Το φεστιβάλ Beyond Borders ταξιδεύει στην Αθήνα

Λίγο πριν γιορτάσει τα δέκα του χρόνια, το Beyond Borders - Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου βάζει στις αποσκευές του μερικές από τις ταινίες που ξεχώρισαν το καλοκαίρι που μας πέρασε και τις παρουσιάζει στο κοινό από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου 2025 στον φιλόξενο χώρο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Στρατηγικός Εταίρος του Beyond Borders είναι η ΔΕΗ, στηρίζοντας ενεργά τις τέχνες και τον πολιτισμό, όλους και όσα μας οδηγούν στο μέλλον, ένα μέλλον καλύτερο, όπου τον πρώτο λόγο έχει ο πολιτισμός.

Φέτος η πρόταση του Beyond Borders για το αθηναϊκό τριήμερο θα είναι συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ που ρίχνουν φως στις λιγότερο προβεβλημένες πτυχές της Ιστορίας, που υψώνουν τη φωνή τους για ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα και συμπερίληψη, που ξεδιπλώνουν θαρραλέα προσωπικές ιστορίες – πεδία «μάχης» όπου αποτυπώνεται ο κοινωνικοπολιτικός χάρτης της εποχής.

Εξαιρετικής σημασίας είναι η παρουσία στην Αθήνα του Dr. Izzeldin Abuelaish, που έρχεται ειδικά για τις προβολές καλεσμένος από το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου. Ο Dr. Abuelaish είναι ο πρώτος Παλαιστίνιος γιατρός που εργάζεται σε ισραηλινό νοσοκομείο και ξεγεννάει μωρά, αλλά το ήθος της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης δοκιμάζεται, όταν ένα ισραηλινό τανκ βομβαρδίζει το σπίτι του σκοτώνοντας τις τρεις κόρες του. Η ιστορία του ξεδιπλώνεται μέσα από ένα πολύ δυνατό ντοκιμαντέρ καναδικής παραγωγής, το I Shall not Hate, που κυριολεκτικά καθήλωσε τους θεατές στο Καστελλόριζο και βραβεύτηκε από την επιτροπή με το Χάλκινο Στεφάνι της Μεγίστης. Ο Dr. Abuelaish θα παρακολουθήσει το φεστιβάλ και θα συνομιλήσει με το κοινό μετά την προβολή της ταινίας.

Όπως δήλωσε η Ειρήνη Σαρίογλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ: «Όπως είχαμε υποσχεθεί, το ταξίδι του Beyond Borders στην Αθήνα, όπως και σε άλλες πόλεις εκτός Ελλάδας, είναι πλέον θεσμός. Είναι μεγάλη μας χαρά να μοιραζόμαστε με το ευρύτερο κοινό ταινίες που μας μάγεψαν το καλοκαίρι στο Καστελλόριζο και αξίζει να τις απολαύσει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Οι ταινίες του φεστιβάλ - οι περισσότερες από τις οποίες προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή και παγκόσμια πρεμιέρα και έπειτα ταξιδεύουν στα φεστιβάλ ή και στις αίθουσες -, ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την κοινωνική τους ευαισθησία και την επιμονή τους να μην σωπαίνουν σε σκοτεινές και επικίνδυνες εποχές. Με σεβασμό και θαυμασμό στους δημιουργούς τους επιμένουμε κι εμείς για ένα όλο και καλύτερο φεστιβάλ, αντάξιο των ταινιών που μας εμπιστεύονται. Σε αυτήν την προσπάθεια θέλουμε να είστε κοντά μας. Σας περιμένουμε όλους και όλες σε ένα κινηματογραφικό τριήμερο χωρίς σύνορα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος!».

Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι οι εξής: Bangarang του Giulio Mastromauro, Ιταλία 2023, Ελληνική Πρεμιέρα, για τον κόσμο της παιδικής ηλικίας στον Τάραντα, τη βιομηχανική πόλη στη νότια Ιταλία, I shall not hate της Tal Barda, Καναδάς 2024, Ελληνική Πρεμιέρα, που ακολουθεί την αχαρτογράφητη πορεία του Dr. Izzeldin Abuelaish, Παλαιστίνιου γιατρού που εργάζεται σε ισραηλινό νοσοκομείο και ξεγεννάει μωρά, του οποίου το ήθος της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης δοκιμάζεται όταν ένα ισραηλινό τανκ βομβαρδίζει το σπίτι του, σκοτώνοντας τις κόρες και την ανιψιά του, Koka του Aliaksandr Tsymbaliuk, Πολωνία 2024, Ελληνική Πρεμιέρα, για τη σχέση μεταξύ πατέρα και γιου που ζουν στην άκρη του κόσμου κοντά στη Βερίγγειο Θάλασσα, Λώξη των Δημήτρη Ζάχου, Θανάση Καφετζή, Ελλάδα 2024, για τη Λωξάνδρα, μια νέα γυναίκα με σύνδρομο Down που γίνεται το πρώτο ανάπηρο άτομο που υπογράφει συμβόλαιο ηθοποιού με το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας, My Place Ozerna της Karina Będkowska, Πολωνία 2022, Ελληνική Πρεμιέρα, ένα τρυφερό ντοκιμαντέρ για το ταξίδι μιας γυναίκας από το Λονδίνο στην Ozerna, ένα μικρό χωριό στην Ουκρανία, Searching for Rodakis του Saim Kerem Soyyilmaz, Τουρκία 2023, για την ανακάλυψη της ταφόπλακας της δεκαεπτάχρονης Χρυσούλας κατά την ανακαίνιση ενός παλιού σπιτιού κοντά στην Κωνσταντινούπολη, The Board της Carmen Tortosa, Ισπανία 2023, Διεθνής Πρεμιέρα, για τη διαδικασία λήψης παρατεταμένης αναρρωτικής άδειας ή πιστοποίησης μόνιμης αναπηρίας των εργαζομένων, Sister of Mine του Mariusz Rusinski, Πολωνία 2023, Ελληνική Πρεμιέρα, για τις συνθήκες που οδήγησαν μια ταλαντούχα έφηβη στον εθισμό στα ναρκωτικά και Monument του Maksim Avdeev, Ρωσία 2024, Ελληνική Πρεμιέρα, για τη σχέση πατέρα και ομοφυλόφιλου γιού σε έναν προβληματισμό για την οικογένεια, την ταυτότητα και την άβυσσο της ιδεολογίας.

Διοργάνωση: Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) σε συνεργασία με την γαλλική Ecrans des Mondes.

Οι προβολές στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48 & Μ. Αλεξάνδρου 134-136, στάση μετρό Κεραμεικός).

Είσοδος ελεύθερη με τήρηση σειράς προτεραιότητας κατά την προσέλευση.

Πρόγραμμα προβολών:

Παρασκευή 28 Μαρτίου

19:30-19:45 Έναρξη δράσης / καλωσόρισμα

19:45 – 21:15 I shall not hate της Tal Barda (Χάλκινο Στεφάνι Μεγίστης), 90', Ελληνική πρεμιέρα

Q&A

21:30 – 21:45 Monument του Maksim Adveev (Χρυσός Φοίνικας), 15', Παγκόσμια Πρεμιέρα

Διάλειμμα 5’

21:45 – 22:45 Searching for Rodakis του Kerem Soyyilmaz (Ειδικό Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας), 57'

Σάββατο 29 Μαρτίου

19:30 – 21:00 Λώξη των Δημήτρη Ζάχου και Θανάση Καφεντζή (Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ), 87'

21:00 – 21:15 Q&A με σκηνοθέτες

21:15 – 21:35 The Board της Carmen Tortosa (Χάλκινος Φοίνικας), 19', Διεθνής Πρεμιέρα

Διάλειμμα, 5΄

21:40 – 22:53 Bangarang του Giulio Mastromauro (Βραβείο FIPRESCI), 73', Ελληνική Πρεμιέρα

Κυριακή 30 Μαρτίου

19:30 – 20:20 Koka του Aliaksandr Tsymbaliuk (Χρυσό Στεφάνι Μεγίστης), 47΄ Ελληνική Πρεμιέρα

20:20-20:25 Διάλειμμα

20:25 - 20:55 Sister of Μine του Mariusz Rusinski (Αργυρός Φοίνικας), 30', Ελληνική Πρεμιέρα

20:55-21:00 Διάλειμμα

21:00 – 22:00 My place Ozerna της Karina Bedkowska (Αργυρό Στεφάνι Μεγίστης), 59', Ελληνική Πρεμιέρα

