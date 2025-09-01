Τεχνόπολη: Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου με Κωνσταντίνο Βήτα, Ελεονώρα Ζουγανέλη κ.α.

Ο Κωνσταντίνος Βήτα, η Ελεονώρα Ζουγανέλη, οι Planet of Zeus, ο Σπύρος Γραμμένος, τα αδέλφια Γιώργου και Νίκου Στρατάκη, ο APON αλλά και μια έκθεση φωτογραφίας όπως και ένα τριήμερο σύγχρονου χορού και performances, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη για την πιο γλυκιά επάνοδό μας στη πόλη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

01 - 03.09 || 13ο Διεθνές Συνέδριο Predictive Modelling in Food | Το 13ο Διεθνές Συνέδριο Predictive Modelling in Food φέρνει στο επίκεντρο την επιστήμη του predictive modelling και τη σημασία της για ασφάλεια, ποιότητα και βιωσιμότητα τροφίμων. Με τεχνητή νοημοσύνη, data science και καινοτόμες συνεργασίες, το συνέδριο εξερευνά νέους δρόμους σε μια εποχή τεχνολογικών εξελίξεων, κλιματικής αλλαγής και προκλήσεων για την υγεία, στοχεύοντας σε μια πιο ασφαλή και αξιόπιστη τροφική αλυσίδα.

02.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου: Συναυλία-γιορτή για το ελληνικό τραγούδι | Μια μεγάλη συναυλία–γιορτή αφιερωμένη στο ελληνικό τραγούδι. Δεκαπέντε νέοι ερμηνευτές και είκοσι επτά νέοι συνθέτες με ισάριθμα πρωτότυπα τραγούδια συναντούν το κοινό σε μια ξεχωριστή βραδιά, όπου το παρόν και το μέλλον του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού συναντάται με καταξιωμένους καλλιτέχνες που αναδείχθηκαν από τον θεσμό.

03.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Γιώργος & Νίκος Στρατάκης | Μια συναυλία – ορόσημο, μια μουσική εμπειρία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Με τη δύναμη της κρητικής παράδοσης και τη ματιά του σήμερα, η μουσική παίρνει νέα μορφή: λυρική, εκφραστική, γεμάτη πάθος και αλήθεια. Με πολυμελή μπάντα, τραγούδια από μια πλούσια διαδρομή και αγαπημένες διασκευές, το κοινό καλείται σε μια γιορτή που ενώνει, συγκινεί και ξεσηκώνει. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και αυθεντικότητα – μια εμπειρία που δεν περιγράφεται, μόνο βιώνεται.

04.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Σπύρος Γραμμένος «Δεκαπέντε Χρόνια Δίσκοι» | Με μια μεγάλη συναυλία, ο Σπύρος Γραμμένος γιορτάζει τα 15 χρόνια δισκογραφίας του. Μαζί με τη μπάντα του, τα τραγούδια που αγαπήθηκαν, χιούμορ, συγκίνηση και πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους. Παρέα του οι Φοίβος Δεληβοριάς, Καλογεράκια, Jerome Kaluta, Δημήτρης Μητσοτάκης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μιρέλα Πάχου, Κωνσταντίνος Πουλής, Ζακ Στεφάνου, Polko, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη.

04 - 06.09 || «Dance Residencies Open Days»: Τριήμερο σύγχρονου χορού και performances | Στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας Χορού, 29 ομάδες και ανεξάρτητοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν στο κοινό παραστάσεις, περφόρμανς, βίντεο και σεμινάρια – όλες εργασίες σε εξέλιξη που προέκυψαν από έναν μήνα δημιουργικής παραμονής στην Τεχνόπολη. Το αποτέλεσμα είναι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, όπου διαφορετικές αισθητικές, ιδέες και καλλιτεχνικές φωνές συνθέτουν το παζλ του σύγχρονου χορού σήμερα. Με έμφαση στην έρευνα, τον πειραματισμό και τον διάλογο, η Τεχνόπολη ανοίγει έναν νέο χώρο συνάντησης και στήριξης της καλλιτεχνικής κοινότητας, με στόχο να καθιερώσει έναν θεσμό που θα εμπνέει και θα ανανεώνει συνεχώς τη χορευτική δημιουργία στην Ελλάδα | Είσοδος ελεύθερη.

