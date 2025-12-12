Ζαχαράκη για τα 13 νέα Πειραματικά Σχολεία: Ενισχύουν τον θεσμό της καινοτομίας στην εκπαίδευση

Σημαντική ενίσχυση του θεσμού των Πειραματικών Σχολείων δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς με απόφαση της Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, 13 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα χαρακτηρίζονται ως Πειραματικές. Από αυτές, οι 9 θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους το σχολικό έτος 2026-2027 και οι 4 το σχολικό έτος 2027-2028, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Πειραματικών Σχολείων από τα 120 στα 133 μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Η απόφαση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για τη δημιουργία σύγχρονων, ανοικτών και καινοτόμων εκπαιδευτικών δομών, που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής και στις ανάγκες της νέας γενιάς μαθητών και εκπαιδευτικών. Τα Πειραματικά Σχολεία λειτουργούν ως «εργαστήρια» εκπαιδευτικής έρευνας, όπου δοκιμάζονται νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμα προγράμματα, με στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών στο σύνολο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σε δήλωσή της, υπογράμμισε ότι τα Πειραματικά Σχολεία αποτελούν «οδοδείκτες προόδου και φάρους γνώσης» για το εκπαιδευτικό σύστημα, επισημαίνοντας πως η ενίσχυση του θεσμού γίνεται με σχέδιο, συνέπεια και σαφή προσανατολισμό στο μέλλον. Όπως ανέφερε, πρόκειται για σχολεία όπου «η εκπαιδευτική έρευνα συνδέεται με την πράξη, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ελευθερία να αναπτύξουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις και οι μαθητές και οι μαθήτριες βρίσκουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν ταλέντα και δεξιότητες».

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για τη λειτουργία Κοινών Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.), τα οποία διασυνδέουν σχολικές μονάδες διαφορετικών βαθμίδων (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο), εξασφαλίζοντας ενιαία παιδαγωγική εποπτεία και συνέχεια στη μαθησιακή πορεία. Αντίστοιχες ομάδες σχολείων συγκροτούνται σε περιοχές όπως η Αλεξανδρούπολη, το Χαλάνδρι, η Νέα Ιωνία, ο Ταύρος, η Φλώρινα, η Ζάκυνθος, η Κέρκυρα και η Καρδίτσα.

Διαβάστε επίσης