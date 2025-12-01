Ενίσχυση - «ανάσα» στα Μουσικά Σχολεία: Νέα όργανα έπειτα από 17 χρόνια

Τηλεδιάσκεψη διάρκειας σχεδόν δύο ωρών πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, και τους Διευθυντές των 52 Μουσικών Σχολείων της χώρας, στα οποία φοιτούν 13.002 μαθητές/τριες. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, καθώς και Περιφερειακοί Διευθυντές.

Νέα μουσικά όργανα και εξοπλισμός

Η υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόγραμμα ενίσχυσης των σχολείων με νέα μουσικά όργανα, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται έπειτα από 17 χρόνια.

Σύμφωνα με την ήδη υπογεγραμμένη απόφαση, από τις αρχές της νέας σχολικής χρονιάς θα ξεκινήσει η διάθεση όλων των ειδών μουσικών οργάνων, παραδοσιακών και μη. Συγκεκριμένα, θα παραδοθούν:

Παραδοσιακά: Ταμπουράδες, λύρες, ούτια, λαούτα κ.ά.

Κλασικά/Σύγχρονα: Βιολιά, τσέλο, κλασικές & ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικά πιάνα, φλάουτα, σαξόφωνα, τρομπέτες, βιμπράφωνο.

Αναγκαίος Εξοπλισμός: Υποπόδια, βάσεις οργάνων, αναλόγια ορχήστρας, κουρδιστήρια και μετρονόμοι.

Η υπουργός Παιδείας κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους διευθυντές των μουσικών σχολείων Υπουργείο Παιδείας

Η ατζέντα της τηλεδιάσκεψης

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των σχολείων.

Θέματα που τέθηκαν: Ζητήματα διοικητικής φύσης, προβλήματα στις κτηριακές υποδομές , η συντήρηση των υφιστάμενων μουσικών οργάνων και η λειτουργικότητα των αιθουσών εκδηλώσεων.

Διαδικασίες: Ετέθησαν επίσης ζητήματα σχετικά με τις εισαγωγικές εξετάσεις, τις εγγραφές και τις μετεγγραφές των μαθητών.

Η υπουργός διαβεβαίωσε τους διευθυντές ότι όλες οι προτάσεις που κατατέθηκαν θα αξιολογηθούν και θα εξεταστεί η εφαρμογή τους με ορίζοντα το σχολικό έτος 2026-2027. Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση όλων των Μουσικών Σχολείων της χώρας έως το τέλος του έτους.

Διαβάστε επίσης