05.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΕΤΑ The Band | Οι Χατζηφραγκέτα επιστρέφουν στην Τεχνόπολη για να κάνουν επίσημο το φινάλε της καλοκαιρινής τους περιοδείας. Με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένα παλιά τραγούδια και νέες δημιουργίες, υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά και όμορφες αναμνήσεις, προσκαλώντας το κοινό να τραγουδήσει, να χορέψει και να γιορτάσει μαζί τους.

05 - 09.09 || TEN | 10th Anniversary Photography Exhibition | Με μια επετειακή ομαδική έκθεση φωτογραφίας, η ομάδα Διαδρομές γιορτάζει τα 10 χρόνια δημιουργικής πορείας της. Κάθε μέλος παρουσιάζει μία φωτογραφία-προσωπικό αποτύπωμα, συνθέτοντας ένα πολυφωνικό σύνολο εικόνων που αναδεικνύει την προσωπική έκφραση, τον διάλογο και τη δύναμη της φωτογραφίας ως μέσο καλλιτεχνικής αναζήτησης και δημιουργίας.

06.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Planet of Zeus | 25th Anniversary Show | Με μία μεγάλη επετειακή συναυλία, οι Planet of Zeus γιορτάζουν τα 25 χρόνια μουσικής τους. Από τα θρυλικά υπόγεια του Rodeo και του An Club μέχρι sold out shows και πανευρωπαϊκές περιοδείες, το αδιάσπαστο κουαρτέτο έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο ισχυρές δυνάμεις του ευρωπαϊκού heavy rock/metal. Το επετειακό live υπόσχεται εκρηκτική ενέργεια, υμνικά τραγούδια και εκπλήξεις, γιορτάζοντας την πορεία τους και την αγάπη του κοινού τους.

07.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Ας περιμένουν οι γυναίκες! Live | Με ζωντανή μουσική επί σκηνής, η Babis Batmanidis Company συνοδεύει την προβολή της ταινίας «Ας περιμένουν οι Γυναίκες!», 27 χρόνια μετά την πρώτη της κυκλοφορία. Η μοναδική αυτή εμπειρία φέρνει στο σήμερα το αριστούργημα του Σταύρου Τσιώλη, με τη λαϊκή λυρικότητα, τον νεορεαλισμό της επαρχίας και την πολιτική ματιά του, ενώ η ζωντανή ερμηνεία της μουσικής αναδεικνύει μια νέα δυναμική των εικόνων της ταινίας και προσφέρει στο κοινό μια πρωτότυπη θέαση.

09.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Ραψωδός Φιλόλογος | Με ένα μεγάλο live, ο Ραψωδός Φιλόλογος γιορτάζει τα 22 χρόνια δισκογραφίας του, παρουσιάζοντας το sequel του κλασικού του album «Εγκεφαλικό τετ α τετ 2: Ελεγεία μιας Εμμονής» και αγαπημένα τραγούδια από όλη του τη δισκογραφία. Με λυρισμό, ένταση και μοναδική δημιουργική φαντασία, το live υπόσχεται ένα διαστημικό ταξίδι στο χωροχρόνο, γεμάτο μουσική, εικόνες και συναισθήματα που συνδέουν παλιούς και νέους φίλους του καλλιτέχνη.

10.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | K. BHTA | Με μια μοναδική συναυλία, ο Κ. Βήτα μας ταξιδεύει στον κόσμο της ηλεκτρονικής και ακουστικής μουσικής του, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την πορεία του, από τα πρώτα άλμπουμ έως το πιο πρόσφατο «Το Χέρι». Με την μπάντα του στο πλευρό του, θα δημιουργήσει ηχητικά τοπία σπάνιας ομορφιάς και θα μοιραστεί την ιδιαίτερη, ειλικρινή ποίηση που τον χαρακτηρίζει, προσφέροντας στο κοινό ένα ταξίδι σε μοναχικά και συναισθηματικά μονοπάτια της ψυχής.

11.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | LILA "Apotipoma" Live Concert | Με ένα εκρηκτικό live show, η LILA παρουσιάζει το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ, συνδυάζοντας αγαπημένες επιτυχίες και εννέα ολοκαίνουργια τραγούδια. Με δεκαμελή ομάδα χορευτών, live μουσικούς, εντυπωσιακά visuals και ακραία ενέργεια, η LILA δημιουργεί ένα υπερθέαμα γεμάτο ρυθμό, συναισθηματική δύναμη και διαφορετικά μουσικά vibes, από rap και afrobeat μέχρι pop, balkan και k-pop.

