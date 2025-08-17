Πέθανε ο πρωταγωνιστής του Superman, Terence Stamp

Ο Τέρενς Σταμπ, ο οποίος έγινε γνωστός ως ηθοποιός στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1960 και τη δεκαετία του 1980 υποδύθηκε τον ρόλο τους ως αρχι-κακός στρατηγός Ζοντ στις χολιγουντιανές επιτυχίες «Σούπερμαν» και «Σούπερμαν ΙΙ», πέθανε σε ηλικία 87 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του την Κυριακή.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το «Θεώρημα» του Πιερ Πάολο Παζολίνι το 1968, «Μια εποχή στην κόλαση» το 1971 και «Οι περιπέτειες της Πρισίλα, βασίλισσα της ερήμου» το 1994.

Η οικογένεια δήλωσε σε ανακοίνωση προς το Reuters ότι ο Σταμπ πέθανε το πρωί της Κυριακής.

«Αφήνει πίσω του ένα εξαιρετικό έργο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως συγγραφέας, που θα συνεχίσει να συγκινεί και να εμπνέει τους ανθρώπους για πολλά χρόνια», ανέφερε η οικογένεια. «Ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή σε αυτή τη θλιβερή στιγμή»..