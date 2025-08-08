ΕΚΚΟΜΕΔ: Απλουστεύει τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για οπτικοακουστικά έργα

Στη βελτίωση της λειτουργίας του προγράμματος Cash Rebate, και την απλούστευση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στοχεύουν οι αλλαγές που προώθησε το ΕΚΚΟΜΕΔ για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής παραγωγής στη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα:

Με το άρθρο 173 του Νόμου 5224/2025 επέρχονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης της οπτικοακουστικής παραγωγής στην Ελλάδα, οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργία του Προγράμματος Cash Rebate και απλουστεύουν τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, ενώ ενισχύουν τη διαφάνεια και μειώνουν τη γραφειοκρατία.

Αναλυτικά:

Νέα διαδικασία αξιολόγησης από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές-Κατάργηση Επιτροπών Αξιολόγησης

Για πρώτη φορά από τη θεσμοθέτηση του Cash Rebate το 2017, καταργούνται οι Επιτροπές Αξιολόγησης που απαρτίζονταν από δημόσιους υπαλλήλους και οι οποίες καθυστερούσαν σημαντικά τη διαδικασία αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα ανατίθεται εφεξής σε δύο ανεξάρτητους αξιολογητές-εμπειρογνώμονες (δημοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες). Για να εγκριθεί ένα επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να το εγκρίνουν και οι δύο αξιολογητές-εμπειρογνώμονες ανεξάρτητα εντός τριμήνου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ταχύτερη διεκπεραίωση αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια και αντικειμενικότητα.

Διασυνοριακές παραγωγές

Δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης της ενίσχυσης σε αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση στο πλαίσιο διεθνών συμπαραγωγών.

Επέκταση επιλεξιμότητας για μίνι τηλεοπτικές σειρές

Προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης και για επόμενους κύκλους μίνι τηλεοπτικών σειρών (κάτω των 16 επεισοδίων), πέραν των δύο κύκλων. Με τον τρόπο αυτό, παραμένουν στην Ελλάδα σημαντικές ξένες τηλεοπτικές παραγωγές διεθνών πλατφορμών, ενώ υποστηρίζονται και δυναμικές εγχώριες σειρές που μπορούν να διανεμηθούν στο εξωτερικό.

Νέα διαδικασία ενστάσεων-αντιρρήσεων

Οι ενστάσεις καλύπτουν πλέον και τα αποτελέσματα δειγματοληπτικών ελέγχων και συνοδεύονται από παράβολο 100 ευρώ.

Εφαρμογή των διατάξεων

Η ισχύς των παραπάνω διατάξεων ξεκίνησε από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι την 5η Αυγούστου 2025.

Ειδικότερα, ως προς το νέο σύστημα αξιολόγησης ενημερώνουμε πως για όσες αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων του CRGR-FTV έχουν υποβληθεί προ της ως άνω ημερομηνίας, η διαδικασία αξιολόγησης τους θα περατωθεί από τις Επιτροπές.