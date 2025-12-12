Εκπαίδευση: 13 νέα Πειραματικά σχολεία ανοίγουν τις πόρτες του τα επόμενα δύο χρόνια

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, ενισχύεται σημαντικά ο θεσμός των Πειραματικών σχολείων με την προσθήκη 13 νέων σχολικών μονάδων. Από αυτές, 9 θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από το σχολικό έτος 2026-2027 και 4 από το 2027-2028.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών δομών, ικανών να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής και στις ανάγκες της νέας γενιάς.

Οι σχολικές μονάδες φτάνουν τις 133

Μέχρι σήμερα, το δίκτυο των Πειραματικών σχολείων αριθμεί 120 σχολικές μονάδες πανελλαδικά. Με την προσθήκη των νέων μονάδων, ο συνολικός αριθμός θα φτάσει τις 133 εντός των επόμενων δύο ετών, διευρύνοντας έτσι την πρόσβαση περισσότερων μαθητών σε καινοτόμα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ενισχύοντας την έρευνα και υποστηρίζοντας νέες παιδαγωγικές πρακτικές.

Η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τον πετυχημένο θεσμό των Πειραματικών Σχολείων, προσθέτοντας 13 νέες σχολικές μονάδες. Πρόκειται για σχολεία που συμβάλλουν, ως «οδοδείκτες» προόδου και «φάροι» γνώσης για τα παιδιά μας. Επενδύουμε σε μία εκπαίδευση που τολμά να δοκιμάζει, να καινοτομεί, να ανοίγει δρόμους για το αύριο... Με συνέπεια και σχέδιο, συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα δημόσιο σχολείο ανοιχτό στις ιδέες, στις προκλήσεις και στις ανάγκες του μέλλοντος».

Ποια σχολεία χαρακτηρίζονται ως Πειραματικά

Με βάση το ΦΕΚ 6656/10.12.2025, τα νέα Πειραματικά Σχολεία κατανέμονται γεωγραφικά και χρονικά ως εξής:

Λειτουργία από το 2026-2027 (9 Σχολεία):

Νηπιαγωγεία: 18ο Αλεξανδρούπολης, 4ο Ταύρου, 5ο Καρδίτσας.

Δημοτικά: 8ο Άρτας.

Γυμνάσια: 1ο Χαλανδρίου, 5ο Νέας Ιωνίας, 3ο Φλώρινας, 1ο Ζακύνθου, 7ο Κέρκυρας.

Λειτουργία από το 2027-2028 (4 Σχολεία):

Δημοτικά: 4ο Ταύρου, 5ο Καρδίτσας.

Λύκεια: 1ο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου, 4ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας.

Η απόφαση καθορίζει επίσης τις ομάδες των διασυνδεδεμένων σχολικών μονάδων με κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) σε περιοχές όπως η Αλεξανδρούπολη, το Χαλάνδρι, η Νέα Ιωνία, ο Ταύρος, η Φλώρινα, η Ζάκυνθος, η Κέρκυρα και η Καρδίτσα, ενισχύοντας έτσι τον κρίσιμο παιδαγωγικό ρόλο αυτών των σχολείων.