12 - 13.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Rock Hard Festival Greece | Ένα διήμερο γεμάτο μουσική και διεθνείς συμμετοχές, αφιερωμένο στα 20 χρόνια του Rock Hard, φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Rock Hard Festival Greece. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει κορυφαία ονόματα: Hammerfall, Overkill, Innerwish, Cobra Spell, Ganzi Gun, Candlemass με Messiah Marcolin σε παγκόσμια αποκλειστική εμφάνιση, Gus G. & Friends, Heavens Gate / Masters of Ceremony, The Crypt, Battleroar, καθώς και αποκλειστικές ακουστικές εμφανίσεις των Roy Khan & Tore Østby και Daniel Gildenlöw & Johan Hallgren για τους κατόχους VIP εισιτηρίων. Ένα γεγονός-σταθμός που συνδυάζει ιστορικές στιγμές, ένταση και μοναδική metal εμπειρία.

14.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Nightstalker – Naxatras | Δύο κορυφαίες μπάντες ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια αξέχαστη βραδιά. Με νέα άλμπουμ που έχουν ήδη προκαλέσει αίσθηση στην ελληνική και ευρωπαϊκή σκηνή, υπόσχονται ένα double bill γεμάτο ένταση, ψυχεδέλεια, θρυλικά riffs και αστείρευτη δημιουργική ενέργεια, σε μια συναυλία που συνδυάζει μουσική υπέρβαση και κορυφαία φόρμα.

15.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Κωσταντής Πιστιόλης | Σε μια συναυλία γεμάτη ήχους και πειραματισμούς, ο Κωσταντής Πιστιόλης εμφανίζεται μαζί με τους συνεργάτες του, παρουσιάζοντας τραγούδια από την πρόσφατη δισκογραφία αλλά και από την υπόλοιπη μουσική δουλειά του. Παραδοσιακοί ήχοι συναντούν ηλεκτρικούς και πειραματικούς αυτοσχεδιασμούς, δημιουργώντας εκστατικά και απόκοσμα ηχοτοπία που οδηγούν το κοινό από τη γνωριμία στη μύηση και καταλήγουν σε μια κυκλωτική μουσική κάθαρση.

15 - 19.09 || Bio3 Forum 2025 | Διαμορφώνοντας το Μέλλον της Βιοτεχνολογίας και της Καινοτομίας στην Ελλάδα | Το Bio3 Forum επιστρέφει δυναμικά για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, καθιερωμένο πλέον ως η κορυφαία πλατφόρμα για τη βιοτεχνολογία, τις επιστήμες ζωής και την καινοτομία στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Ένα πενθήμερο γεγονός γεμάτο γνώση, διάλογο, δικτύωση και στρατηγική συνεργασία, με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, επιχειρηματιών, επενδυτών και φορέων χάραξης πολιτικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

16.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | APON | Ένας από τους πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς, ο APON, ανεβαίνει στη σκηνή για ένα εκρηκτικό live με κομμάτια από το πλατινένιο SEXERO, το νέο Ονειροπόλος και όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, όπως Βοριάς και Χιλιόμετρα. Με sold out εμφανίσεις και φανατικό κοινό, υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μοντέρνο ήχο, συναίσθημα και δυνατές ερμηνείες.

18.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Ελεωνόρα Ζουγανέλη | Μετά από μια μεγάλη περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επιστρέφει για μια συναυλία-γιορτή, με τραγούδια που αγαπήσαμε και νέα κομμάτια που έχουν ήδη αφήσει το στίγμα τους. Μαζί με τη νέα μπάντα της και υπό την καθοδήγηση του Ευριπίδη Ζεμενίδη, υπόσχεται ένα δυναμικό και εκρηκτικό live, γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα και αυθορμητισμό, που θα παρασύρει το κοινό σε μια μοναδική μουσική εμπειρία.

