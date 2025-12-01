ConnectEdParents+: Το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας για γονείς με δύναμη και γνώση

Το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει την υλοποίηση ενός νέου, φιλόδοξου προγράμματος, με τίτλο «ConnectΕdParents+», με στόχο να προσφέρει στους γονείς και κηδεμόνες τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να σταθούν ακόμη πιο αποτελεσματικά δίπλα στα παιδιά τους.

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη της ενεργού συμμετοχής των γονέων ως βασικών πυλώνων της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών.

Από την πλευρά του υπουργείου επισημαίνεται: «Οι γονείς ενδυναμώνονται συμβουλευτικά και λειτουργικά ώστε να διαχειρίζονται κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν τη σχολική καθημερινότητα, τη μάθηση και την ισορροπία των μαθητών. [...] Το πρόγραμμα έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου, προωθώντας μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες για όλους».

Θεματικοί άξονες

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ, θα εστιάσει σε τέσσερις (4) κρίσιμους θεματικούς άξονες:

Αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού. Πρόληψη εξαρτήσεων (αλκοόλ, ναρκωτικά, τυχερά παίγνια) και Βλαπτικών Συμπεριφορών. Σχολική απομάκρυνση και μαθησιακή αποδυνάμωση. Κίνδυνοι της ψηφιακής ζωής.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης της οικογένειας σε έναν κόσμο γεμάτο νέες προκλήσεις: «Δίνουμε στους γονείς τα απαραίτητα εργαλεία, τη γνώση και τη δύναμη, να αισθάνονται ότι μπορούν να βρεθούν δίπλα στα παιδιά τους με μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση. [...] Θέλουμε ένα σχολείο ανοιχτό, ασφαλές και συμπεριληπτικό. Κι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ενεργή συμμετοχή της οικογένειας».

Δέσμη δράσεων

Το πρόγραμμα «ConnectΕdParents+» θα προσφέρει μια πολυσχιδή δέσμη δράσεων που συνδυάζει ψηφιακά εργαλεία, επιστημονική υποστήριξη και βιωματική μάθηση:

1. Ψηφιακή πλατφόρμα ConnectEdParents+: Ολοκληρωμένος κόμβος με ενημερωτικό και συμβουλευτικό υλικό, παρακολούθηση προόδου και θεματικά forums με εποπτεία ειδικών.

2. Ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό: Βίντεο, οδηγοί και πρακτικά εργαλεία για αυτοκατευθυνόμενη εκπαίδευση.

3. Διαδραστικές κοινότητες γονέων: Θεματικά forums και ψηφιακές ομάδες συζήτησης για ανταλλαγή εμπειριών.

4. Δια ζώσης δράσεις: Βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες, σεμινάρια και ομαδικές δράσεις συμβουλευτικής σε όλη τη χώρα.

5. Podcasts και webinars: Παραγωγή σύγχρονου οπτικοακουστικού υλικού με τη συμμετοχή ειδικών.

6. Οδηγοί και εφαρμοστικά Εργαλεία: Έντυπο και ψηφιακό υλικό για χρήση στο σπίτι και τη συνεργασία με το σχολείο.

7. Συνεχής διαμορφωτική αξιολόγηση: Συστηματική αποτύπωση των αλλαγών στις στάσεις των γονέων και στις συμπεριφορές των παιδιών.

