Χολαργός: Προφυλακιστέοι οι δύο νεαροί για τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι σε 14χρονο

Το σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στον Χολαργό οδήγησε στην προσωρινή κράτηση δύο νεαρών, μετά τις απολογίες που έδωσαν ενώπιον της ανακρίτριας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται η επίθεση και ο τραυματισμός ενός 14χρονου μαθητή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν καταστρώσει σχέδιο ώστε να παγιδεύσουν το ανήλικο θύμα. Χρησιμοποίησαν ως «δόλωμα» μία κοπέλα, με την οποία κανόνισαν ραντεβού μέσω social media, προκειμένου ο 14χρονος να βρεθεί στο σημείο που είχαν επιλέξει. Μόλις εκείνος εμφανίστηκε, του επιτέθηκαν και τον μαχαίρωσαν.

Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει το γεγονός ότι ο ανήλικος δράστης αρχικά είχε παραδεχθεί την ενέργειά του σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Κατά την απολογία του όμως άλλαξε εντελώς στάση, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν ο επιτιθέμενος αλλά το θύμα. Ισχυρίστηκε ότι ο 14χρονος τον απείλησε πρώτος με μαχαίρι και ότι εκείνος αντέδρασε, προλαβαίνοντας να τον τραυματίσει.

Ο ενήλικος συγκατηγορούμενος, από την πλευρά του, φέρεται να παραδέχθηκε την παρουσία του στο περιστατικό, αρνήθηκε όμως ότι συμμετείχε ενεργά στα χτυπήματα, επιχειρώντας να αποστασιοποιηθεί από την πράξη.

Διαβάστε επίσης