22:00 Κλείσιμο δράσης

Οι ταινίες του φεστιβάλ:

I shall not hate της Tal Barda, Καναδάς, 2024, 90' Ελληνική Πρεμιέρα

Από τον προσφυγικό καταυλισμό Jabaliya της Γάζας μέχρι το Πανεπιστήμιο του Τορόντο και το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, το "'I shall not hate" ακολουθεί την αχαρτογράφητη πορεία του Dr. Izzeldin Abuelaish, του πρώτου Παλαιστίνιου γιατρού που εργάζεται σε ισραηλινό νοσοκομείο και γεννάει μωρά, του οποίου το ήθος της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης δοκιμάζεται στην ύστατη δοκιμασία όταν ένα ισραηλινό τανκ βομβαρδίζει το σπίτι του, σκοτώνοντας τις τρεις κόρες του. Παρά τις αντιξοότητες, μετατρέπει την τραγωδία του σε μια παγκόσμια εκστρατεία για την εξάλειψη του μίσους. Μετά τις εξελίξεις με τον πόλεμο στη Γάζα, το ταξίδι του γιατρού γίνεται ακόμη πιο μοιραίο για τη δυνατότητα να φανταστούμε ένα μέλλον για Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς. Το " I shall not hate" είναι μια επιστολή ανεκτικότητας από έναν βαθιά εμπνευσμένο άνθρωπο με ένα μήνυμα τόσο επείγον όσο ποτέ άλλοτε.

Χάλκινο Στεφάνι της Μεγίστης χορηγία της ΕΡΤ για μια φωνή βαθιάς ανθρωπιάς που πρέπει να ακουστεί, μια ιστορία που πρέπει να αφουγκραστούμε.

Koka του Aliaksandr Tsymbaliuk, Πολωνία, 2024, 47' Ελληνική Πρεμιέρα

Μια οικεία ιστορία της σχέσης μεταξύ πατέρα και γιου, που ζουν στην άκρη του κόσμου κοντά στη Βερίγγειο Θάλασσα, εμποτισμένη με τη σκληρότητα της τοπικής πραγματικότητας και την απλότητα της παιδικής ηλικίας, την αυστηρότητα της πατρικής αγωγής και την αγάπη που βρίσκει πάντα μια θέση σε κάθε μέρος του πλανήτη και σε κάθε καρδιά, ακόμη και σε εκείνη που μοιάζει πιο σκληρή από την πέτρα.

Χρυσό Στεφάνι της Μεγίστης - GRAND PRIX, χορηγία τoυ Ιδρύματος Michael Marks Charitable Trust για ένα καρέ ζωής που διακριτικά σχολιάζει τον πολιτισμικό και κοινωνικό αγώνα για επιβίωση σε ένα άγονο τοπίο εξαντλημένων πόρων.

Λώξη των Δημήτρη Ζάχου, Θανάση Καφετζή, Ελλάδα, 2024, 87'

Η Λωξάνδρα, μια νέα γυναίκα με σύνδρομο Down, γίνεται το πρώτο ανάπηρο άτομο που υπογράφει συμβόλαιο ηθοποιού με το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας. Αφήνει την πόλη και τη γνώριμη καθημερινότητά της και ταξιδεύει στην Αθήνα για να γίνει μέλος του επαγγελματικού θιάσου του Εθνικού. Για τους επόμενους 6 μήνες η Λώξη κάνει πρόβες και φίλους, ερωτεύεται, διασκεδάζει, απογοητεύεται και συνεχίζει ξανά και ξανά να διεκδικεί προσβασιμότητα στην πράξη, ανατρέποντας ένα στερεότυπο τη φορά.

Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ με τη συγχρηματοδότηση της ΕΡΤ και του ΕΚΚΟΜΕΔ για μια ταινία ευαίσθητη αλλά χωρίς υπερβολές που μας προσκαλεί να κατανοήσουμε τι εστί πραγματικά υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον και πρότυπο διαπαιδαγώγησης.

