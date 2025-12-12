Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω λόγους να μη θέλω να παραμείνει»

Το θέμα Μο Σαλάχ είναι το βασικό στην επικαιρότητα της Λίβερπουλ και όχι μόνο. Ο Άρνε Σλοτ στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα με την Μπράιτον, μίλησε για το θέμα του Αιγύπτιου. Τονίζοντας πως θα έχει συνομιλία μαζί του, η οποία θα κρίνει πολλά. Πάντως ξεκαθάρισε πως δεν έχει κάποιο λόγο να μη θέλει την παραμονή του στο «Άνφιλντ».

Χαρακτηριστικά είπε:

«Θα έχω μία συζήτηση με τον Μοχάμεντ Σαλάχ και το αποτέλεσμα της συζήτησης θα καθορίσει το πώς θα πάνε τα πράγματα το Σάββατο. Αυτό που έχω ανάγκη είναι μία συζήτηση μαζί του και νομίζω ότι η επόμενη φορά που θα μιλήσω για τον Μο πρέπει να είναι με τον ίδιο και όχι εδώ.

Εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να συνεχίσετε να προσπαθείτε αλλά δεν υπάρχουν πολλά να πω ακόμη. Θα έχω συζήτηση μαζί του και από αυτά που θα πούμε, θα καθοριστεί το πώς θα πάνε τα πράγματα το Σάββατο στο ματς.

Έχουμε μιλήσει πολύ αυτή την εβδομάδα, υπήρχαν πολλές συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων του και των δικών μας, μεταξύ εκείνου και της ομάδας, ανάμεσα σε εμένα και σε εκείνον και θα μιλήσω μαζί του. Δεν έχω λόγους να μην τον θέλω να παραμείνει».