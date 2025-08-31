Οι τελευταίες ώρες της Λαίδης Ντι με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ - 28 χρόνια από τη βασιλική τραγωδία

Οι πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Αυγούστου 1997 έμελλε να σηματοδοτήσουν μία από τις μεγαλύτερες βασιλικές τραγωδίες στον 20ο αιώνα.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Νταϊάνα και ο φίλος της, Ντόντι Αλ Φαγέντ, σκοτώνονται σε τροχαίο στη Γαλλία, αποτέλεσμα μίας καταδίωξης από παπαράτσι.

Η πριγκίπισσα και ο γιος του ιδιοκτήτη του Harrods, Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, έχουν περάσει μεγάλο μέρος του καλοκαιριού μαζί στη νότια Γαλλία, οδηγώντας σε πολλές εικασίες σχετικά με τη φύση της σχέσης τους.

Έξω από το Ritz, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μπαίνει στη Mercedes-Benz W140 του Dodi καθώς αναχωρούν για το διαμέρισμα. Ο οδηγός Ανρί Πολ είναι μεθυσμένος και τρέχει με ταχύτητα στους δρόμους του Παρισιού. Μπαίνει στη σήραγγα Pont de l'Alma και συγκρούεται με ένα λευκό Fiat Uno. Χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και συντρίβεται σε μια κολόνα.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα μαζί με τον Ντόντι και τον Ανρί πέθαναν στη συντριβή. Ενώ ο σωματοφύλακας του Ντόντι, Τρέβορ Ρις-Τζόουνς, τραυματίστηκε σοβαρά. Ήταν το μόνο άτομο στο αυτοκίνητο που φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Οι τελευταίες ώρες πριν τη μοιραία καταδίωξη

Το πρωί του Σαββάτου 30 Αυγούστου 1997, το ζευγάρι πήρε πρωινό με θέα τη θάλασσα. Μετά το πρωινό, μια βάρκα τους πήγε στην αποβάθρα και, από εκεί, επιβιβάστηκαν σε μια λευκή Mercedes Benz στο αεροδρόμιο της Όλμπια της Σαρδηνίας. Επιβιβάστηκαν σε ιδιωτικό τζετ, με μια ορατή σφραγίδα Harrods στις πλευρές του, με προορισμό το Παρίσι.

Η απόβαση στο Le Bourget ήταν το πραγματικό διάλειμμα μεταξύ ιδιωτικότητας και ολικής πολιορκίας. Ένα απόσπασμα φωτογράφων συνωστίστηκε στον τερματικό σταθμό, μια κατάσταση που εξαπέλυσε την ενόχληση του Ντόντι: η καταδίωξη έγινε ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. Η δυσφορία και η ένταση άρχισαν να κυριαρχούν στην ατμόσφαιρα των επόμενων ωρών, εκτοπίζοντας την ηρεμία που είχαν βιώσει στη Μεσόγειο.

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 1ης Ιουλίου 1997, η Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, χαμογελά καθώς φτάνει στην Tate Gallery στο Λονδίνο AP/Jacqueline Arzt Larma

Παρίσι: η πόλη που πολιορκείται από τους παπαράτσι και το βάρος του Στέμματος

Κατά την άφιξή τους στο Παρίσι, η πριγκίπισσα και ο Ντόντι εγκαταστάθηκαν στην αυτοκρατορική σουίτα του ξενοδοχείου Ritz, που ανήκε στους Al-Fayeds, περιτριγυρισμένοι από έναν ιδιωτικό μηχανισμό ασφαλείας που θα τους προστάτευε τόσο από τον φυσικό κίνδυνο όσο και από το αδιάκοπο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Κάθε κίνηση καταγράφηκε αμέσως και κοινοποιήθηκε στα πρακτορεία ειδήσεων.

Το αγγλικό στέμμα προσέφερε κρατική προστασία στη Λαίδη Ντι με υψηλό τίμημα, πράγμα που σήμαινε αυστηρή παρακολούθηση και, πάνω απ 'όλα, μόνιμη αναφορά στον πρώην σύζυγό της, πρίγκιπα Κάρολο. Για το λόγο αυτό, αρνήθηκε συστηματικά μια τέτοια επιμέλεια: γι 'αυτήν, η προσωπική ελευθερία άξιζε περισσότερο από την ασφάλεια που διέπεται από τα μάτια των άλλων.