My Place Ozerna της Karina Będkowska, Πολωνία, 2022, 59' Ελληνική Πρεμιέρα

"Ούτε εγώ θέλω να ζήσω", εξομολογείται η Karina στη θεία της Slava, πυροδοτώντας μια βαθιά αναζήτηση νοήματος μεταξύ δύο μακρινών συγγενών. Για την Karina, το ταξίδι από το Λονδίνο στην Ozerna, ένα μικρό χωριό στην Ουκρανία, γίνεται απροσδόκητα η αρχή ενός ταξιδιού για να ανακτήσει τη ζωτικότητά της: στην Ozerna συναντά την 84χρονη θεία της Slava, η οποία είναι χήρα εδώ και πολλά χρόνια. Και οι δύο γυναίκες έχουν χάσει τη θέλησή τους για ζωή, αλλά ένας αμοιβαίος δεσμός αγάπης επαναφέρει το νόημα στη ζωή τους. Όμορφα γυρισμένο, αυτό το τρυφερό ντοκιμαντέρ είναι μια απόδειξη της σημασίας της σύνδεσης μεταξύ των γενεών και της κοινής ανακάλυψης της ζωτικότητας και του σκοπού.

Αργυρό Στεφάνι της Μεγίστης, χορηγία τoυ Ιδρύματος Michael Marks Charitable Trust για την όμορφη κινηματογράφηση μας προσκαλεί σε έναν πολύ προσωπικό κόσμο, με μια βαθιά καθολική απήχηση για μια διαγενεακή κρίση μοναξιάς, τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές.

Searching for Rodakis του Saim Kerem Soyyilmaz, Τουρκία, 2023, 57'

Η Χρυσούλα, που πέθανε το 1887 σε ηλικία 17 ετών, θάφτηκε κάτω από το πάτωμα του σπιτιού της οικογένειάς της σε ένα μικρό χωριό 100 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη. Τριάντα επτά χρόνια αργότερα, λόγω μιας ανταλλαγής πληθυσμών, η οικογένεια της Χρυσούλας αναγκάστηκε να την αφήσει θαμμένη κάτω από το πάτωμα όταν εκτοπίστηκαν στη βόρεια Ελλάδα. Εκατό χρόνια αργότερα, κατά την ανακαίνιση αυτού του παλιού σπιτιού, η οικογένεια ενός κινηματογραφιστή που ζούσε εκεί ανακάλυψε την ταφόπλακα της Χρυσούλας. Αυτή η ταινία, σε σκηνοθεσία του Kerem Soyyilmaz, είναι μια ιστορία για την ανακάλυψη της ταφόπλακας το 2016, την έρευνα για την οικογένεια που της ανήκε και την αναζήτηση που κατέληξε στη Θεσσαλονίκη το 2022, εξιστορημένη μέσα από τις εμπειρίες του σκηνοθέτη και της οικογένειάς του.

Ειδικό Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας, χορηγία του ΕΚΚΟΜΕΔ για μια ταινία που, με κινηματογραφική απλότητα και διεισδυτικότητα, παρουσιάζει την αναγκαστική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, μια ιστορία για την αναζήτηση της συμφιλίωσης, της αλήθειας και της μνήμης. Η ταινία απέσπασε επίσης Ειδική Μνεία από την Κριτική Επιτροπή γιατί αφηγείται μια συγκινητική, ευάλωτη και σταδιακά εξελισσόμενη ιστορία της συνάντησης Ελλήνων και Τούρκων, αναδεικνύοντας την κοινή εμπειρία των δύο λαών και τις ανθρώπινες συνέπειες της βίαιης διάσπασής τους πριν από έναν αιώνα.

The Board της Carmen Tortosa, Ισπανία, 2023, 19' Διεθνής Πρεμιέρα

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την πραγματικότητα των εργαζομένων που βρίσκονται σε παρατεταμένη αναρρωτική άδεια ή που ζητούν πιστοποίηση μόνιμης αναπηρίας. Η επίλυση εξαρτάται από τη γνώμη του Ιατρικού Συμβουλίου. Η διαδικασία δεν είναι δημοφιλής, αλλά δυστυχώς είναι πιο συχνή απ' ό,τι νομίζουμε.

Χάλκινος Φοίνικας με την υποστήριξη του Phoenix TV γιατί θίγει ένα παγκόσμιο ζήτημα—τον αγώνα ενάντια στη γραφειοκρατία, το κράτος και τα συστήματα στα οποία ζούμε—και επιτυγχάνει να προκαλέσει στον θεατή μια αίσθηση επείγοντος.

