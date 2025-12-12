Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω λόγους να μη θέλω να παραμείνει»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ αποκάλυψε πως θα έχει συνομιλία με τον Αιγύπτιο σταρ, η οποία και θα καθορίσει πολλά για το μέλλον.

Newsbomb

Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω λόγους να μη θέλω να παραμείνει»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το θέμα Μο Σαλάχ είναι το βασικό στην επικαιρότητα της Λίβερπουλ και όχι μόνο. Ο Άρνε Σλοτ στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα με την Μπράιτον, μίλησε για το θέμα του Αιγύπτιου. Τονίζοντας πως θα έχει συνομιλία μαζί του, η οποία θα κρίνει πολλά. Πάντως ξεκαθάρισε πως δεν έχει κάποιο λόγο να μη θέλει την παραμονή του στο «Άνφιλντ».

Χαρακτηριστικά είπε:

«Θα έχω μία συζήτηση με τον Μοχάμεντ Σαλάχ και το αποτέλεσμα της συζήτησης θα καθορίσει το πώς θα πάνε τα πράγματα το Σάββατο. Αυτό που έχω ανάγκη είναι μία συζήτηση μαζί του και νομίζω ότι η επόμενη φορά που θα μιλήσω για τον Μο πρέπει να είναι με τον ίδιο και όχι εδώ.

Εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να συνεχίσετε να προσπαθείτε αλλά δεν υπάρχουν πολλά να πω ακόμη. Θα έχω συζήτηση μαζί του και από αυτά που θα πούμε, θα καθοριστεί το πώς θα πάνε τα πράγματα το Σάββατο στο ματς.

Έχουμε μιλήσει πολύ αυτή την εβδομάδα, υπήρχαν πολλές συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων του και των δικών μας, μεταξύ εκείνου και της ομάδας, ανάμεσα σε εμένα και σε εκείνον και θα μιλήσω μαζί του. Δεν έχω λόγους να μην τον θέλω να παραμείνει».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Ολγκίν για το Κυπριακό μετά την τριμερή στη Λευκωσία

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει τη «Σχολή Γονέων» για μαθητές Δημοτικού

19:46LIFESTYLE

Λένα Δροσάκη: «Όταν πήγα 40 συνέβη η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή μου, έπεσαν πάρα πολλά»

19:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για τα 13 νέα Πειραματικά Σχολεία: Ενισχύουν τον θεσμό της καινοτομίας στην εκπαίδευση

19:34ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Διπλός σεισμός στην Πάφο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Άνισος ανταγωνισμός από την Ασία για το ελληνικό εμπόριο

19:27WHAT THE FACT

Καφές: Οι κρυφοί κίνδυνοι όταν χρησιμοποιείται ως βοήθημα για την πέψη

19:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το παιχνίδι «της κουμπάρας ή της κουμπαριάς ή του κουμπάρου»

19:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Από το αεροδρόμιο στην προπόνηση για meeting με video

19:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τα Χριστούγεννα - «Τίποτα δεν έχει "κλειδώσει" ακόμα»

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συνελήφθη οικιακή βοηθός για κλοπή κοσμημάτων μεγάλης αξίας από το σπίτι που εργαζόταν

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός «μπούκαρε» στη συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν - Βίντεο με το επεισόδιο

18:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο FBI: Έκρυβε καλασνικοφ σε βαλίτσα - Επιχειρηση «αστραπή» στα ΚΤΕΛ Κηφισού

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Bike Odyssey 2026: Η επιστροφή του θρυλικού αγώνα ορεινής ποδηλασίας

18:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναστάτωση στο Κορωπί: Οδηγός μηχανής πέταξε εν κινήσει σφυρί σε σχολικό

18:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω λόγους να μη θέλω να παραμείνει»

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία χτύπησε τουρκικό πλοίο στην ακτή της Οδησσού - Βίντεο

18:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βόλος: «Θα σας καθαρίσω» - Καταδικάστηκε 51χρονος που χτύπησε την κόρη και τη γυναίκα του με πατερίτσα

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αυτή είναι η ημερομηνία έναρξης της δίκης του Εκρέμ Ιμάμογλου

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τίμησε την «Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού» με μεγάλη εορταστική δράση για τα παιδιά στο Σύνταγμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός «μπούκαρε» στη συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν - Βίντεο με το επεισόδιο

18:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο FBI: Έκρυβε καλασνικοφ σε βαλίτσα - Επιχειρηση «αστραπή» στα ΚΤΕΛ Κηφισού

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Οι συλλήψεις στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Από τον κουμπάρο Ανδρουλάκη στον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή που το 2016 είχε βρει €200 εκατ. στον λογαριασμό του!

19:34ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Διπλός σεισμός στην Πάφο

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

18:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναστάτωση στο Κορωπί: Οδηγός μηχανής πέταξε εν κινήσει σφυρί σε σχολικό

16:50ΕΛΛΑΔΑ

«Μου είπαν ότι έχω 3 μέρες να φύγω από τη χώρα, αλλιώς θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ» – Απειλές καταγγέλλει ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης

19:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Από το αεροδρόμιο στην προπόνηση για meeting με video

19:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τα Χριστούγεννα - «Τίποτα δεν έχει "κλειδώσει" ακόμα»

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το νησί του Έπσταϊν με Τραμπ, Κλίντον, πρίγκιπα Άντριου, Μπιλ Γκέιτς, Ρίτσαρντ Μπράνσον, Γούντι Άλεν

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κυνηγά στους διαδρόμους της Βουλής τον «φραπέ», αφού την απείλησε να της «στρίψει το λαρύγγι» - Δείτε βίντεο

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: «Παραλύουν» οι δρόμοι της Αθήνας - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία χτύπησε τουρκικό πλοίο στην ακτή της Οδησσού - Βίντεο

15:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Ελ Κααμπί πήρε την απόφαση και φεύγει από τον Ολυμπιακό»

14:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελική παρέμβαση για «Φραπέ» - Έρευνα για ψευδή κατάθεση - Ίσως συλληφθεί μέχρι τα μεσάνυχτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