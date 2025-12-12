Πάσχος Μανδραβέλης: «Μου είπαν ότι έχω 3 μέρες να φύγω, αλλιώς θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ»

Σοβαρές απειλές κατά της σωματικής του ακεραιότητας και της ζωής του κατήγγειλε ότι δέχτηκε ο δημοσιογράφος της «Καθημερινής», Πάσχος Μανδραβέλης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε, άγνωστοι επικοινώνησαν μαζί του μετά τη χθεσινή του παρουσία στο δελτίο ειδήσεων και τον απείλησαν ευθέως, απειλώντας τον πως θα έχει «την τύχη του Γιώργου Καραϊβάζ», του γνωστού δημοσιογράφου του αστυνομικού ρεπορτάζ που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ την 9η Απριλίου 2021 έξω από το σπίτι του στον Άλιμο, όταν δύο δράστες τον πυροβόλησαν τουλάχιστον 10 φορές με όπλο, τη στιγμή που επέστρεφε από την εργασία του.

«Ενας τύπος μού είπε ότι έχω τρεις μέρες περιθώριο να φύγω από τη χώρα. Ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ. Ότι “θα σε καθαρίσουμε που τολμάς και βάζεις εσύ στο στόμα σου την Κρήτη”», όπως καταγγέλλει ο δημοσιογράφος, παρ’ ότι το σχόλιο που έκανε στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη αιχμή για την Κρήτη.

Στην αρχή, ακούγοντας μία άγνωστη φωνή να μιλά για «νεκροταφεία» και άλλα «αγριευτικά», νόμιζε ότι κάποιος θερμοκέφαλος του κάνει πλάκα.

«Μέχρι στιγμής, δεν του δίνω μεγάλο βάρος. Δεν έχω δεχτεί θανατικές απειλές προηγουμένως», συμπληρώνει, σημειώνοντας, πάντως, ότι θα προχωρήσει αρμοδίως.