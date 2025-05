Morrissey: Διαθέσιμη η συναυλία της παραμονής της Πρωτοχρονιάς με τέσσερα νέα τραγούδια

Τη συναυλία που έδωσε την παραμονή τα Πρωτοχρονιάς στο Hollywood Palladium έδωσε στη δημοσιότητα ο Morrissey και ανάμεσα στα τραγούδια θα ακούσετε και τέσσερα καινούρια που θα περιλαμβάνονται στο νέο του άλμπουμ όταν αυτό κυκλοφορήσει. Ως γνωστόν, τον Morrissey τον περιμένουμε κι εδώ στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου στην πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens Festival. Την ίδια βραδιά εμφανίζονται επίσης οι Supergrass και οι The Damned.

Δείτε τη συναυλία:

Τα νέα τραγούδια που ερμήνευσε ο Morrissey εκείνη τη βραδιά είναι τα «I Am Veronica», «Rebels Without Applaise», «I Ex-Love You» και «Sure Enough, The Telephone Rings». Ο δε τίτλος του άλμπουμ είναι «Bonfire Of Teenagers» και αν και είναι έτοιμο από το 2021, παραμένει άγνωστο πότε θα κυκλοφορήσει. Αρχικά, η δισκογραφική εταιρία το άφησε στο συρτάρι εξαιτίας της «αρνητικής» δημοσιότητας του Morrissey και αυτός στη συνέχεια πέρασε σε αντεπίθεση κατηγορώντας την για «φασιστική» συμπεριφορά και λογοκρισία. Ο ίδιος είχε επίσης αποκαλύψει ότι η Μάιλι Σάιρους είχε ζητήσει να αφαιρεθούν τα φωνητικά της από το τραγούδι «I am Veronica» που οι δύο καλλιτέχνες είχαν ηχογραφήσει το 2020.

Ο Morrissey ξεκινάει την ευρωπαϊκή του περιοδεία στις 31 Μαΐου στο Δουβλίνο και σταθμεύει στο Release Athens Festival στις 16 Ιουλίου αφού προηγουμένως θα έχει περάσει από το Μάντσεστερ (7/6), τη Μαδρίτη (12/6), το Παρίσι (15/6), το Αμστερνταμ (19/6), το Βερολίνο (27/6), το Βελιγράδι (8/7), την Κωνσταντινούπολη (12/7) κ.α.