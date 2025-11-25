Ενισχυτική διδασκαλία: Ξεκινά για 6 μαθήματα Γυμνασίου και 7 ειδικά μαθήματα των Πανελλαδικών

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2025-2026. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ουσιαστική ενίσχυση τόσο των μαθητών Γυμνασίου όσο και των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων (μαθητές Λυκείου), ελαφρύνοντας παράλληλα το οικονομικό βάρος των οικογενειών.

Με δύο νέες αποφάσεις της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, προβλέπεται η άμεση διάθεση 799 εκπαιδευτικών και 410 Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.). Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 (ΕΚΤ+).

Αναλυτική ενίσχυση ανά βαθμίδα

Το πρόγραμμα ενισχύει τους μαθητές, εστιάζοντας στις ακόλουθες θεματικές:

Για τους μαθητές Γυμνασίων: Παρέχονται υποστηρικτικά μαθήματα στη Νεοελληνική Γλώσσα , τα Αρχαία , τα Μαθηματικά , τη Φυσική , τη Χημεία και τα Αγγλικά .

Για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων (μαθητές Λυκείου): Η ενισχυτική διδασκαλία καλύπτει Ειδικά Μαθήματα, όπως το Ελεύθερο/Γραμμικό Σχέδιο, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, τα Ισπανικά και τη Μουσική Αντίληψη–Θεωρία–Αρμονία.

Το υπουργείο ενεργοποιεί άμεσα τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διαμόρφωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) και των τμημάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν.

Οι Διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων αναλαμβάνουν την ενημέρωση μαθητών και γονέων, τη συλλογή των δηλώσεων συμμετοχής και τη διαμόρφωση των προτάσεων λειτουργίας των τμημάτων.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι Περιφερειακοί Διευθυντές καλούνται να αποστείλουν τα τελικά στοιχεία στο υπουργείο έως τις 26 Νοεμβρίου 2025. Το υπουργείο Παιδείας θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του προγράμματος, παρέχοντας κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή συμπληρωματική οδηγία.

