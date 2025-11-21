Υπουργείο Παιδείας για κενά στα σχολεία: Για 1.586 θέσεις δεν υπήρξε ενδιαφέρον - Πώς θα καλυφθούν

Παραμένουν κενά σε θέσεις διδασκόντων στα σχολεία, παρότι βρισκόμαστε μετά τα μέσα Νοεμβρίου και έχει ολοκληρωθεί και η τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών.

Συνολικά, κατά την τρίτη φάση, προκηρύχθηκαν 7.974 νέες θέσεις αναπληρωτών, από τις οποίες για 1.586 θέσεις δεν υπήρξε ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους πίνακες ΑΣΕΠ, με αποτέλεσμα να πρέπει να ακολουθήσει, νέα ειδική πρόσκληση.

Στην τρίτη φάση των προσλήψεων για εκπαιδευτικούς Α’ Βαθμιας και Β΄Βάθμιας, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, εκλήθησαν για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών συνολικά 7.974 εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Για τις 1.586 θέσεις δεν υπήρξε ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς που είναι στους πίνακες ΑΣΕΠ. Το υπουργείο για να καλύψει αυτές τις θέσεις, θα προχωρήσει σε Ειδική προκήρυξη Κάλυψης Κενών σε σχολικές μονάδες κατά το άρθρο 86 του ν. 4547/2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, οι 6.807 προσλήψεις αφορούσαν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Καλύφθηκαν οι 5.383, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον εκπαιδευτικών για την κάλυψη 1.424 θέσεων σε Δημοτικά, Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Οι 1.167 προσλήψεις αφορούσαν θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Καλύφθηκαν οι 1.005 θέσεις. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον για την κάλυψη 162 θέσεων.

Κατά τις δυο πρώτες φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ – ΕΒΠ), τον περασμένο Αύγουστο και στις αρχές Σεπτεμβρίου το ΥΠΑΙΘΑ είχε προκηρύξει, κατά την Α’ φάση 24.791 θέσεις, εκ των οποίων 18.566 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή και 6.225 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ. Στη Β’ φάση, προκηρύχθηκαν 11.001 εκ των οποίων, 9.445 για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και 1.556 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ. Συμπληρωματικά, στη Β’ φάση είχαν γίνει, 411 προσλήψεις: 284 αναπληρωτές σε Γενική και Ειδική Αγωγή και 127 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Υπ. Παιδείας: 47.624 μόνιμοι εκπαιδευτικοί από το 2020 έως σήμερα

Από το 2020 μέχρι σήμερα έχουν διοριστεί συνολικά 47.624 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Ο αριθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος που έχει πραγματοποιηθεί από το 2010.

Για το σχολικό έτος 2025-2026, ο προγραμματισμός και η εξέλιξη των επιμέρους φάσεων, ακολούθησε χρονικά και διοικητικά, το μοτίβο των τελευταίων ετών. Οι διαδικασίες ξεκίνησαν εγκαίρως στις αρχές Απριλίου τόσο για τους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) όσο και την πρόσληψη των αναπληρωτών.

Από τους 9.882 διορισθέντες τον Αύγουστο, οι 2.065 έλαβαν άδειες

Η διαδικασία διορισμού μονίμων εκπαιδευτικών άρχισε στις 8 Απριλίου και ολοκληρώθηκε με ανάληψη υπηρεσίας από 1 – 5 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, από τους 9.882 διορισθέντες τον Αύγουστο οι 2.065 ζήτησαν και έλαβαν τις θεσμοθετημένες άδειες (ανατροφής τέκνων, επαπειλούμενης κύησης, λοχείας, κλπ).

Στα Δωδεκάνησα διορίστηκαν συνολικά 388 εκπαιδευτικοί και πήραν άδειες 177 - ποσοστό 46%. Στις Κυκλάδες διορίστηκαν 245 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί και πήραν αμέσως άδεια οι 100, ποσοστό 41%.

Υπουργείο Παιδείας: Αναλυτικό χρονολόγιο των διοικητικών ενεργειών

➢ Στις 8 /4 /2025 ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών και απεστάλησαν τα εναπομείναντα οργανικά κενά.

➢ Στις 15/4 υπεβλήθη αίτημα Προγραμματισμού διορισμών 4.704 εκπαιδευτικών+αι μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ επί τη βάσει των αποχωρήσεων τηρουμένης της αναλογίας 1-1.

➢ Στις 24/7 υπεβλήθη συμπληρωματικό αίτημα για επιπλέον 5.296 διορισμούς πέραν της αναλογίας 1-1 ώστε ο τελικός αριθμός των διορισμών να πλησιάσει τις 10.000 εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ.

➢ Στις 6/8 Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκριση των 4.704 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

➢ Επίσης, στις 6/8/2025 εκδόθηκε η ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκριση των υπόλοιπων 5.296 διορισμών. Στις 14/8/2025 (ΦΕΚ) εκδόθηκε η ΥΑ Υπουργού Εσωτερικών για κατανομή 4.704 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο ΥΠΑΙΘΑ.