Το απόγευμα και τη νύχτα της 30ης Αυγούστου, προσπάθησε να διατηρήσει στιγμές κανονικότητας – παραγγελίες δώρων για τα παιδιά της, προγραμματισμένες εξόδους σε εστιατόρια, ιδιωτικές κλήσεις σε φίλους – αλλά κάθε προσπάθεια κατέληξε να ματαιώνεται από την πιεστική παρουσία των μέσων ενημέρωσης και τον αυξανόμενο φόβο. Η Νταϊάνα και ο Ντόντι δεν κατάφεραν ποτέ να βγουν για δείπνο μακριά από την παρενόχληση. Σε κάθε κίνηση, οι παπαράτσι τους ακολουθούσαν.

Η πίεση κλιμακώθηκε σε τόσο ασυνήθιστα επίπεδα που ο Ντόντι, εξοργισμένος, απαίτησε εξηγήσεις από την ομάδα ασφαλείας του και οργάνωσε σχέδια για να παραπλανήσει τον Τύπο με οχήματα-δολώματα. Εν τω μεταξύ, η Νταϊάνα εκδήλωσε μια διαβόητη εξάντληση, ένα μείγμα σωματικής και συναισθηματικής εξάντλησης. Οι προσπάθειες να αλλάξει η ερωτική της ζωή, αντί να παράγουν μια απελευθέρωση, ενέτειναν τις διώξεις των μέσων ενημέρωσης: η ιδέα της ανοικοδόμησης της ζωής της με τον Ντόντι συγκρούστηκε ξεκάθαρα με τις προκαταλήψεις σχετικά με τη θρησκεία και την προέλευση του συντρόφου της, ένας παράγοντας που πρόσθεσε ένταση στην ήδη συγκρουσιακή σχέση της με τη βρετανική αριστοκρατία.

Η νύχτα της καταδίωξης και το θανατηφόρο ατύχημα στο Παρίσι

Όταν η νύχτα έφτασε στο αποκορύφωμά της, το ζευγάρι πήρε μια απόφαση που θα σφράγιζε την τραγωδία. Έπρεπε να μετακομίσουν στο ιδιωτικό διαμέρισμα του Ντόντι για να παραλάβουν αποσκευές και να ξεκουραστούν πριν από το επόμενο ταξίδι στην Αγγλία. Για να το επιτύχουν αυτό χωρίς την πανταχού παρουσία των μέσων ενημέρωσης, επέλεξαν να εγκαταλείψουν το Ritz σε δύο οχήματα: το κύριο, που καταλαμβάνεται από σωματοφύλακες, χρησίμευσε ως δόλωμα και προχώρησε από την μπροστινή πόρτα, ενώ η Νταϊάνα και ο Ντόντι, μαζί με τον επικεφαλής ασφαλείας Ανρί Πολ και τον σωματοφύλακα Τρέβορ Ρις Τζόουνς, επιβιβάστηκαν σε μια μαύρη Mercedes Benz από την πίσω έξοδο.

Το σχέδιο ματαιώθηκε γρήγορα από την πονηριά των παπαράτσι. Η Mercedes ξεκίνησε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο και την επιτήρηση. Ο οδηγός, Ανρί Πολ, υπερέβη τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας, ελπίζοντας να παραπλανήσει τους διώκτες του. Σχεδόν 190 χιλιόμετρα την ώρα. Μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα, κατειλημμένα από φωτογράφους, πλαισίωσαν το όχημα για διάφορα τμήματα. Το ταξίδι μετατράπηκε σε κινηματογραφικό κυνηγητό μέχρι τη σήραγγα κάτω από την Place de l'Alma, και 23 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ο Ανρί Πολ χάνει τον έλεγχο, περνά απότομα στην αριστερή λωρίδα και χωρίς να επιβραδύνει συντρίβεται σε μια τσιμεντένια κολώνα, με τον αριθμός13.

