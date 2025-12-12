Ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει τη «Σχολή Γονέων» για μαθητές Δημοτικού

Ανοίγει τις πύλες της η «σχολή γονέων» στον Δήμο Αθηναίων

Newsbomb

Ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει τη «Σχολή Γονέων» για μαθητές Δημοτικού
EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί γονείς και φροντιστές μαθητών Δημοτικού σε μια επιμορφωτική συνάντηση τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην 7η Δημοτική Κοινότητα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιστημονικές ομιλίες από ειδικούς στους τομείς της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας.

Η «Σχολή Γονέων» ξεκινά πιλοτικά με στόχο να επεκταθεί μέσα στο επόμενο έτος σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Σκοπός της είναι να στηρίζει τους γονείς και φροντιστές μέσω ενημερωτικών δράσεων σχετικά με την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία τους με την εκπαιδευτική κοινότητα σε θέματα διαπαιδαγώγησης. Η δράση απευθύνεται σε γονείς, κηδεμόνες και φροντιστές μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε:

«Είναι πολύ σημαντικό να χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας με την εκπαιδευτική κοινότητα. Το σχολείο είναι ο χώρος που διαμορφώνει τους πολίτες του αύριο. Μαζί με την Αντιδημαρχία Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας & Δόμησης, προχωράμε σε μία πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την υποστήριξη των γονέων, των κηδεμόνων και των φροντιστών», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Τους καλούμε όλους να συμμετάσχουν, να γίνουν για λίγο μαθητές και να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να στηρίξουν τη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών».

Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων της 7ης Δημοτικής Κοινότητας (Πανόρμου 59) στις 18:00, με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Χαιρετισμοί

Εισαγωγική τοποθέτηση: Δρ. Ψυχολογίας Αύρα Βαζαίου, επιστημονική υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης «Αθηνά Πολύβουλος»

Ομιλία «Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: εντοπίζω και αντιμετωπίζω»: Δρ. Ειδικής Αγωγής Στέφανος Κούτρας, σύμβουλος εκπαίδευσης Π.Ε. 70 9ης θέσης Α' Αθήνας

Ομιλία «Οικογενειακός Γραμματισμός: χτίζοντας γέφυρες μάθησης στην οικογένεια»: Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Ντόρα Τσιαγκάνη, σύμβουλος εκπαίδευσης Π.Ε. 70 8ης θέσης Α' Αθήνας

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 12/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατομμύρια ευρώ

21:03NEWSBOMB

Άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμό στο Μαύρο Λιθάρι

20:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ -Βαρύ κατηγορητήριο: Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του κυκλώματος - Ο ρόλος Χιλετζάκη και Λαμπράκη – «Ανέστησαν» και νεκρούς

20:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καμπάνες για κλοπή σε καφετέρια στον Βόλο - Καταδικάστηκαν 22χρονος και ο 19χρονος συνεργός του

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο, Ιταλία, Μάλτα και Βουλγαρία αντιτίθενται για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

20:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ ο Μο Σαλάχ

20:11LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Η λαμπερή εμφάνιση σε χριστουγεννιάτικο πάρτι με vintage φόρεμα Gucci - Το ντεκολτέ που «έκλεψε» τις εντυπώσεις

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Τη Δευτέρα η δικογραφία σε βάρος του - Δεν καταθέτει το δίπλωμα

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Απρόοπτο σε ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν λόγω… κλειστού μικροφώνου – «Είστε στο mute»

19:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που δεν έχουμε νικήσει»

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ένα UFO κατέβηκε σε χωριό του Κιλκίς - Η πατούσα που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία!

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Ολγκίν για το Κυπριακό μετά την τριμερή στη Λευκωσία

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει τη «Σχολή Γονέων» για μαθητές Δημοτικού

19:46LIFESTYLE

Λένα Δροσάκη: «Όταν πήγα 40 συνέβη η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή μου, έπεσαν πάρα πολλά»

19:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για τα 13 νέα Πειραματικά Σχολεία: Ενισχύουν τον θεσμό της καινοτομίας στην εκπαίδευση

19:34ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Διπλός σεισμός στην Πάφο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Άνισος ανταγωνισμός από την Ασία για το ελληνικό εμπόριο

19:27WHAT THE FACT

Καφές: Οι κρυφοί κίνδυνοι όταν χρησιμοποιείται ως βοήθημα για την πέψη

19:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το παιχνίδι «της κουμπάρας ή της κουμπαριάς ή του κουμπάρου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

20:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ -Βαρύ κατηγορητήριο: Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του κυκλώματος - Ο ρόλος Χιλετζάκη και Λαμπράκη – «Ανέστησαν» και νεκρούς

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός «μπούκαρε» στη συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν - Βίντεο με το επεισόδιο

21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 12/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατομμύρια ευρώ

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο, Ιταλία, Μάλτα και Βουλγαρία αντιτίθενται για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμό στο Μαύρο Λιθάρι

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Οι συλλήψεις στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Από τον κουμπάρο Ανδρουλάκη στον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή που το 2016 είχε βρει €200 εκατ. στον λογαριασμό του!

15:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Ελ Κααμπί πήρε την απόφαση και φεύγει από τον Ολυμπιακό»

19:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τα Χριστούγεννα - «Τίποτα δεν έχει "κλειδώσει" ακόμα»

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Τη Δευτέρα η δικογραφία σε βάρος του - Δεν καταθέτει το δίπλωμα

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ένα UFO κατέβηκε σε χωριό του Κιλκίς - Η πατούσα που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία!

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κυνηγά στους διαδρόμους της Βουλής τον «φραπέ», αφού την απείλησε να της «στρίψει το λαρύγγι» - Δείτε βίντεο

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο τρίτος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία - Ο ρόλος του

20:12ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαλάνδρι: «Πράσινο φως» για τη ριζική ανάπλαση κομβικού δρόμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