Ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει τη «Σχολή Γονέων» για μαθητές Δημοτικού

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί γονείς και φροντιστές μαθητών Δημοτικού σε μια επιμορφωτική συνάντηση τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην 7η Δημοτική Κοινότητα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιστημονικές ομιλίες από ειδικούς στους τομείς της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας.

Η «Σχολή Γονέων» ξεκινά πιλοτικά με στόχο να επεκταθεί μέσα στο επόμενο έτος σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Σκοπός της είναι να στηρίζει τους γονείς και φροντιστές μέσω ενημερωτικών δράσεων σχετικά με την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία τους με την εκπαιδευτική κοινότητα σε θέματα διαπαιδαγώγησης. Η δράση απευθύνεται σε γονείς, κηδεμόνες και φροντιστές μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε:

«Είναι πολύ σημαντικό να χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας με την εκπαιδευτική κοινότητα. Το σχολείο είναι ο χώρος που διαμορφώνει τους πολίτες του αύριο. Μαζί με την Αντιδημαρχία Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας & Δόμησης, προχωράμε σε μία πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την υποστήριξη των γονέων, των κηδεμόνων και των φροντιστών», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Τους καλούμε όλους να συμμετάσχουν, να γίνουν για λίγο μαθητές και να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να στηρίξουν τη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών».

Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων της 7ης Δημοτικής Κοινότητας (Πανόρμου 59) στις 18:00, με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Χαιρετισμοί

Εισαγωγική τοποθέτηση: Δρ. Ψυχολογίας Αύρα Βαζαίου, επιστημονική υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης «Αθηνά Πολύβουλος»

Ομιλία «Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: εντοπίζω και αντιμετωπίζω»: Δρ. Ειδικής Αγωγής Στέφανος Κούτρας, σύμβουλος εκπαίδευσης Π.Ε. 70 9ης θέσης Α' Αθήνας

Ομιλία «Οικογενειακός Γραμματισμός: χτίζοντας γέφυρες μάθησης στην οικογένεια»: Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Ντόρα Τσιαγκάνη, σύμβουλος εκπαίδευσης Π.Ε. 70 8ης θέσης Α' Αθήνας