19.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ | Το ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ επιστρέφει για να κλείσει το καλοκαίρι με μια μουσική γιορτή στην Τεχνόπολη. Παραδοσιακοί ήχοι και ρεμπέτικα με το Ρετσέλι, νοσταλγικά ταξίδια με την Nostos Band, στεριανές ζύγιες με τους Κυρατζήδες, εκρηκτικές εμφανίσεις με το Ξέφραγο Αμπέλι και μια δυνατή κορύφωση από τους Γκιντίκι υπόσχονται μια πολυδιάστατη μουσική εμπειρία, που θα παρασύρει το κοινό από το βουνό ως το νησί και θα κλείσει το καλοκαίρι με χορό και χαρά.

20 - 21.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Death Disco Open Air Festival 2025 | 2 Μέρες, 2 Stages, 14 Συγκροτήματα! Το Death Disco Open Air Festival επιστρέφει δυναμικά, συγκεντρώνοντας κορυφαία ονόματα της dark alternative σκηνής σε ένα διήμερο γεμάτο post punk, new wave, EBM και electro ήχους. Με την Anne Clark, τον Peter Hook & The Light, τους Chameleons και άλλους ξεχωριστούς καλλιτέχνες, το φεστιβάλ υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία για κάθε φίλο της σκοτεινής μουσικής.

Έως 21.09 || Dinner in the sky | Το Dinner in the Sky Athens επιστρέφει δυναμικά… στον ουρανό της πόλης για να σας προσφέρει μοναδικές στιγμές, απίστευτη θέα στην Ακρόπολη και μια εμπειρία που θα θυμάστε για όλη σας τη ζωή! Φέτος, με ανανεωμένο μενού και ακόμα περισσότερη διάθεση, υπόσχεται ξεχωριστές πτήσεις κατά το πολύχρωμο ηλιοβασίλεμα ή πά από τα φώτα του αστικού τοπίου.

27 - 29.09 || Athens Coffee Festival | Τρεις μέρες γεμάτες καφέ, street food, μουσική και μοναδικές εμπειρίες. Από premium brews και βραβευμένους barista, μέχρι λαχταριστά street food, δυνατά DJ sets και stand-up παραστάσεις, το φεστιβάλ προσφέρει στιγμές γεμάτες γεύσεις, ήχους και γέλιο. Με σεμινάρια, διαγωνισμούς και πολλές εκπλήξεις, αποτελεί το απόλυτο τριήμερο για φίλους, οικογένεια, συντρόφους και κατοικίδια που θέλουν να ζήσουν την πιο γευστική και διασκεδαστική εμπειρία της πόλης.

* Τον φετινό Σεπτέμβριο, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στηρίζει το πολύτιμο έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, καθώς δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να προσφέρει είδη πρώτης ανάγκης –τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής και προϊόντα οικιακής καθαριότητας– κατά τη διάρκεια της κάθε εκδήλωσης της Μουσικής Τεχνόπολης, στην κεντρική είσοδο των συναυλιών.

Με κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσότητας και χρηματικής αξίας, κάθε επισκέπτης μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση των πιο ευάλωτων κατοίκων της Αθήνας ενισχύοντας το πολύπλευρο κοινωνικό έργο του Κ.Υ.Α.Δ.Α., του φορέα που προσφέρει καθημερινά ουσιαστική στήριξη σε χιλιάδες συνανθρώπους μας που βιώνουν την αστεγία ή ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικών δομών και υπηρεσιών.

Οι προσφορές του κοινού θα ενισχύσουν συγκεκριμένα τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών, πρόγραμμα το οποίο καλύπτει βασικές ανάγκες περισσότερων από 3.500 οικογενειών διανέμοντας απαραίτητα αγαθά, ενώ προσφέρει και επιπλέον υποστήριξη μέσα από κοινωνικά ιατρεία, συμβουλευτικές υπηρεσίες και δράσεις ένταξης.

** Βρείτε ξεχωριστά δώρα στο ανανεωμένο Πωλητήριο για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά άλλα... Τηλ: 210 3460981 | Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή 10.00-18.00 | E-mail: shop@athens-technopolis.gr

*** Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με τον πιο δημιουργικό τρόπο! Η ανακαινισμένη και απόλυτα ασφαλής παιδική χαρά, το υπαίθριο Gym park, το Skywalk ή αλλιώς ο υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά και το εμβληματικό Παρατηρητήριο που προσφέρει θέα 360° σε όλη την Αθήνα. Και φυσικά μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο γεύμα σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και βιομηχανική αισθητική, το Technopolis Café.

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-technopolis.gr