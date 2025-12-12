Απρόοπτο σε ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν λόγω… κλειστού μικροφώνου – «Είστε στο mute»

AP.
1'
Αρκετά ενοχλημένος εμφανίστηκε κατά την έναρξη ομιλίας ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος με το μικρόφωνο σε συνέδριο στο Τουρκμενιστάν, ο οποίος μιλούσε, αλλά κανείς δεν τον άκουγε στην αίθουσα.

Το απρόοπτο σημειώθηκε στην αρχή της τοποθέτησης του προέδρου της Ρωσίας στο Διεθνές Φόρουμ Ειρήνης και Εμπιστοσύνης στην Ασγκαμπάτ του Τουρκμενιστάν. Ο Πούτιν έμεινε σιωπηλός για 34 δευτερόλεπτα, ενώ, ο εκνευρισμός του ήταν εμφανής.

Τελικά, συνεργάτης του πλησίασε και του έδειξε πώς να ανοίξει τον διακόπτη του μικροφώνου. «Ευχαριστώ», είπε κοφτά ο Πούτιν, πριν ξεκινήσει κανονικά την ομιλία του.

