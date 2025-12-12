Απρόοπτο σε ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν λόγω… κλειστού μικροφώνου – «Είστε στο mute»
Βίντεο με το αμήχανο στιγμιότυπο στην αρχή ομιλίας του Βλαντιμίρ Πούτιν
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αρκετά ενοχλημένος εμφανίστηκε κατά την έναρξη ομιλίας ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος με το μικρόφωνο σε συνέδριο στο Τουρκμενιστάν, ο οποίος μιλούσε, αλλά κανείς δεν τον άκουγε στην αίθουσα.
Το απρόοπτο σημειώθηκε στην αρχή της τοποθέτησης του προέδρου της Ρωσίας στο Διεθνές Φόρουμ Ειρήνης και Εμπιστοσύνης στην Ασγκαμπάτ του Τουρκμενιστάν. Ο Πούτιν έμεινε σιωπηλός για 34 δευτερόλεπτα, ενώ, ο εκνευρισμός του ήταν εμφανής.
Τελικά, συνεργάτης του πλησίασε και του έδειξε πώς να ανοίξει τον διακόπτη του μικροφώνου. «Ευχαριστώ», είπε κοφτά ο Πούτιν, πριν ξεκινήσει κανονικά την ομιλία του.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:19 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ ο Μο Σαλάχ
19:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεντιλίμπαρ: «Το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που δεν έχουμε νικήσει»
19:34 ∙ ΚΥΠΡΟΣ
Κύπρος: Διπλός σεισμός στην Πάφο
19:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Άνισος ανταγωνισμός από την Ασία για το ελληνικό εμπόριο
19:27 ∙ WHAT THE FACT
Καφές: Οι κρυφοί κίνδυνοι όταν χρησιμοποιείται ως βοήθημα για την πέψη
14:34 ∙ LIFESTYLE
Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς
15:14 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Ο Ελ Κααμπί πήρε την απόφαση και φεύγει από τον Ολυμπιακό»
20:12 ∙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