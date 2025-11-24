Σχολεία: Πότε κλείνουν για τα Χριστούγεννα - Πότε ανοίγουν ξανά

Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά για τις εορτές των Χριστουγέννων 2025, σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο του Υπουργείου Παιδείας.

Η αργία ξεκινά την παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ η επανέναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για τις αρχές Ιανουαρίου 2026.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα 2025

Η χριστουγεννιάτικη διακοπή ξεκινά επίσημα την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα παραμονής Χριστουγέννων. Από αυτή την ημερομηνία και έως τις αρχές Ιανουαρίου, όλες οι σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα θα είναι κλειστές, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να απολαύσουν τις γιορτές.

Πότε ανοίγουν ξανά τα σχολεία

Η επιστροφή στα μαθήματα έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου2026, καθώς η6η Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων, είναι επίσημη αργία. Έτσι, οι σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων 2025 εκτείνονται περίπου σε δύο εβδομάδες, προσφέροντας στους μαθητές μια σημαντική περίοδο ανάπαυλας αλλά και προετοιμασίας ενόψει του δεύτερου τριμήνου.

Τι πρέπει να γνωρίζουν γονείς και μαθητές