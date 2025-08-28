Το χρονοντούλαπο της πριγκίπισσας Νταϊάνα: Ένα ταξίδι στη δεκαετία του ’90

Η κάψουλα είχε προγραμματιστεί να ανοιχτεί «σε εκατοντάδες χρόνια», όμως βγήκε στην επιφάνεια νωρίτερα για να ξεκινήσει η κατασκευή ενός κέντρου παιδικού καρκίνου

Newsbomb

Το χρονοντούλαπο της πριγκίπισσας Νταϊάνα: Ένα ταξίδι στη δεκαετία του ’90
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότερα από τριάντα χρόνια μετά τη δημιουργία του, ένα χρονοντούλαπο που είχε ετοιμαστεί από την πριγκίπισσα Νταϊάνα και δύο παιδιά, άνοιξε νωρίτερα απ’ όσο είχε αρχικά προβλεφθεί. Το χρονοντούλαπο είχε θαφτεί το 1991, με αφορμή τη θεμελίωση του νέου κτιρίου Variety Club του νοσοκομείου Great Ormond Street στο Λονδίνο, και σκοπός του ήταν να αποτυπώσει την καθημερινή ζωή και τα χαρακτηριστικά της δεκαετίας του 1990. Αν και είχε αποφασιστεί να παραμείνει κλειστό για «εκατοντάδες χρόνια», ανασύρθηκε τελικά ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανέγερση ενός νέου κέντρου για τον παιδικό καρκίνο.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, που από το 1989 ήταν πρόεδρος του συγκεκριμένου νοσοκομείου και το είχε επισκεφθεί αρκετές φορές πριν από τον θάνατό της το 1997, συμμετείχε προσωπικά στη διαδικασία επιλογής των αντικειμένων μαζί με τα δύο παιδιά. Ο εντεκάχρονος τότε Ντέιβιντ Γουάτσον από το Ντέβον επέλεξε, μεταξύ άλλων, το μουσικό άλμπουμ της Κάιλι Μινόγκ Rhythm of Love σε CD, ένα διαβατήριο και ένα φύλλο ανακυκλωμένου χαρτιού. Η εννιάχρονη Σύλβια Φουλκς από το Νόριτς διάλεξε με τη σειρά της μια σειρά από βρετανικά νομίσματα, έναν μικρό σωλήνα με σπόρους δέντρων και ένα ολόγραμμα σε σχήμα νιφάδας χιονιού. Το κουτί περιείχε επίσης μια φορητή τηλεόραση τσέπης, καθώς και μια φωτογραφία της Νταϊάνα.

Μέσα στο χρονοντούλαπο βρέθηκε και ένα φύλλο της εφημερίδας Times από την ημέρα της ταφής του κουτιού. Στο πρωτοσέλιδο υπήρχαν θέματα όπως οι εκλογές στη Σοβιετική Ένωση, η εικόνα του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, αλλά και ειδήσεις για τον Πόλεμο του Κόλπου. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν ότι τα αντικείμενα είχαν υποστεί μικρές φθορές από τον χρόνο, όμως στο μεγαλύτερο μέρος τους διατηρήθηκαν ανέπαφα.

Η πράξη της ταφής του χρονοντούλαπου το 1991 είχε εμπνευστεί από μια παρόμοια εκδήλωση του 1872, όταν η τότε πριγκίπισσα Αλεξάνδρα είχε θεμελιώσει ένα άλλο κτίριο του ίδιου νοσοκομείου και είχε αφήσει κι εκείνη μια «κάψουλα μνήμης». Εκείνο το παλαιότερο χρονοντούλαπο όμως δεν έχει εντοπιστεί ποτέ.

Η αποκάλυψη του χρονοντούλαπου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται με την ανέγερση ενός σύγχρονου κέντρου για την αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου, που φιλοδοξεί να αποτελέσει εθνικό σημείο αναφοράς. Το νέο κτίριο θα συμβάλει στην ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών και ταυτόχρονα πιο φιλικών προς τα παιδιά θεραπειών, ενισχύοντας το έργο του νοσοκομείου.

