Πολιτιστική ατζέντα: Πέντε προτάσεις για έξοδο το βράδυ της Δευτέρας

Την Δευτέρα 11 Αυγούστου (21.00) ο Πέτρος Κλαμπάνης θα παρουσιάσει τις μουσικές του στις Σπέτσες, με δύο καλούς φίλους και συνεργάτες. Θα ακουστούν κομμάτια από τον πιο πρόσφατο δίσκο του, το «Latent Info», και όχι μόνο!

Μαζί του στο Θέατρο Αναργύρειου Σχολής θα εμφανιστεί ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος και ο Άλκης Νίλεντ.

Είσοδος: 15 ευρώ

Η Μαρία Φαραντούρη και η Γιώτα Νέγκα

Το 54ο Φεστιβάλ Ολύμπου έχει την τιμή να φιλοξενεί στο Αρχαίο Θέατρο Δίου δύο σπουδαίες γυναίκες του ελληνικού τραγουδιού σε μια συνάντηση που γράφει ιστορία, την Δευτέρα 11 Αυγούστου στις 21:00.

Η Μαρία Φαραντούρη, παγκόσμια πρέσβειρα του ελληνικού πολιτισμού, ερμηνεύτρια του Μίκη Θεοδωράκη και φωνή-σύμβολο της σύγχρονης Ελλάδας, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του Αρχαίου Θεάτρου Δίου έπειτα από 25 χρόνια, σε μια συγκινητική και συμβολική επιστροφή στις ρίζες του ελληνικού πολιτισμού και του τραγουδιού.

Η Μαρία Φαραντούρη δεν ερμηνεύει απλώς τραγούδια – κουβαλά ιστορία.

Δίπλα της, η σπουδαία Γιώτα Νέγκα, με τη βαθιά, αληθινή φωνή της, που συνδέει το σήμερα με το χθες του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού.

Είσοδος: 15 ευρώ

Πληροφορίες-κρατήσεις: festivalolympou.gr

«Ηλέκτρα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου (c) Πάτροκλος Σκαφίδας

Η «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, σε μετάφραση Γιώργου Χειωνά, ανεβαίνει σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου (21.00) στο Θέατρο Τεχνόπολις στο Ηράκλειο Κρήτης. Την παράσταση σκηνοθετεί ο Δημήτρης Τάρλοου και πρωταγωνιστούν οι Λουκία Μιχαλοπούλου, Αναστάσης Ροϊλός, Ιωάννα Παππά, Γιάννης Αναστασάκης κ.α.

«Στην Ηλέκτρα, ο ποιητής δεν δίνει απαντήσεις, οι θεοί απουσιάζουν, οι χρησμοί απλώς συμπίπτουν με τις ανθρώπινες αποφάσεις, η συνείδηση περνά σε δεύτερη μοίρα, οι Ερινύες δεν εμφανίζονται. Παρ’ όλα αυτά, το τίμημα για τους επιζώντες είναι βαρύ», σημειώνει ο σκηνοθέτης Δημήτρης Τάρλοου.

Είσοδος: 18 ευρώ

Η Ντόρα Μπακοπούλου

Με την καλλιτεχνική επιμέλεια των Ντόρας Μπακοπούλου και Έλενας Χούντα, το 19ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας συνεχίζεται ισορροπώντας ανάμεσα στις καταξιωμένες παρουσίες και νέες φωνές περιλαμβάνοντας κορυφαίους σολίστ, αφιερώματα, νεανικά σύνολα και ένα φινάλε με τον Μανώλη Μητσιά και τη Θεοδώρα Μπάκα.

Απόψε Δευτέρα 11 Αυγούστου (21.00) το πρόγραμμα περιλαμβάνει Βραδιά Μουσικής Δωματίου – Αφιέρωμα στον Maurice Ravel (150 χρόνια από τη γέννησή του) στην αυλή του Ναού Σωτήρος.

Ερμηνεύουν: Λευκή Καρποδίνη (πιάνο), Άγγελος Λιακάκης (τσέλο), Κώστας Παναγιωτίδης (βιολί). Special Guest: Nτόρα Μπακοπούλου (πιάνο).

Είσοδος: Από 7 ευρώ

Πληροφορίες-κρατήσεις: musicfestivalaegina.com

Μόλις ξεκίνησε η έκθεση «Nelly’s. Η Σαντορίνη του μεσοπολέμου» που παρουσιάζει μια επιλογή από τις λήψεις που αποτύπωσε η διακεκριμένη φωτογράφος Nelly’s, στη Σαντορίνη πριν από τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό του 1956. Η Έλλη Σουγιουλτζόγλου-Σεραϊδάρη (1899-1998), γνωστή ως Nelly’s, επισκέφθηκε τη Θήρα για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1928, μετά από προτροπή της αδερφής της Μάρως Σουγιουλτζόγλου και του σαντορινιού συζύγου της Σπυρίδωνα Αλ. Μαλασπίνα. Με αφετηρία τον μεσαιωνικό οικισμό του Πύργου όπου διέμενε τότε η οικογένεια, η Νέλλη περιηγήθηκε το νησί με τη φωτογραφική της μηχανή ανά χείρας.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο Κέντρο Φωτογραφίες Καστελάνα στο Καστέλι Πύργου Σαντορίνης και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2025.

Πληροφορίες: benaki.org