Βραβεία Όσκαρ: «Οι σκελετοί στη ντουλάπα» των υποψήφιων

Δεν είναι μόνο η Κάρλα Σοφία Γκασκόν, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Emilia Perez», που «αυτοπυρπολήθηκε» και βούλιαξε τις ελπίδες του φιλμ με τις 13 υποψηφιότητες για θρίαμβο στα Όσκαρ. Κατά καιρούς υπήρξαν υποψηφιότητες που έφτασαν ως την πηγή της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου αλλά νερό δεν ήπιαν καθώς «οι σκελετοί στη ντουλάπα» τους ακολουθούσαν και την κρίσιμη στιγμή βγήκαν σε πρώτο πλάνο.

«Σχεδόν κάθε ταινία που έχει υποψηφιότητες για Όσκαρ φέτος εμπλέκεται σε κάποιου είδους σκάνδαλο, μικρότερο ή μεγαλύτερο», λέει στο Ρόιτερς ο συγγραφέας του βιβλίου «Oscar wars: A history of Hollywood in Gold, Sweat and Tears», Μάικλ Σούλμαν. Ένα παράδειγμα είναι ο σκηνοθέτης του «The brutalist», Μπρέιντι Κορμπέ ο οποίος υπερασπίσθηκε την επιλογή να χρησιμοποιηθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη για να δώσει ουγγρική προφορά στα αγγλικά των πρωταγωνιστών του Εϊντριαν Μπρόντι και Φελίσιτι Τζόουνς.

Η υποψήφια για Όσκαρ α’ γυναικείας ερμηνείας, Φερνάντα Τόρες υποχρεώθηκε να απολογηθεί επειδή είχε βαφτεί με μαύρη μπογιά στο πρόσωπο για να υποδυθεί μια έγχρωμη γυναίκα σε μια παλαιότερη τηλεοπτική εκπομπή. «Εγραψα ένα άρθρο στο New Yorker στο οποίο αναφέρω ότι η κούρσα για τα φετινά Όσκαρ θυμίζει την πλοκή της ταινίας “Κονκλάβιο”. Κάθε υποψήφιος Πάπας έχει σκελετούς στη ντουλάπα του», λέει ο Μάικλ Σούμαν.

Παλαιότερα, ο σκηνοθέτης του «Πράσινου βιβλίου», Πίτερ Φαρέλι αναγκάστηκε κι αυτός να απολογηθεί και να αποκαλέσει τον εαυτό του ηλίθιο επειδή επανήλθε στην επικαιρότητα η απρεπής συμπεριφορά του απέναντι στην Κάμερον Ντίαζ. Παρά το «σκάνδαλο», η ταινία πήρε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας το 2019 καθώς και άλλα δύο αγαλματίδια.

Το 1999 ο περιβόητος Χάρβι Γουάινστιν διεκδικούσε ως παραγωγός το Όσκαρ καλύτερης ταινίας για το «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» απέναντι στο «Η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν» του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Για να πλήξει την ταινία του κορυφαίου σκηνοθέτη διέδιδε συστηματικά στους δημοσιογράφους ότι «το μόνο που άξιζε ήταν η αναπαράσταση της απόβασης στη Νορμανδία τα πρώτα 25 λεπτά. Μετά ήταν σαν οποιαδήποτε άλλη πολεμική ταινία». Δεν ξέρουμε αν αυτό ήταν αρκετό αλλά ο «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» απέσπασε τελικά επτά βραβεία Όσκαρ και ανάμεσά τους το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. «Ο Γουάινστιν ακολούθησε τη στρατηγική που έλεγε "μην επιτίθεσαι στις αδυναμίες του αντιπάλου σου αλλά στα πλεονεκτήματά του" και κατάφερε να μετατρέψει μια απίστευτη πολεμική σκηνή σε μειονέκτημα του Σπίλμπεργκ και της ταινίας του», λέει ο Σούλμαν και προσθέτει: «Όταν ρωτήθηκε για όλα αυτά, ο Γουάινστιν φυσικά τα αρνήθηκε λέγοντας “δεν θα έφτανα ποτέ σε τόσο χαμηλό επίπεδο”».

Το 2016 η ταινία «Η γέννηση ενός έθνους» του Νέιτ Πάρκερ έχασε κάθε πιθανότητα να διεκδικήσει τα βραβεία Όσκαρ όταν αποκαλύφθηκε ότι ο σκηνοθέτης είχε βιάσει μια συμφοιτήτριά του στον Penn State της Πενσιλβάνια. Η γυναίκα αυτοκτόνησε το 2012 και «η ταινία θάφτηκε μέσα σε μια στιγμή», όπως είπε χαρακτηριστικά ένας από τους παραγωγούς της.