Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Ο Branford Marsalis με ελεύθερη είσοδο

Η αγαπημένη σειρά συναυλιών Parklife επιστρέφει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και παρουσιάζει καλλιτέχνες από ένα ευρύ μουσικό φάσμα δίνοντας αφορμή για ξεχωριστές μουσικές αποδράσεις στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Πρώτος προσκεκλημένος του φετινού καλοκαιριού, την Κυριακή 13 Ιουλίου στις 21.00, ο πολυβραβευμένος σαξοφωνίστας και συνθέτης Branford Marsalis και το κουαρτέτο του, σε μία συναυλία με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Με καταγωγή από τη Νέα Ορλεάνη, ο Marsalis έχει διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία τεσσάρων δεκαετιών στη διεθνή μουσική σκηνή, διερευνώντας τα όρια της τζαζ, της κλασικής μουσικής και της σύνθεσης για τον κινηματογράφο και το θέατρο. Βραβευμένος με τρία Grammy, τιμημένος με τον τίτλο του Jazz Master από το National Endowment for the Arts, και υποψήφιος για Emmy και Tony, αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της εποχής μας. Οι συνεργασίες του με τον Sting, τους Grateful Dead και τον Bruce Hornsby, μαρτυρούν την επιρροή του και στην ευρύτερη ποπ κουλτούρα.

Πολυδιάστατο ρεπερτόριο

Κύριο εκφραστικό όχημα του Marsalis αποτελεί το Branford Marsalis Quartet, που ιδρύθηκε το 1986 και παραμένει ενεργό μέχρι σήμερα. Μετά από σχεδόν 40 χρόνια παρουσίας με ελάχιστες αλλαγές στη σύνθεσή του, αυτό το καταξιωμένο μουσικό σύνολο είναι ιδιαίτερα αγαπητό για την ερμηνεία ενός πολυδιάστατου ρεπερτορίου που περιλαμβάνει τόσο πρωτότυπες συνθέσεις όσο και κλασικά έργα της τζαζ και της ποπ μουσικής. Τον Μάρτιο του 2025, το Branford Marsalis Quartet κυκλοφόρησε τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο Belonging, το πρώτο τους άλμπουμ με την Blue Note Records. Πρόκειται για μια ερμηνευτική προσέγγιση του ομότιτλου ιστορικού δίσκου του Keith Jarrett από το 1974, που τιμά το πρωτότυπο, ενώ ταυτόχρονα το επαναδιατυπώνει με σύγχρονη ματιά και δημιουργική ελευθερία.

Παράλληλα, ο Marsalis διατηρεί έντονη παρουσία στον χώρο της κλασικής μουσικής, ως σολίστ, συμμετέχοντας σε διεθνώς καταξιωμένες ορχήστρες και ερμηνεύοντας έργα κορυφαίων συνθετών όπως είναι οι Copeland, Debussy, Glazunov, Mahler και John Williams, ενώ πρόσφατα συνέθεσε μια πρωτότυπη σουίτα για τη Συμφωνική Ορχήστρα του Kalamazoo.

Η συνθετική του δραστηριότητα επεκτείνεται και στον κινηματογράφο και το θέατρο. Ξεχωρίζει η μουσική του για τις ταινίες Rustin, Ma Rainey's Black Bottom, The Immortal Life of Henrietta Lacks και Mo’ Better Blues σε σκηνοθεσία του Spike Lee, ενώ το 2021 ήταν υποψήφιος για Emmy για το ντοκιμαντέρ του History Channel Tulsa Burning: The 1921 Race Massacre. Στο Broadway, η δουλειά του για την παράσταση Fences απέσπασε το βραβείο Drama Desk Award και του χάρισε μια υποψηφιότητα για Tony, ενώ έχει, επίσης, γράψει μουσική για τις παραγωγές A Raisin in the Sun, Children of a Lesser God και The Mountaintop.

Branford Marsalis Quartet

Branford Marsalis - σαξόφωνο

Joey Calderazzo - πιάνο

Eric Revis - μπάσο

Justin Faulkner - ντραμς

INFO

Parklife: Branford Marsalis Quartet

Κυριακή 13 Ιουλίου, 21:00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣN www.snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.