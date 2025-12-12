Παναθηναϊκός: Τα ματς που χάνουν Λαφόν και Ντέσερς

Σα να μην έφταναν στον Ράφα Μπενίτεθ οι μακροχρόνιες απουσίες σημαντικών ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, ήρθαν να προστεθούν δύο ακόμη. Παικτών που επέστρεψαν από τραυματισμούς αλλά δε θα προλάβει ο Ισπανός τεχνικός να τους έχει μαζί του για το επόμενο διάστημα.

Αιτία είναι το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Η διοργάνωση που θα λάβει χώρα στο Μαρόκο από τις 21 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2026. Εκεί θα είναι ο Αλμπάν Λαφόν με την Ακτή Ελεφαντοστού και ο Σιρίλ Ντέσερς με τη Νιγηρία. Αμφότεροι θα απουσιάσουν από αναμετρήσεις του «τριφυλλιού».

Θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τον Βόλο την Κυριακή (14/12) και ακολούθως θα αναχωρήσουν για να ενσωματωθούν στις Εθνικές τους. Έτσι, ο Μπενίτεθ δε θα τους έχει με την Καβάλα για το Κύπελλο Ελλάδας (16/12), αλλά και στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ για την Super League (21/12).

Ακολουθεί η διακοπή του πρωταθλήματος κι έτσι μετριάζεται ο αριθμός των αναμετρήσεων που δε θα είναι διαθέσιμοι. Όμως, επειδή πρόκειται για καλές ομάδες, υπάρχει η περίπτωση να φτάσουν ψηλά στη διοργάνωση. Σε αυτό το ενδεχόμενο είναι ανοιχτό να μην είναι διαθέσιμοι με τον Πανσερραϊκό στις 10 Ιανουαρίου, ενώ αν φτάσουν μέχρι τον τελικό χάνουν και την ΑΕΚ στις 18/1.

Πάντως, δεδομένα θα είναι και οι δύο πίσω για το ματς της League Phase του Europa League με την Φερεντσβάρος στις 22 Ιανουαρίου.