Έκρηξη σε τζαμί στη Νιγηρία: Τουλάχιστον επτά οι νεκροί - Βίντεο

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα μέσα σε τζαμί της πόλης Μαϊντουγκούρι, της πρωτεύουσας της πολιτείας Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από τοπικό αξιωματούχο.

BREAKING: A bomb exploded inside a mosque at Gamboru Market in Maiduguri, Nigeria, around 6 p.m. during Maghrib prayers. Reports of many worshippers injured or killed. pic.twitter.com/Fkgb6XsnOE

— Breaking911 (@Breaking911) December 24, 2025



Νιγηριανά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για βομβιστική επίθεση με στόχο να προκληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα, αφού η έκρηξη σημειώθηκε σε τζαμί την ώρα της βραδινής προσευχής.

UPDATE: At least 7 killed, many injured in mosque explosion during evening prayers in Maiduguri, Borno State, Nigeria.



Rescue ops underway; suspected suicide bomb blast. No claim of responsibility. https://t.co/1BV74bMV5p pic.twitter.com/Hf4NmReeMl

— GeoTechWar (@geotechwar) December 24, 2025



Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για το μακελειό.

Η βορειοανατολική Νιγηρία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και 16 χρόνια με τζιχαντιστική εξέγερση, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.

Διαβάστε επίσης