θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού ήταν οι υψηλότερες από τουλάχιστον το 1884, όταν άρχισαν να τηρούνται αρχεία.

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία που επικαλείται η Met Office, έσπασε το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας που «κρατούσε» από το 2018.

Η μέση θερμοκρασία που καταγράφηκε τους καλοκαιρινούς μήνες, από την 1η Ιουνίου μέχρι την 31η Αυγούστου ήταν 16,10°C, ξεπερνώντας τους 15,76 βαθμούς Κελσίου, τη μέση θερμοκρασία του 2018. Τέσσερα κύματα καύσωνα έπληξαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η υψηλότερη θερμοκρασία, 35,8°C,καταγράφηκε την 1η Ιουλίου στο Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία. Ήταν πάντως κατά πολύ χαμηλότερη από τη μέγιστη που έχει καταγραφεί ποτέ, τους 40,3 βαθμούς το καλοκαίρι του 2022.

«Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βιώσουμε πολύ θερμότερα καλοκαίρια στο εγγύς μέλλον (…) Ό,τι θα θεωρούσαμε ακραίο στο παρελθόν γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο στο μεταβαλλόμενο κλίμα μας», ανέφερε ο επικεφαλής κλιματικής ανάλυσης της Met, Μαρκ Μακάρθι.

