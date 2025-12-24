Φάκελος Έπσταϊν: Εντοπίστηκε επιπλέον ένα εκατομμύριο έγγραφα

Φωτογραφία του 2000 που απεικονίζει τον Επστάιν, με τον Ντόναλντ Τραμπ, την Μελάνια και την Γκίσλεϊν Μάξγουελ / Πηγή: New York Times

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι η ολοκλήρωση της δημοσιοποίησης όλων των εγγράφων που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν ενδέχεται να χρειαστεί «μερικές εβδομάδες ακόμη», με αποτέλεσμα να παρατείνεται περαιτέρω η προθεσμία της 19ης Δεκεμβρίου που είχε θέσει το Κογκρέσο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με το FBI, εντόπισε περισσότερα από ένα εκατομμύριο επιπλέον έγγραφα, τα οποία κρίνονται δυνητικά σημαντικά για την υπόθεση Έπσταϊν.

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς ενημερώθηκε για την ύπαρξη των νέων αρχείων, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι νομικές υπηρεσίες «εργάζονται όλο το 24ωρο» προκειμένου να εξετάσουν το υλικό και να προχωρήσουν στις απαραίτητες νομικές περικοπές, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία που εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα από το Κογκρέσο τον προηγούμενο μήνα.

«Τα έγγραφα θα δοθούν στη δημοσιότητα το συντομότερο δυνατό», τονίζει το υπουργείο, προσθέτοντας ότι λόγω του τεράστιου όγκου του υλικού η διαδικασία ενδέχεται να παραταθεί για μερικές ακόμη εβδομάδες.