Το γεγονός αυτό, εκτός από τη συγκίνηση που προκαλεί λόγω της παρουσίας της Νταϊάνα, μας προσφέρει μια ιδιαίτερη ματιά στο πώς οι άνθρωποι της δεκαετίας του ’90 αντιλαμβάνονταν την εποχή τους και τι θεωρούσαν αντιπροσωπευτικό της καθημερινότητάς τους. Το χρονοντούλαπο γίνεται έτσι όχι μόνο ένα κομμάτι της ιστορίας του νοσοκομείου, αλλά και ένα πολύτιμο ντοκουμέντο πολιτισμού και μνήμης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα στην «παγίδα» των Jet Streams: Θα ζήσουμε χειμώνα σαν τον ιστορικό χιονιά του 1987;

19:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Ριέκα: Συνοδεία Σαββίδη η αποστολή, βασικός ο Ντεσπόντοφ

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

19:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: Τρομερή Σάκκαρη στη Νέα Υόρκη - Επιβλητική πρόκριση στις «32»

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Το χρονοντούλαπο της πριγκίπισσας Νταϊάνα: Ένα ταξίδι στη δεκαετία του ’90

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κομοτηνή - Μήνυμα του 112

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλίτ Γιουκάι: Νέα στοιχεία σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία - Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

19:10WHAT THE FACT

Αποκάλυψη βιβλικού μυστηρίου: Στο Ισραήλ εντοπίστηκε εργοστάσιο ηλικίας 5.500 ετών

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: 9 fake news για το εργασιακό νομοσχέδιο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Στροβίλια: Το «στρατοδικείο» διέταξε αυτοψία και αναπαράσταση στην υπόθεση 5 Ελληνοκυπρίων

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου για το τροχαίο ατύχημα: «Φορούσαμε ζώνη και η ζώνη σώζει ζωές»

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Last dance για Ιωαννίδη - Η ενδεκάδα του Ρουί Βιτόρια

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live streaming η κλήρωση του Champions League: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

18:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αγνώριστος ο Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου»

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον εμπρηστή δημοτικό υπάλληλο της Παλλήνης - Έβαζε φωτιές στα δρομολόγιά του

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Δεν υπάρχει καύσιμη ύλη στην εμπορική αμαξοστοιχία

18:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπόνι και Κλάιντ στη Λαμία: Ζευγάρι κλέβει γυαλιά από κατάστημα οπτικών - Τι λέει ο ιδιοκτήτης στο Newsbomb - Βίντεο ντοκουμέντο

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Ντυνόταν αστυνομικός ο 24χρονος που συνελήφθη - Σχεδίαζε να ληστέψει επιχειρηματία

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλίτ Γιουκάι: Νέα στοιχεία σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία - Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

18:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπόνι και Κλάιντ στη Λαμία: Ζευγάρι κλέβει γυαλιά από κατάστημα οπτικών - Τι λέει ο ιδιοκτήτης στο Newsbomb - Βίντεο ντοκουμέντο

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: «Δεν έγινε και καμιά δολοφονία, πώς κάνετε έτσι» - Τι αναφέρει η μητέρα του 5χρονου που κλειδώθηκε στο μπαλκόνι

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Boeing 737 στο Άκτιο έπειτα από φωτιά στον ένα κινητήρα

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βιετναμέζος Χασάπης»: Βίντεο αποκεφαλισμού πωλείται μέσω Telegram στο dark net

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κομοτηνή - Μήνυμα του 112

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Δεν υπάρχει καύσιμη ύλη στην εμπορική αμαξοστοιχία

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live streaming η κλήρωση του Champions League: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτονία εφήβου έπειτα από... κουβέντα με το ChatGPT: Αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία

19:10WHAT THE FACT

Αποκάλυψη βιβλικού μυστηρίου: Στο Ισραήλ εντοπίστηκε εργοστάσιο ηλικίας 5.500 ετών

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Έφοδος για κλεμμένο αριστούργημα Ναζί καταλήγει σε έκπληξη - Ο πίνακας «Portrait of a Lady» και η ιστορία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