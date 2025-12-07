Νιγηρία: Νέες απαγωγές από τζιχαντιστές - Άρπαξαν γεωργούς

Για πάνω από 16 χρόνια, στη Νιγηρία γίνονται συχνές μαζικές απαγωγές, στο βορειοδυτικό τμήμα από συμμορίες κακοποιών και στο βορειοανατολικό από τζιχαντιστές.

Νιγηρία: Νέες απαγωγές από τζιχαντιστές - Άρπαξαν γεωργούς
Τουλάχιστον 13 καλλιεργητές απήχθησαν στη βορειοανατολική Νιγηρία, που έχει μετατραπεί την τελευταία μιάμιση δεκαετία σε θέατρο εξέγερσης τζιχαντιστών, δήλωσε χθες Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άμπα Αμπάρι, επικεφαλής των τοπικών αρχών στην περιοχή Κοντούγκα, στην πολιτεία Μπόρνο.

Κατά τον Τιτζάνι Άχμεντ, επικεφαλής πολιτοφυλακής γνωστής με την ονομασία Civilian Joint Task Force, οι απαγωγείς επικοινώνησαν κι απαίτησαν καταβολή λύτρων.

Τις τελευταίες εβδομάδες, εκατοντάδες άνθρωποι απήχθησαν σε διάφορες πολιτείες της χώρας--στο κύμα ενεργειών αυτής της φύσης, η χειρότερη υπόθεση ήταν η απαγωγή 300 και πλέον μαθητών κι εκπαιδευτικών σε οικοτροφείο στο δυτικό τμήμα της πολυπληθέστερης αφρικανικής χώρας, την 21η Νοεμβρίου.

Περί τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (σ.σ. τοπική ώρα· περί τη 01:00 ώρα Ελλάδας), «άγνωστοι ένοπλοι επιτέθηκαν στο χωριό Μαλάρι (...) κι απήγαγαν 14 καλλιεργητές», είπε στο AFP ο Άμπα Αμπάρι, προσθέτοντας πως ένα από τα θύματα μπόρεσε να διαφύγει.

Οι αγρότες βρίσκονταν στα χωράφια τους το βράδυ, ποτίζοντας καλλιέργειες και φυλάσσοντας ζώα, όταν απήχθησαν.

Η Κοντούγκα βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα από τη Μαϊντουγκούρι, την πρωτεύουσα της πολιτείας Μπόρνο. Αυτή η τελευταία είναι το επίκεντρο της βίας των τζιχαντιστών που σπαράσσει τη Νιγηρία αφότου άρχισε η εξέγερση της οργάνωσης Μπόκο Χαράμ, το 2009.

Το κύμα απαγωγών στο κράτος της Αφρικής με 230 εκατομμύρια κατοίκους ώθησε τον νιγηριανό πρόεδρο Μπόλα Τινούμπου να κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» σε εθνική κλίμακα και να διατάξει τη στρατολόγηση δεκάδων χιλιάδων αστυνομικών και στρατιωτικών.

