Πέθανε ο «φλεγόμενος» κασκαντέρ από το γνωστό άλμπουμ των Pink Floyd

Ο Ρόνι Ρόντελ Τζούνιορ, του οποίου η «φλεγόμενη» εικόνα έγινε το εξώφυλλο του θρυλικού άλμπουμ των Pink Floyd, Wish You Were Here, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Σύμφωνα με νεκρολογία που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, ο κασκαντέρ και ηθοποιός του Χόλιγουντ πέθανε στις 12 Αυγούστου σε γηροκομείο στην πολιτεία του Μιζούρι των ΗΠΑ, όπως αναφέρει το BBC.

Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, ο Ρόντελ έχει εργαστεί σε μια σειρά από ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, όπως οι «Lethal Weapon», «Thelma & Louise» και «Star Trek: First Contact».

Αφήνει πίσω του την γυναίκα του Μαίρη και τον γιό του που επίσης ονομάζεται Ρόντελ.