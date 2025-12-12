Μεντιλίμπαρ: «Το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που δεν έχουμε νικήσει»

Όσο καιρό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι στην Ελλάδα, δεν έχει επικρατήσει στην έδρα του Άρη. Αυτό θέλει να αλλάξει στο ματς πρωταθλήματος όπως τόνισε στις δηλώσεις του στη Nova.

Αναλυτικά:

Για το αν έχει έξτρα κίνητρο το ότι δεν έχει νικήσει ποτέ τον Άρη στο «Βικελίδης»: «Φυσικά, το θυμάμαι καλά αυτό. Είναι το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε. Είναι η τέταρτη φορά που θα πάμε εκεί νομίζω και ελπίζουμε να είναι η νικητήρια. Αυτό βέβαια δείχνει πως πρόκειται για έναν πολύ καλό αντίπαλο, μια πολύ δυνατή ομάδα, που ακόμα και αν καταφέρουμε να κερδίσουμε θα το κάνουμε δύσκολα. Είναι σίγουρο πως το παιχνίδι θα είναι δύσκολο για εμάς».

Για το αν τον απασχολεί το γεγονός πως δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, στο διάστημα που θα συμμετέχει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο: «Φυσικά, όταν σου φεύγουν παίκτες αυτό είναι κάτι που σε απασχολεί, είναι κάτι που δεν είναι ευχάριστο για την ομάδα. Δεν είναι μόνο ο Ελ Κααμπί, είναι και ο Μπρούνο που θα φύγουν μέσα από τις εθνικές ομάδες και θα λείψουν για αρκετό καιρό, σχεδόν για ένα μήνα αν καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τελικό που δεν το γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα αυτό θα γίνει στις 18 Ιανουαρίου. Είναι όμως υποχρεωτικό, οι σύλλογοι πρέπει να επιτρέπουν στους παίκτες τους να λείπουν για αυτές τις διοργανώσεις και δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι’ αυτό».

Για το τι έχει να ευχηθεί στον Ροντινέι που συμπλήρωσε μία τριετία στον Ολυμπιακό: «Η ευχή είναι η ίδια που θα κάνω σε όλους τους αθλητές, να μην τραυματιστεί καταρήν. Να είναι καλά, να συνεχίσει να προσφέρει στην ομάδα αυτά που κάνει ως τώρα. Να βρίσκεται μαζί με την ομάδα έτσι όπως κάνει ως τώρα και η ομάδα μαζί με αυτόν όπως είναι τώρα. Να συνεχίσουμε όλοι μαζί να κάνουμε αυτά τα όμορφα πράγματα».