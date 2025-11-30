Νιγηρία: Ελεύθερες 12 γυναίκες που είχαν απαχθεί απο΄τζιχαντιστές

Οι τζιχαντιστές εκτιμάται πως απελευθέρωσαν τις γυναίκες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από στρατιώτες που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Οι κοιτώνες του Καθολικού Δημοτικού και Γυμνασίου St. Mary's μετά την απαγωγή παιδιών και προσωπικού από ένοπλους στην κοινότητα Papiri της Νιγηρίας, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025.

Christian Association of Nigeria/AP
Μια εβδομάδα μετά την απαγωγή τους από τζιχαντιστές στην πολιτεία Μπόρνο, της Νιγηρίας 12 νεαρές γυναίκες απελευθερώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Η είδηση της απελευθέρωσης προκάλεσε ανακούφιση, καθώς από τον Νοέμβριο η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής βρίσκεται αντιμέτωπη με μαζικές απαγωγές – μια πρακτική ευρέως διαδεδομένη μετά την απαγωγή το 2014 σχεδόν 300 μαθητριών στο Τσιμπόκ της πολιτείας Μπόρνο από τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ.

«Οι 12 νεαρές γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες», δήλωσε στο AFP ο Αμπουμπακάρ Μαζίνι, επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή Ασκίρα-Ουμπά, συμπληρώνοντας ότι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να δεχθούν ιατρική φροντίδα. Οι απαγωγείς «επικοινώνησαν με τους γονείς, οι οποίοι πήγαν να τις αναζητήσουν στο δάσος», αφηγήθηκε ο Μαζίνι.

Μια απαχθείσα αφέθηκε ελεύθερη αφού είπε στους απαγωγείς ότι θήλαζε το μωρό της.

Σύμφωνα με τον Μαζίνι, δεν καταβλήθηκαν λύτρα. Οι τζιχαντιστές εκτιμάται πως απελευθέρωσαν τις γυναίκες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από στρατιώτες που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Η πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.

