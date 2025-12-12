Bike Odyssey 2026: Η επιστροφή του θρυλικού αγώνα ορεινής ποδηλασίας

Το Bike Odyssey 2026 επιστρέφει δυναμικά ως ένας από τους πιο απαιτητικούς και αναγνωρισμένους αγώνες ορεινής ποδηλασίας (MTB stage races) στον κόσμο.

Από το 2013, ο αγώνας έχει καθιερωθεί ως όνειρο ζωής για αθλητές του MTB διεθνώς, προσφέροντας 8 ημέρες επικής Cross Country ποδηλασίας, 681 χιλιόμετρα και 19.800+ μέτρα θετικής υψομετρικής διαφοράς.

Οι αθλητές θα διασχίσουν την καρδιά της Πίνδου, αντιμετωπίζοντας μερικές από τις πιο απαιτητικές διαδρομές παγκοσμίως, μέσα από πυκνά δάση, ποτάμια, και πάνω από 50 παραδοσιακά χωριά που αποτυπώνουν τη φυσική και πολιτιστική ομορφιά της Ελλάδας.

Αγωνιστικά Highlights:

Multi-stage challenge: Κάθε στάδιο απαιτεί στρατηγική, τεχνική και αντοχή.

Extreme υψομετρικά: Δυνατές ανηφόρες και τεχνικές καταβάσεις που δοκιμάζουν κάθε ποδηλάτη.

Διαδρομές με χαρακτήρα: Δάση, ποτάμια, χωριά και ορεινές πλαγιές σε κάθε χιλιόμετρο.

Παγκόσμια κοινότητα MTB: Αναβάτες και ομάδες από όλο τον κόσμο ενώνονται σε μία διεθνή οικογένεια ποδηλατών.

Η Διαδρομή (Highlights):

Σαμαρίνα Γρεβενών ➝ Μέτσοβο Ιωαννίνων (85 χλμ): Γραφικά χωριά της Ηπείρου, παραδοσιακή

φιλοξενία.

Μέτσοβο ➝ Πύλη Τρικάλων (108 χλμ): Θέα στα Αθαμανικά Όρη και στην παραδοσιακή

αρχιτεκτονική.

αρχιτεκτονική. Πύλη ➝ Καλύβια Καρδίτσας (89 χλμ): Θεσσαλική γη και η γαλήνη της λίμνης Πλαστήρα.

Καλύβια ➝ Κρίκελο Ευρυτανίας (103 χλμ): Πυκνά δάση, αντοχή και ιστορικά χωριά.

Κρίκελο ➝ Κρίκελο (31 χλμ): Κυκλική διαδρομή με τεχνικές δυσκολίες και ένταση.

Κρίκελο ➝ Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας (82 χλμ): Σημεία ιστορικής σημασίας και ηρωισμού με

φυσική δύναμη.

φυσική δύναμη. Αθανάσιος Διάκος ➝ Άνω Χώρα Ναυπακτίας (79 χλμ): Μαγεία των ορεινών δασών της

Ναυπακτίας.

Ναυπακτίας. Άνω Χώρα ➝ Κρυονέρι Αιτωλοακαρνανίας (104 χλμ): Τερματισμός στις όχθες του Πατραϊκού

Κόλπου, ολοκληρώνοντας την Οδύσσεια.

«Το Bike Odyssey δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι μια πρόκληση ζωής που δοκιμάζει τα όρια των αθλητών, ενώ αναδεικνύει την ομορφιά της Ελλάδας», Χρήστος Μακρυγιάννης, Διευθυντής Αγώνα- Bike Odyssey.

«Το Bike Odyssey 2026 σηματοδοτεί την επιστροφή ενός από τους πιο απαιτητικούς και συναρπαστικούς αγώνες ορεινής ποδηλασίας στην Ευρώπη. Για εμάς στη Sportad, η προετοιμασία αυτής της διοργάνωσης δεν είναι μόνο μια πρόκληση, αλλά μια ευκαιρία να αναδείξουμε την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό για αθλητικές περιπέτειες. Καλούμε τους αθλητές της ορεινής ποδηλασίας από όλο τον κόσμο να ζήσουν την εμπειρία, να τολμήσουν την πρόκληση και να κάνουν το όνειρο τους πραγματικότητα στις ορεινές διαδρομές της Πίνδου», Γιάννης Μπίκας, Διευθύνων Σύμβουλος Sportad.

Ζήστε την απόλυτη MTB εμπειρία στην καρδιά της Ελλάδας!

8 ημέρες, 681 km, 19.800+ m υψομετρικά – Bike Odyssey 2026 σας περιμένει.

Διοργάνωση: Bike Expert & Sportad