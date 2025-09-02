Θέατρο Ιλίσια: «Τέλος του Παιχνιδιού» για τον Μάκη Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Χρυσοστόμου

Το έργο του Σάμιουελ Μπέκετ σκηνοθετεί ο Μάκης Παπαδημητρίου

Newsbomb

Θέατρο Ιλίσια: «Τέλος του Παιχνιδιού» για τον Μάκη Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Χρυσοστόμου

«Τέλος του παιχνιδιού» στο θέατρο Ιλίσια

(c) Γιώργος Καπλανίδης
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το αριστουργηματικό «Τέλος του Παιχνιδιού (Endgame)» του Samuel Beckett ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μάκη Παπαδημητρίου, από τις 13 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ιλίσια και αναμένεται να γίνει σημείο αναφοράς της νέας θεατρικής σεζόν. Ο Μάκης Παπαδημητρίου συναντά επί σκηνής τον Γιώργο Χρυσοστόμου, οκτώ χρόνια μετά την προηγούμενη εκρηκτική τους συνύπαρξη στη σκηνή, για να ερμηνεύσουν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ντουέτα του παγκοσμίου θεάτρου. Καθώς η προπώληση της παράστασης, που ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου, καταγράφει μεγάλη ζήτηση, προστίθενται επιπλέον παραστάσεις, κάθε Κυριακή στις 21:00.

Το εντυπωσιακό σκηνικό μας μεταφέρει σε ένα καταφύγιο, μετά το τέλος του κόσμου. Ένα παιχνίδι φτάνει στο τέλος του… ή μήπως το τελευταίο κομμάτι μιας παρτίδας που ξαναρχίζει; Η σκηνοθετική προσέγγιση του Μάκη Παπαδημητρίου εστιάζει στον βαθιά ανθρώπινο πυρήνα του έργου: τέσσερις χαρακτήρες σε έναν ερειπωμένο κόσμο, που προσπαθούν να γεφυρώσουν τις αποστάσεις με λέξεις, βλέμματα, σιωπές. Σιωπές, οι οποίες – όπως όρισε ο ίδιος ο Beckett – τηρούνται ευλαβικά, όχι από τυπολατρία, αλλά γιατί μέσα τους κρύβονται όλα τα αναπάντητα ερωτήματα της ύπαρξης.

Στην παράσταση το κωμικό στοιχείο κυριαρχεί. Σημειώνει ο σκηνοθέτης σχετικά: «Και ναι, υπάρχει και χιούμορ. Πολλές φορές σκοτεινό, άλλες φορές υπόγειο, πάντα αιχμηρό. Ο Beckett δεν γελάει για να ξεχάσει — γελάει για να αντέξει. Κι εμείς προσπαθούμε να τιμήσουμε αυτό το χιούμορ όπως του αξίζει: με ειλικρίνεια και μέτρο, χωρίς να προδώσουμε τη σιωπή του».

Το «Τέλος του Παιχνιδιού (Endgame)» αποτελεί μια καλλιτεχνική σύμπραξη δημιουργικών συντελεστών, όπου χορογραφία, μουσική, σκηνογραφία και φωτισμοί συντονίζονται με ακρίβεια, δημιουργώντας έναν κόσμο λιτό, ασφυκτικό και συνάμα βαθιά ποιητικό, όπου όσο κι αν όλα δείχνουν χαμένα, η ανάγκη να ειπωθεί κάτι και να ακουστεί κάτι, επιμένει.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Μάκης Παπαδημητρίου

Μετάφραση: Κ. Σκαλιόρας

Παίζουν:

Χαμ: Μάκης Παπαδημητρίου

Κλοβ: Γιώργος Χρυσοστόμου

Ναγκ: Δημήτρης Ντάσκας

Νελ: Φραγκίσκη Μουστάκη

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/telos-tou-paixnidiou/

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:20ΚΟΣΜΟΣ

Νέος σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν: Περισσότεροι από 1.400 οι νεκροί

16:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Μόνιμο το μέτρο για την απαγόρευση προσφορών για τρεις μήνες μετά από ανατιμήσεις

16:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τεχνόπολη: Οι Nightstalker και οι Naxatras σε μια βραδιά έντασης, ψυχεδέλειας και υπέρβασης

16:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Ιλίσια: «Τέλος του Παιχνιδιού» για τον Μάκη Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Χρυσοστόμου

16:07ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη 41-53 (23'): Στο -12 η Εθνική στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους

16:06ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν εκδίκηση - Ο γιoς μου σκοτώθηκε στο μέτωπο» - Τι είπε ο δολοφόνος του πρώην προέδρου της ουκρανικής Βουλής

15:59LIFESTYLE

Vogue: Η Κλόι Μαλ, διάδοχος της Άννα Γουίντουρ, αλλά η «σιδηρά κυρία» δεν πάει πουθενά

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Ανθρωπιστική βοήθεια από την Ευρωπαϊκη Ένωση μετά τον φονικό σεισμό

15:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Off The Hook Festival: Δείτε το πλήρες line up του εκρηκτικού διημέρου στο ΟΑΚΑ

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Διαδηλωτής σκαρφάλωσε σε πύργο ρολογιού σιδηροδρομικού σταθμού - Είχε πανό για το Ιράν

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση «μαμούθ» εγκληματικής οργάνωσης σε Χανιά και Ρέθυμνο – Σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση σε δικηγόρο

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Τροχαίο προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς Πειραιά

15:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτιστική ατζέντα: Πέντε εκδηλώσεις εντός και εκτός των τειχών που ξεχωρίζουν

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Στην αεροπορία η πριγκίπισσα της Ισπανίας - Δείτε τη Λεονόρ στο πιλοτήριο μαχητικού

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με έμπειρους δύτες συμμετείχε στον υποθαλάσσιο καθαρισμό του λιμένα Αιγίου

15:24ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Back to School» στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ με 20% payzy cashback για αγορές laptop

15:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ξεκίνησε η λειτουργία του my1521 – Νέα εποχή στην εξυπηρέτηση των φορολογούμενων

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Μίκης Θεοδωράκης: Συγκινημένη η εγγονή του στο ετήσιο μνημόσυνο του σπουδαίου συνθέτη

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη με την Porsche που προκάλεσε τροχαίο

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ρωσίας-Κίνας για νέο αγωγό φυσικού αερίου - Οι λεπτομέρειες και η ανοιχτή τιμή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος τύπος ακτινοθεραπείας «εξαφανίζει» τον καρκίνο σε 6 μήνες - Τα ειδικά ραδιοφάρμακα και οι προκλήσεις

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση «μαμούθ» εγκληματικής οργάνωσης σε Χανιά και Ρέθυμνο – Σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση σε δικηγόρο

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

16:07ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη 41-53 (23'): Στο -12 η Εθνική στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Κρήτη 850 από τους 1.036 ΑΦΜ που έλαβαν επιδοτήσεις παρανόμως

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη με την Porsche που προκάλεσε τροχαίο

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Τα γαλλικά νοσοκομεία έλαβαν εντολή να είναι έτοιμα για πόλεμο στην Ευρώπη

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Πούλησε για «ψίχουλα» έκταση «φιλέτο» στη «γη του Ζορμπά» - Ο «όμηρος» ηγούμενος της Μονής Τζαγκαρόλων

12:07ΚΟΣΜΟΣ

52 χρόνια από τη δολοφονία που «πάγωσε» την Ιρλανδία: Ο 10χρονος Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ βρέθηκε ακρωτηριασμένος και καμένος

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κόρινθος: Θρίλερ με τον άνδρα που βρέθηκε μαχαιρωμένος - Τον βρήκαν στο σαλόνι του σπιτιού

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής - Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός ΙΧ

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Χρυσοχοΐδης: Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικός «τύφλα» στο μεθύσι έσπευσε σε κλήση για διάρρηξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