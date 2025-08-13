Στις αίθουσες το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Σκάρλετ Γιοχάνσον «Eleanor the great» - Δείτε το τρέιλερ

Στις 26 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Σκάρλετ Γιοχάνσον, «Eleanor the great». Στον ομώνυμο ρόλο θα απολαύσουμε την 95χρονη υποψήφια για Όσκαρ Τζουν Σκουίμπ η οποία υποδύεται την Ελενορ Μόργκενσταϊν. Μια γυναίκα που μετά από μια τραγική απώλεια αφηγείται μια ιστορία που απειλεί να πάρει πραγματική υπόσταση με σάρκα και οστά.

Η ταινία είχε κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών τον περασμένο Μάιο, ενώ θα προβληθεί και στο προσεχές Φεστιβάλ του Τορόντο. Δίπλα στην Τζουν Σκουίμπ παίζουν οι Εριν Κέλιμαν, Τζέσικα Χεκτ και Τσιουέτελ Ετζιόφορ.

Δείτε το τρέιλερ:

«Καταστραφήκαμε»

Η Σκάρλετ Γιοχάνσον είχε πει τον περασμένο Μάιο στις Κάννες ότι «θα ήταν πιο εύκολο να κάναμε το σίκουελ μιας ταινίας 180 εκατομμυρίων δολαρίων. Το να προσπαθείς να γυρίσεις μια ανεξάρτητη ταινία με πολύ λιγότερα χρήματα, με μια πρωταγωνίστρια 95 ετών και με πρωτότυπη ιστορία, ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση». Η Γιοχάνσον πρόσθεσε επίσης ότι το να γυρίζεις μια ταινία στη Νέα Υόρκη είναι κι αυτό μια πρόκληση από μόνο του. «Κάθε μέρα η ταινία κατέρρεε με 400 διαφορετικούς τρόπους. Ενώ ήμασταν έτοιμοι να συμφωνήσουμε με μια ανεξάρτητη εταιρία τη χρηματοδότηση της ταινίας, απαίτησαν την αλλαγή του πυρήνα της ιστορίας που οδηγούσε όλη την ταινία. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι καταστραφήκαμε».

Τελικά, η ταινία έγινε πραγματικότητα με τη συνεισφορά όλων των εταιριών που αναμίχθηκαν στην παραγωγή της ταινίας. «Η αυθεντικότητα μετράει πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Όταν είσαι νέος και ξεκινάς τη διαδρομή σου στην κινηματογραφική βιομηχανία, νιώθεις μεγάλη πίεση. Είναι πολύ ανταγωνιστικά τα πράγματα και θέλεις να αποδείξεις ότι είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη δουλειά. Όμως το μυστικό είναι να έχεις περιέργεια για τα πράγματα και να ελίσσεσαι», σημειώνει η παραγωγός της ταινίας, Τζέσαμιν Μπέργκαμ.