➢ Στις 11/8/2025 εξεδόθη η Κοινή ΥΑ Υπουργών Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό 4.704 κενών θέσεων για διορισμό κατά κλάδο/ειδικότητα και μουσική ειδίκευση.

➢ Την ίδια μέρα 11/8/2025(ΦΕΚ) εκδόθηκε η ΚΥΑ μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για τον καθορισμό 5296 κενών θέσεων για διορισμό κατά κλάδο/ειδικότητα.

➢ Στις 12/8/2025 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό με ανακοίνωση των θέσεων ανά περιοχή μετάθεσης.

➢ Στις 13/8/2025 έως 18/8/2025 έτρεξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διορισμού.

➢ Επίσης στις 14/8/2025 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την κατανομή 5.296 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ &ΕΒΠ στο ΥΠΑΙΘΑ.

➢ Στις 19/8/2025 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι διορισμοί.

➢ Από 20/8/2025 έως - 22/8/2025 έγιναν οι εγγραφές στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού.

➢ Στις 22/8/2025 εκδόθηκε η ΚΥΑ μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΤΕ 16).

➢ Στις 25/8/2025 εκδόθηκε η βεβαίωση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την έγκριση πιστώσεων.

➢ 25/8/2025 Διενέργεια διορισμών και ανακοίνωση διορισμών (ΤΕ16).

➢ 26/8/2025 Δημοσίευση αποφάσεων διορισμών σε ΦΕΚ.

➢ 26/8/2025 έως 1/9/2025 Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων.

➢ 26/8/2025 Εγγραφές των νεοδιόριστων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού.

➢ 29/8/2025 Έκδοση βεβαίωσης Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την έγκριση πιστώσεων για πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 Μουσικής μη ανώτατων ιδρυμάτων.

➢ 1/9/2025 Δημοσίευση απόφασης διορισμών σε ΦΕΚ.

➢ 1/9 2025 έως 5/9/2025 Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων.

Προσλήψεις αναπληρωτών/τριών

❖ Ο προσδιορισμός των αναγκών σε αναπληρωτές ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025-Α΄και Β΄ Φάση προσλήψεων ολοκληρώθηκαν στις 25/9/2025

Τον Απρίλιο του 2025 καθορίστηκαν οι ανάγκες σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί ο ικανός χρόνος για τις διοικητικές διαδικασίες και την παρουσία των αναπληρωτών στα σχολεία με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι ανάγκες για το 2025-2026 ανέρχονταν σε περίπου 48.000 αναπληρωτές. Σε σύγκριση με το προηγούμενο σχολικό έτος υπολογίστηκαν επιπλέον 6.000 λειτουργικά κενά. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις πρόσθετες ανάγκες των Ειδικών Σχολείων, στην ίδρυση νέων Τμημάτων Ένταξης και των αυξημένων εγκρίσεων Παράλληλης Στήριξης.

Για την κάλυψη των αναγκών αυτών, εγκρίθηκε η πρόσληψη αναπληρωτών μέσω του τακτικού προϋπολογισμού. Για το σκοπό αυτό μεταφέρθηκαν 200.000.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εξασφαλίστηκαν οι πιστώσεις για την κάλυψη των αιτούμενων αδειών ανατροφής και άνευ αποδοχών των μονίμων εκπαιδευτικών.

Α΄ Φάση πρόσληψης αναπληρωτών - ολοκληρώθηκε στις 4/9 και προσελήφθησαν 18.566

Ειδικότερα:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσελήφθησαν:

➢ 9.528 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

➢ 3.490 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

➢ 3.044 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

➢ 2.267 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

➢ 191 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, σαράντα έξι (46) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης.

Β΄ Φάση πρόσληψης αναπληρωτών – Ολοκληρώθηκε στις 25/9 και προσελήφθησαν 9.445

Η δεύτερη φάση ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, νωρίτερα από άλλες χρονιές, κατά τις οποίες οι προσλήψεις αναπληρωτών πραγματοποιούνταν στις αρχές Οκτωβρίου. Συνολικά έγιναν 9.445 προσλήψεις. Αναλυτικότερα:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

➢ 3.418 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

➢ 3.041 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

➢ 673 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

➢ 2.206 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

➢ 92 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, δεκαπέντε (15) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης.

Επιπρόσθετα, στις 8/10/2025 προσελήφθησαν επιπλέον 284 αναπληρωτές για την κάλυψη κενών τα οποία προέκυψαν από μη-αναλήψεις ή παραιτήσεις προσληφθέντων αναπληρωτών.

Ειδικότερα:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

➢ 17 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

➢ 100 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

➢ 10 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

➢ 149 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

➢ 7 εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

➢ Στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, προσελήφθη ένας (1) προσωρινός αναπληρωτής κλάδου ΠΕ83.

* Στις 15/09/2025 προσελήφθησαν επιπλέον 121 αναπληρωτές στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

* Στις 24/09/25 προσελήφθησαν επίσης 24 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.