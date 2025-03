Η φύση του καλού και του κακού στην ταινία «In the lost lands»

Σκηνή της ταινίας "In the lost lands"

Ο οραματιστής σκηνοθέτης Πολ Αντερσον (Resident Evil) διασκευάζει την ιστορία, στην ταινία In the lost lands με πρωταγωνιστές τους Μίλα Γιόβοβιτς (Resident Evil) και Ντέιβ Μποτίστα (Guardians of the Galaxy).

Μια βασίλισσα, αποφασισμένη να εκπληρώσει τον έρωτά της, κάνει ένα απελπισμένο παιχνίδι: προσλαμβάνει τη μάγισσα Γκρέι Άλις (Μίλα Γιόβοβιτς), μια γυναίκα τόσο φοβισμένη όσο και ισχυρή, για να της φέρει κάτι που λαχταρά, από τις Χαμένες Χώρες.

Μαζί με τον κυνηγό Μπόις (Ντέιβ Μποτίστα), απεσταλμένοι στην απόκοσμη έρημο των Χαμένων Χωρών, οι δυο τους αγωνίζονται να ολοκληρώσουν την αποστολή. Θα πολεμήσουν ενάντια σε σκοτεινές δυνάμεις και ανελέητους εχθρούς, μέχρι να διαπιστώσουν ότι οι σύμμαχοι και οι εχθροί μπορούν να είναι ένα και το αυτό, και ότι η ευχή που μπορεί να πραγματοποιήσει η μάγισσα, θα έχει τρομερές συνέπειες.

Ο Πολ Αντερσον και η Μίλα Γιόβοβιτς, το δίδυμο πίσω από την επιτυχημένη σειρά Resident Evil, δημιουργούν έναν μύθο που εξερευνά τη φύση του καλού και του κακού, το χρέος και την εκπλήρωση και την αγάπη και την απώλεια.

Οι συντελεστές

Σκηνοθεσία: Paul W.S. Anderson

Σενάριο: Constantin Werner, Paul W.S. Anderson – Βασισμένο στο μυθιστόρημα του George R.R. Martin

Πρωταγωνιστούν: Milla Jovovich, Dave Bautista, Fraser James, Amra Okereke, Arly Jover

Δείτε το τρέιλερ:

6 Μαρτίου στους κινηματογράφους

Από την Spentzos Film

https://spentzosfilm.gr/