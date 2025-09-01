Συγκλονιστική τροπή: Αστυνομικός ανταποκρίθηκε σε κλήση αυτοκτονίας - Το σοκ όταν είδε ποιος είναι

Ο Σκοτ Κάσγουελ, 52 ετών, βετεράνος του βρετανικού στρατού, κλήθηκε σε αυτό που πίστευε ότι ήταν στο πλαίσιο της δουλειάς του, να βοηθήσει έναν ξένο που είχε ανάγκη.

Αλλά όταν έφτασε στο σημείο, συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν ένας ξένος σε κρίση, αλλά ο αδελφός του - ένας στρατιώτης που υπηρετούσε στον στρατό του Ηνωμένου Βασιλείου - λίγα λεπτά μακριά από την απόπειρα να αυτοκτονήσει.

Κατάφερε να απομακρυνθεί από τη σκηνή με τον αδελφό του ζωντανό.

Ο Κάσγουελ περιέγραψε τις στιγμές στο GB News, παραδεχόμενος ότι τα συναισθήματα «τον ώθησαν ακόμη περισσότερο στα άκρα».

«Έπρεπε να κάνω ένα βήμα πίσω και τότε ένας από τους συναδέλφους μου κατάφερε να τον αρπάξει και να τον τραβήξει από τη δεξιά πλευρά».

Μετά το περιστατικό, ο αστυνομικός πιστεύει ότι ο αδελφός του «δεν αντιμετωπίστηκε σωστά» όσον αφορά στην ψυχική του υγεία και συνέχισε να υπηρετεί στο στρατό.

Ο αδελφός του επέστρεψε από το Αφγανιστάν, έπασχε από σύνθετο PTSD και είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει ξανά.

Σε μια συγκλονιστική ανατροπή, ο Κάσγουελ παρακολούθησε επίσης τη σκηνή της δεύτερης απόπειρας αυτοκτονίας του αδελφού του, όπου είχε οδηγήσει το αυτοκίνητό του σε έναν τοίχο από τούβλα με μεγάλη ταχύτητα.

Τώρα, ο Κάσγουελ έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία των βετεράνων και της αστυνομίας με φιλανθρωπική δράση για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όχι μόνο προσφέροντάς τους οικονομική υποστήριξη, αλλά και εκπαίδευση.