Terence Stamp: «Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα ήμουν ψυχοπαθής» - Πώς κέρδισε τη Νταϊάνα

Ο ηθοποιός Terence Stamp στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «Valkyrie» στο Directors Guild of America στις 18 Δεκεμβρίου 2008 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

Όταν ο Terence Stamp εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις κινηματογραφικές αίθουσες ως ένας άγνωστος για Όσκαρ ηθοποιός, πολλοί ήταν αυτοί που τον αναγνώρισαν ως τον πιο όμορφο άνθρωπο στον κόσμο.

Ο Terence Stamp, που πέθανε σε ηλικία 87 ετών, κατάφερε να κερδίσει τη φιλία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, με την οποία γνωρίστηκαν σε μια πρεμιέρα ταινίας το 1987.

«Μόλις συναντιόμασταν για ένα φλιτζάνι τσάι ή κάποιες άλλες φορές θα κουβεντιάζαμε για μια ώρα», είχε πει.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα συνομιλεί με τον Αμερικανό ηθοποιό Μάικλ Ντάγκλας στην πρεμιέρα της ταινίας «Wall Street» στο Λονδίνο, στις 28 Απριλίου 1988. Ο Βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ βρίσκεται στο κέντρο. Getty Images

Παρά την εμφάνισή του ο Terence Stamp δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει την καριέρα που κάποιοι περίμεναν. Είχε αυτοκαταστροφικές τάσεις και έλεγε: «Έχω πολλή οργή μέσα μου». «Η υποκριτική μου είναι ένα είδος εξόδου για αυτό. Αν δεν ήμουν ηθοποιός, μάλλον θα ήμουν ψυχοπαθής».

Ο Terence Stamp δεν είχε παιδιά. Παντρεύτηκε μόνο μια φορά στα 60 του με μια γυναίκα, 35 χρόνια νεότερή του. Χώρισαν πέντε χρόνια αργότερα και πέρασε τα τελευταία του χρόνια ζώντας σε αυτοεξορία.

Ο Τέρενς Σταμπ, ο οποίος έγινε γνωστός ως ηθοποιός στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1960 και τη δεκαετία του 1980 υποδύθηκε τον ρόλο τους ως αρχι-κακός στρατηγός Ζοντ στις χολιγουντιανές επιτυχίες «Σούπερμαν» και «Σούπερμαν ΙΙ», πέθανε σε ηλικία 87 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του την Κυριακή.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το «Θεώρημα» του Πιερ Πάολο Παζολίνι το 1968, «Μια εποχή στην κόλαση» το 1971 και «Οι περιπέτειες της Πρισίλα, βασίλισσα της ερήμου» το 1994.