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 31ης Αυγούστου 1997, οι αστυνομικοί ετοιμάζονται να απομακρύνουν το αυτοκίνητο Mercedes στο οποίο σκοτώθηκαν η Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, και ο σύντροφός της Ντόντι αλ Φαγέντ, στο Παρίσι. Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε μια σήραγγα κατά μήκος του ποταμού Σηκουάνα στη γέφυρα Pont de Alma, ενώ παπαράτσι με μοτοσικλέτες ακολουθούσαν το αυτοκίνητό της. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα θα ήταν 50 ετών την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011, ίσως η μόνη βεβαιότητα για την πορεία μιας ζωής που διακόπηκε απότομα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1997 στο Παρίσι, με νέο φίλο, δύο μήνες μετά τα 36α γενέθλιά της AP/Jerome Delay

Ο Ντόντι Αλ Φαγέντ και ο Ανρί Πολ πέθαναν επί τόπου με κατάγματα σπονδυλικής στήλης. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε τις αισθήσεις της. Ένας γιατρός που ήταν εκεί της έδωσε οξυγόνο. Ένα ασθενοφόρο που καθυστέρησε – μετά τις δύο τα ξημερώματα – τη μετέφερε στο νοσοκομείο Pitié-Salpêtrière. Η κατάστασή της ήταν μη αναστρέψιμη: η καρδιά, εκτοπισμένη, έσκισε το περικάρδιο και την πνευμονική αρτηρία. Πέθανε στις 4:30 το πρωί. Μόνο ο Τρέβορ, αν και σοβαρά τραυματισμένος, επέζησε της συντριβής. Ο θάνατος της Νταϊάνα συγκλόνισε τον κόσμο όσο καμία άλλη είδηση του τέλους του εικοστού αιώνα.

Παγκόσμια μονομαχία

Τα νέα εξαπλώθηκαν με ασυνήθιστη ταχύτητα. Σε ηλικία μόλις 36 ετών, ο ξαφνικός θάνατος της Νταϊάνα συγκλόνισε τη Βρετανία και τον κόσμο. Στο Λονδίνο, πλήθη συγκεντρώθηκαν έξω από το παλάτι του Κένσινγκτον, συγκεντρώνοντας περισσότερα από ένα εκατομμύριο στεφάνια ως φόρο τιμής. Το φαινόμενο προκάλεσε μαζική αντίδραση που επηρέασε εντός και εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα δίπλα σε ένα πορτρέτο της πριγκίπισσας Νταϊάνα που εμφανίζεται στις πύλες του παλατιού του Κένσινγκτον, στο Λονδίνο, Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 AP

Αντίθετα, το βρετανικό στέμμα επέδειξε αρχική απροθυμία και ψυχρότητα. Η βασίλισσα Ελισάβετ Β' αντιστάθηκε στη διεξαγωγή επίσημης κηδείας, υποστηρίζοντας ότι η Νταϊάνα είχε πάψει να είναι μέλος της οικογένειας. Ο όγκος των συλλυπητηρίων, ο συλλογικός ζήλος και ο διεθνής έλεγχος κατέληξαν να ανατρέψουν αυτή την απόφαση: τη μετάδοση της κηδείας στις 6 Σεπτεμβρίου 1997 παρακολούθησαν περίπου 32 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βρετανία, και 2.5 δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Αυτό το γεγονός είναι από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές στην ιστορία.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, αριστερά, και ο πρίγκιπας Χάρι, οι γιοι της Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας, σκύβουν το κεφάλι τους καθώς το φέρετρο της μητέρας τους βγαίνει από το Αβαείο του Γουέστμινστερ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 1997 μετά την κηδεία της. PA POOL/Adam Butle

Οι επίσημες έρευνες, που διεξήχθησαν από το γαλλικό δικαστικό σύστημα και, χρόνια αργότερα, από μια εκτεταμένη δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο, απέδωσαν το ατύχημα σε έναν συνδυασμό απερισκεψίας στο τιμόνι, ταχύτητας και πίεσης που άσκησαν οι παπαράτσι.

Αν και οι εικασίες και οι θεωρίες πολλαπλασιάστηκαν, τόσο η γαλλική έκθεση όσο και η βρετανική έρευνα απέκλεισαν τη συμμετοχή τρίτων.

