Τουρκία: Αυτή είναι η ημερομηνία έναρξης της δίκης του Εκρέμ Ιμάμογλου

Για την 9η Μαρτίου ορίστηκε να αρχίσει η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου όσον αφορά την υπόθεση της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με απόφαση του 40ού Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης.

Η δίκη πρόκειται να διεξαχθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου, που βρίσκεται εντός του Συγκροτήματος Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Μαρμαρά, σύμφωνα με τουρκικά Μέσα ενημέρωσης.

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο της έρευνας για «διαφθορά» στον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης, έχει ασκήσει δίωξη κατά του Ιμάμογλου κι ακόμη 402 κατηγορουμένων, 105 εκ των οποίων βρίσκονται υπό κράτηση και επτά υπόκεινται σε εντάλματα σύλληψης.