Sister of Mine του Mariusz Rusinski, Πολωνία, 2023, 30' Ελληνική Πρεμιέρα

Η Zuzia, μια εξαιρετικά ευαίσθητη και καλλιτεχνικά προικισμένη έφηβη, παλεύει σήμερα με τον εθισμό στα ναρκωτικά. Ο αδελφός της, ο οποίος είναι και ο σκηνοθέτης της ταινίας, προσπαθεί να εξακριβώσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση της Zuzia στον εθισμό.

Αργυρός Φοίνικας, με την υποστήριξη του Phoenix TV γιατί απεικονίζει τον αντίκτυπο του εθισμού στα ναρκωτικά στα μέλη της οικογένειας και το αίσθημα αδυναμίας τους απέναντί του με έναν ρεαλιστικό και οικείο τρόπο.

Monument του Maksim Avdeev, Γερμανία, 2024, 15' Ελληνική Πρεμιέρα

Σε έναν προβληματισμό για την οικογένεια, την ταυτότητα και την άβυσσο της ιδεολογίας, ο σκηνοθέτης Maksim Avdeev αντιμετωπίζει τους σκληρούς παραλληλισμούς και τις αγεφύρωτες διαφορές με τον πατέρα του. Ενωμένοι μέσω του αίματος αλλά διχασμένοι από τις διαφορετικές πεποιθήσεις, η σχέση τους υπάρχει μόνο μέσα στα όρια του αρχειακού υλικού. Αναγκασμένος σε εξορία λόγω της ομοφυλοφιλίας του, ο Maksim σπάει τη σιωπή και καλεί τηλεφωνικά τον πατέρα του μετά από 1,5 χρόνο. Η ταινία αναδύεται ως μια ωμή και οικεία εξερεύνηση των ρήξεων μέσα σε μια οικογένεια, καθώς ο Maksim παλεύει με την οδυνηρή συνειδητοποίηση ότι η πίστη του πατέρα του στη ρωσική προπαγάνδα επισκιάζει το δεσμό τους ως γονέα και παιδιού. Μέσα από αυτόν τον απόμακρο διάλογο, ο Maksim ξεκινάει ένα ταξίδι ψυχικής αναζήτησης για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ τους, περιηγούμενος στην πολυπλοκότητα της αγάπης, της αποδοχής και της αδυσώπητης έλξης των αντικρουόμενων αληθειών.

Χρυσός Φοίνικας με την υποστήριξη του Phoenix TV για μια ταινία ήρεμη, μινιμαλιστική και γεμάτη αγάπη και κατανόηση, όπου το προσωπικό αφήγημα που χτίζει, έχει τη δύναμη να συνδεθεί με το τρέχον παγκόσμιο πολιτικό κλίμα, ιδιαίτερα σε σχέση με τον εθνικισμό και τις πολιτικές ταυτότητας.

Bangarang του Giulio Mastromauro, Ιταλία, 2023, 73' Ελληνική Πρεμιέρα

Τα παιδιά μπορεί να είναι φωνακλάδικα, ανέμελα, παιχνιδιάρικα, αφηρημένα, βίαια. Αυτό συμβαίνει και στον Τάραντα, μια βιομηχανική πόλη στη νότια Ιταλία, η οποία από τη δεκαετία του 1960 φιλοξενεί τη μεγαλύτερη χαλυβουργία της Ευρώπης. Παρατηρώντας τις κινήσεις τους και ακούγοντας τα συναισθήματά τους, εισερχόμαστε στον κόσμο της παιδικής ηλικίας, χάνοντας ταυτόχρονα τον εαυτό μας στο παρόν αυτής της περιοχής, τόπο μιας από τις σοβαρότερες υγειονομικές και περιβαλλοντικές καταστροφές στην ιταλική και ευρωπαϊκή ιστορία. Το Bangarang είναι μια τζαμαϊκανή λέξη που σημαίνει αναταραχή, αταξία, χάος.

Βραβείο FIPRESCI (Διεθνής Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου), χορηγία της ΕΡΤ, για τη δημιουργία ενός εξαίρετου οπτικού δοκιμίου αθωότητας και ξεγνοιασιάς εν μέσω μιας εξελισσόμενης οικολογικής καταστροφής μακριά από την κοινή θέα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.beyondborders.gr ή να επικοινωνήσετε με το Φεστιβάλ στη διεύθυνση info@beyondborders.gr.