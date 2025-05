Marcus & Martinus: Zωντανή εμφάνιση στην Αθήνα μετά από απαίτηση των θαυμαστών τους

Οι Marcus & Martinus έρχονται στην Αθήνα, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, στο Floyd Live Music Venue! Το νορβηγικό pop ντουέτο που στις πρόσφατες περιοδείες του κυριολεκτικά σαρώνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, με απανωτά sold-out shows ακόμα και σε αρένες, επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό show που θα ενθουσιάσει παλιούς και νέους fans!

Η προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 9 Μαΐου, στις 13:00, προς 45 ευρώ και για συγκεκριμένο αριθμό. Εξασφαλίστε άμεσα το εισιτήριό σας.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online more.com / Floyd.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Νova, Public, Ευριπίδης, Yoleni’s, Viva Spot Τεχνόπολης.

Η μουσική περιπέτεια των M&M ξεκίνησε νωρίς στις ζωές τους. Μόλις στα 10 τους χρόνια, τα δίδυμα αδέλφια από το Elverum της Νορβηγίας πάτησαν τη σκηνή και έκτοτε μεταμορφώθηκαν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα της Σκανδιναβίας, με εκατοντάδες sold-out συναυλίες, νούμερο 1 δίσκους και τραγούδια, δεκάδες βραβεία και εκατομμύρια streams.

Απαίτηση των πιστών οπαδών τους

Το 2024, εκπροσώπησαν τη Σουηδία στη Eurovision, με το μεγάλο τους hit “Unforgettable”, το οποίο - μαζί με κομμάτια σαν τα “Heartbeat”, “Air”, “Girls” και “Elektrisk” - θα χορέψουμε και θα απολαύσουμε τον πρώτο μήνα του 2026, σε ένα show που θα μας μείνει αξέχαστο!

Μετά την τεράστια επιτυχία της sold-out περιοδείας τους, “We Are Not The Same Tour”, οι M&M ξεκινούν ακόμα ένα ευρωπαϊκό ταξίδι που θα τους φέρει σε χώρες που δεν επισκέφτηκαν στο αμέσως προηγούμενο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εκπληρώνοντας ιδανικά την «απαίτηση» των πιστών οπαδών τους.

Tα εκατομμύρια των φίλων τους είναι πανέτοιμα για το μεγαλύτερο show στη μέχρι τώρα καριέρα της αγαπημένης τους μπάντας. Εντυπωσιακή παραγωγή, θεαματικές χορογραφίες, χορευτικοί pop ρυθμοί ή, απλά, το απόλυτο must για όσες και όσους θέλουν να απολαύσουν από κοντά τους Marcus & Martinus!

Floyd live music venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον του Στ. Μετρό Κεραμεικός / Τηλ. 210 3416706