Αναβάθμιση αθλητικού εξοπλισμού σε 4.550 σχολεία από το υπουργείο Παιδείας

Οι τρεις πυλώνες που στηρίζεται το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Αναβάθμιση αθλητικού εξοπλισμού σε 4.550 σχολεία από το υπουργείο Παιδείας
ΠΑΙΔΕΙΑ
Στην υλοποίηση ενός νέου πλαισίου δράσεων, με στόχο την άθληση, την ψυχική ευεξία και την υγιεινή ζωή των μαθητών και μαθητριών, θα προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μετά από σχετική απόφαση της υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, μέσω του προγράμματος «Εμπνέομαι - Αθλούμαι - ΕυΖώ» σε 4.550 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ενισχύσει τις σχολικές δομές και τα εκπαιδευτικά εργαλεία, προσφέροντας πρόσβαση σε ποιοτική άθληση, υγιείς συνήθειες και σύγχρονα παιδαγωγικά μέσα που συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

«Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τα παιδιά μας και το σχολείο που επενδύουμε: ένα σχολείο που εμπνέει, που κινητοποιεί, που καλλιεργεί υγιείς συνήθειες και ενισχύει την ψυχική και σωματική ευεξία, σε κάθε μαθητή και μαθήτρια», δήλωσε σχετικά η κ. Ζαχαράκη.

«Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκεται μια βαθιά προσωπική πεποίθηση: κάθε παιδί αξίζει να έχει ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Γι' αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση μαθητών με κινητικές δυσκολίες. Για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλα τα παιδιά συμμετέχουν και χαίρονται τον σχολικό αθλητισμό. Είμαι περήφανη, γιατί το πρόγραμμα αγκαλιάζει πραγματικά τις ζωές των μαθητών μας και αγγίζει όσα τους δίνουν δύναμη: την προσπάθεια, τη συνεργασία, την καλή διατροφή, τον ύπνο, τη διαχείριση άγχους, τη χαρά της κίνησης, την πειθαρχία. […] Γιατί η γνώση 'ανθίζει', όταν συνοδεύεται από έμπνευση, άθληση και ευεξία», κατέληξε.

Οι τρεις πυλώνες του προγράμματος

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, το έργο στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: την αθλητική έμπνευση, τον σύγχρονο εξοπλισμό και την προώθηση υγιών συνηθειών:

1ος πυλώνας «Εμπνέομαι»

Το πρόγραμμα εμπλουτίζει τη σχολική ζωή με ένα εκτεταμένο ψηφιακό αρχείο 200-250 βίντεο, όπου Έλληνες πρωταθλητές μεταφέρουν προσωπικές ιστορίες, εμπειρίες και μαθήματα ζωής. Το υλικό συνοδεύεται από ψηφιακή βιβλιοθήκη, οδηγό εκπαιδευτικού και θεματικές δράσεις έμπνευσης στα σχολεία.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος προτύπων, που στηρίζεται στην αξία της προσπάθειας, της πειθαρχίας και της ψυχικής ανθεκτικότητας.

2ος πυλώνας «Αθλούμαι»

Περισσότερα από 4.500 σχολεία θα εξοπλιστούν με νέο, ασφαλή και τυποποιημένο αθλητικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

  • μπασκέτες και τέρματα
  • μπάλες τεσσάρων αθλημάτων
  • φιλέ βόλεϊ
  • εξοπλισμό κινητικότητας και όργανα ευεξίας
  • υλικά αποθήκευσης

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στους μαθητές με κινητικές δυσκολίες, καθώς προβλέπεται εξοπλισμός για Boccia, Goalball και Soft Bowling, εξασφαλίζοντας καθολική και ισότιμη συμμετοχή στη φυσική αγωγή.

Για 50 σχολεία με κλειστό γυμναστήριο προβλέπεται ενισχυμένο πακέτο εξοπλισμού ενδυνάμωσης, κινητικότητας και ομαδικής άσκησης.

3ος πυλώνας «ΕυΖώ»

Ο τρίτος πυλώνας προωθεί την υγιεινή ζωή μέσα από 30-40 εκπαιδευτικά βίντεο και animations, που αφορούν:

  • διατροφή
  • ύπνο
  • άγχος
  • αναπνοές
  • πρόληψη βλαβερών συνηθειών
  • διαχείριση ενέργειας

Το υλικό συνοδεύεται από challenges, ενημερωτικές καρτέλες και οδηγό εκπαιδευτικού. Τα σχολεία θα υλοποιήσουν δράσεις όπως εργαστήρια υγιεινού πρωινού, ημέρες χωρίς αναψυκτικά και ασκήσεις χαλάρωσης στην τάξη.

Πού στοχεύει το νέο πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα «Εμπνέομαι - Αθλούμαι - ΕυΖώ» στοχεύει: στην αναβάθμιση της φυσικής αγωγής, στην ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας, στην προώθηση υγιών συνηθειών, καθώς και στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος συμμετοχικού, συνεργατικού και ενισχυτικού της αυτοπεποίθησης των μαθητών.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 9.796.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και υλοποιείται από τη διεύθυνση Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού του υπουργείου Παιδείας.

