«Ballerina»: Η Ανα Ντε Αρμας σε μία περιπέτεια βγαλμένη από τον κόσμο του John Wick

Αντίστροφη μέτρηση για την έλευση της «Ballerina» στη μεγάλη οθόνη με την Ανα Ντε Αρμας στον πιο action ρόλο της καριέρας της.

Λαμβάνοντας χώρα κατά τη διάρκεια των γεγονότων του John Wick: Chapter 3 – Parabellum, η ταινία BALLERINA ακολουθεί την Eve Macarro (Ana de Armas) που ξεκινά την εκπαίδευσή της, μαζί με τους εκτελεστές Ruska Roma, αλλά ανακαλύπτει μυστικά από το παρελθόν της οικογένειάς της.

Ο σκηνοθέτης και συν-σεναριογράφος των ταινιών Underworld και Underworld: Η Εξέλιξη, σκηνοθετεί την Ana de Armas (No time to die, Knives out, Blade Runner 2049) σε μία περιπέτεια βγαλμένη από τον κόσμο του John Wick.

Με φόντο τον σκοτεινό, εκλεπτυσμένο κόσμο του Wick, με συναρπαστικές πολεμικές χορογραφίες και ένα cast που περιλαμβάνει τους Keanu Reeves και Ian McShane να επαναλαμβάνουν τους εμβληματικούς τους ρόλους, αλλά και τον Norman Reedus στις νέες προσθήκες, αυτό το γεμάτο δράση spin-off υπόσχεται να προσφέρει εκπληκτικές σεκάνς μάχης και έντασης.

Αναζητά εκδίκηση

Η Eve είναι μια δυνατή, νέα φωνή σε αυτόν τον κόσμο. Βρίσκεται σε έναν χώρο που κυριαρχείται από αδίστακτους δολοφόνους, αλλά είναι άρτια εκπαιδευμένη και αναζητά εκδίκηση με τον δικό της τρόπο, αλλάζοντας τελικά τους όρους της επικής, γεμάτης αδρεναλίνη, αναζήτησής της.

Η ταινία φέρνει κοντά οικεία πρόσωπα και συναρπαστικούς νέους χαρακτήρες. Επιστρέφουν είδωλα από τον κόσμο του John Wick: Η Διευθύντρια (Anjelica Huston), η τρομερή αρχηγός του χώρου εκπαίδευσης/σχολής μπαλέτου, Ruska Roma, καθώς και οι Winston (Ian McShane) και Charon (Lance Reddick) ως επικεφαλής και θυρωρός του Continental New York, αντίστοιχα, και φυσικά και ο ίδιος ο John Wick (Keanu Reeves).

Ταυτόχρονα, μας συστήνονται ενδιαφέροντες χαρακτήρες που είναι νέοι στο franchise, συμπεριλαμβανομένου του μυστηριώδους Daniel Pine (Norman Reedus), με τον οποίο η Eve έχει μια μοιραία συνάντηση στο The Continental Prague, και του The Chancellor (Gabriel Byrne), του αυταρχικού επικεφαλής ενός στρατού δολοφόνων, που μοιάζει με αίρεση.

Υπό τη σκηνοθεσία του μαέστρου της δράσης Len Wiseman, η BALLERINA δίνει μια νέα τροπή στα χαρακτηριστικά στοιχεία του franchise, όπως καταδιώξεις υψηλού επιπέδου, πρωτοφανή σκηνικά, πρωτοπόρα μέσα, εντυπωσιακές τοποθεσίες, περίπλοκες χορογραφίες μάχης και ένα οπλοστάσιο από ευρηματικά όπλα - από παγοπέδιλα και σπαθιά katana, μέχρι τσεκούρια πάγου και φλογοβόλα.

Η Eve Macarro

Καθώς ξεκινά η ιστορία, ο πατέρας της νεαρής Eve δολοφονείται. Εκείνη μένει ορφανή και στέλνεται στις Ruska Roma, ένα σκιώδες ίδρυμα που χρησιμοποιεί την αυστηρή εκπαίδευση στο μπαλέτο, για να κρύψει το πραγματικό του πρόγραμμα σπουδών: την εκπαίδευση εκτελεστών. Χρόνια αργότερα, η πλέον ενήλικη Eve αποφασίζει να ζητήσει εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα της. Ταξιδεύει στο The Continental στη Νέα Υόρκη, ζητώντας βοήθεια από τον Winston και τον Charon, για να μάθει πληροφορίες για την οικογένειά της.

Καθώς εμβαθύνει στο μυστήριο του παρελθόντος της, η Eve βρίσκεται κοντά σε ένα απομακρυσμένο αυστριακό ορεινό χωριό, το Hallstatt, το οποίο κατοικείται εξ ολοκλήρου από επαγγελματίες δολοφόνους - οι οποίοι την έχουν στοχοποιήσει. Η Eve δεν έχει άλλη επιλογή από το να παλέψει για να ξεφύγει, χρησιμοποιώντας όσα της έχουν διδάξει οι δάσκαλοι στις Ruska Roma.

Ο John Wick

Ενώ η ιστορία της Eve διαδραματίζεται στον κόσμο του John Wick, ο Wiseman ήταν αποφασισμένος να την κάνει έναν πολύ μοναδικό χαρακτήρα, με μια οπτική γωνία διαφορετική από του Wick. «Ένα από τα πράγματα που μου άρεσαν πολύ στο σενάριο της ταινίας», θυμάται ο σκηνοθέτης, «είναι ότι είναι κάπως το αντίθετο από την ιστορία του John Wick. Ο Wick προσπαθεί να ξεφύγει από τη ζωή του ως δολοφόνος. Η Eve θέλει να μπει — θέλει να γίνει δολοφόνος. Με ενδιέφερε να εξερευνήσω τις συνθήκες υπό τις οποίες κάποιος επιλέγει αυτή τη ζωή».

Αφού διάβασε το σενάριο, ο ίδιος ο John Wick, ο Keanu Reeves, συμμετείχε στο πρότζεκτ. «Ήταν μια ενδιαφέρουσα προοπτική γι' αυτόν επειδή είναι ο Wick, αλλά δεν είναι ο Wick», λέει ο Lee. Μόλις μπήκε στο πλατό, ο Reeves ήταν «βαθιά εμπλεκόμενος όπως πάντα», προσθέτει. Ο Reeves συνεργάστηκε με τον Wiseman και συνέβαλε με ιδέες προτείνοντας σκηνές δράσης και τροποποιώντας τους διαλόγους. «Κανείς δεν γνωρίζει τον John Wick καλύτερα από τον Keanu», λέει ο Wiseman.

Η νέα ιστορία, λέει ο Stahelski, παρέχει επίσης μια διαφορετική οπτική γωνία για τον John. «Αν επιστρέψετε στην πρώτη ταινία, ο John είναι λίγο μπαμπούλας», σημειώνει. «Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να βιώσουμε τον John από την οπτική γωνία της Eve. Είναι ακόμα ο John Wick, και μια δύναμη που πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Είναι ένας ελαφρώς διαφορετικός Wick, επειδή τον βλέπουμε μέσα από τα μάτια της Eve.»

Συντελεστές

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Len Wiseman

ΣΕΝΑΡΙΟ: Shay Hatten

Based on Characters by: Derek Kolstad

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ana de Armas, Ian McShane, Keanu Reeves, Anjelica Huston, Norman Reedus, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno

Δείτε το trailer της ταινίας:

5 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ SPENTZOS FILM

https://spentzosfilm.gr/