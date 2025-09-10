Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Γιορτάζει 130 χρόνια λειτουργίας με εντυπωσιακές παραστάσεις

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γιορτάζει 130 χρόνια λειτουργίας με παραστάσεις που υπογράφουν οι Γιάννης Χουβαρδάς, Νίκος Καραθάνος, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Ιόλη Ανδρεάδη, Γιώργος Κουτλής, Τάσος Πυργιέρης, Δημήτρης Μαλισσόβας κ.α. 

Newsbomb

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Γιορτάζει 130 χρόνια λειτουργίας με εντυπωσιακές παραστάσεις

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

NDP
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κλίμα γιορτής και συγκίνησης για τα 130 χρόνια λειτουργίας του, με αισιοδοξία και όραμα για το μέλλον, παρουσιάστηκε το εντυπωσιακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για τη σεζόν 2025-2026, στην κατάμεστη Κεντρική Σκηνή.

Σε μια χρονιά που σηματοδοτείται από την επέτειο του εμβληματικού θεάτρου, το νέο πρόγραμμα συνδυάζει τρεις άξονες με ξεχωριστή δυναμική. Το πλούσιο ρεπερτόριο 2025-2026, σε όλες τις σκηνές του ιστορικού κτηρίου, που μάς ταξιδεύει σε σπουδαία έργα μέσα από τους πιο σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς, όπως ο Γιάννης Χουβαρδάς, ο Νίκος Καραθάνος, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, η Ιόλη Ανδρεάδη, ο Γιώργος Κουτλής, ο Τάσος Πυργιέρης και ο Δημήτρης Μαλισσόβας, οι οποίοι κοσμούν φέτος με τις σκηνοθεσίες τους την Κεντρική Σκηνή του θεάτρου, πάνω σε μια γκάμα ρεπερτορίου που εκτείνεται από το κλασικό στο σύγχρονο και από το διεθνές στο τοπικό, δημιουργώντας μια ζωντανή κυψέλη πολιτισμού και ουσιαστικής, πνευματικής συνομιλίας με την καλλιτεχνική δύναμη του ελληνικού θεάτρου σήμερα. Τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια, που αναδεικνύουν την ιστορική διαδρομή του θεάτρου με σημαντικές παραστάσεις και σπουδαίες εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδόσεις και την αστική παρέμβαση Ντοκουμέντα του Πειραιά, που φέρνει στο προσκήνιο μνήμες, τοπόσημα και αφηγήσεις της πόλης μέσα από performances, οι οποίες χαρίζουν φωνή στις μνήμες που συχνά έμειναν στη σκιά. Η Τρούμπα, οι αλάνες, οι γειτονιές, οι θάλασσες του Πειραιά γίνονται φέτος, για πρώτη φορά, σκηνές όπου η τέχνη συνομιλεί με την κοινωνία. Site-specific παραστάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, αφηγήσεις ναυτικών και ψαράδων, ιστορίες της γειτονιάς∙ όλα αυτά συνθέτουν ένα μωσαϊκό που δείχνει πως ο Πειραιάς δεν είναι απλώς ένα λιμάνι, αλλά ένας τόπος μνήμης, αγώνα και δημιουργίας.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης δήλωσε: «Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γιορτάζει φέτος 130 χρόνια προσφοράς στον πολιτισμό, αποτελώντας σύμβολο της ταυτότητας της πόλης. Είναι μια ξεχωριστή επέτειος, γεμάτη μνήμες και συγκινήσεις, αλλά και ελπίδα για ένα ακόμα πιο φωτεινό μέλλον. Το Δημοτικό Θέατρο δεν είναι απλώς ένα αρχιτεκτονικό στολίδι ή ένας χώρος τέχνης. Είναι ένας θεσμός με σπουδαία ιστορική κληρονομιά και ταυτόχρονα ζωντανός πυρήνας πολιτιστικής δημιουργίας. Με συνέπεια, όραμα και σκληρή δουλειά, καταφέραμε την τελευταία δεκαετία να του δώσουμε νέα πνοή και να το καταστήσουμε επίκεντρο πολιτισμού όχι μόνο της πόλης αλλά και της χώρας. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2025-2026 επιβεβαιώνει τον ρόλο του Δ.Θ.Π. ως "ναυαρχίδας του πολιτισμού" του Πειραιά. Με παραστάσεις υψηλού επιπέδου, με σημαντικές δράσεις και με την συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών και καλλιτεχνών, το θέατρο ανοίγει τους ορίζοντές του και συνομιλεί ουσιαστικά με την κοινωνία και την ιστορία μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν και συμβάλλουν καθημερινά σε αυτή τη διαδρομή: τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Γιάννη Χατζηαλέξη, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Νίκο Διαμαντή, την Διευθύντρια Πολιτισμού Ευαγγελία Μπαφούνη, τους εργαζόμενους του θεάτρου και φυσικά τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης μας που στηρίζουν το Δημοτικό μας Θέατρο. Εύχομαι από καρδιάς να συνεχιστεί αυτό το έργο με υγεία, δημιουργικότητα και πίστη στη δύναμη της Τέχνης. Ο Πειραιάς έχει ανάγκη —και αξίζει— έναν πολιτισμό που εμπνέει, που θυμίζει ποιοι είμαστε και μάς οδηγεί σε ένα καλύτερο αύριο».

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Χατζηαλέξης, στάθηκε στην άνοδο της πολιτιστικής ζωής του Πειραιά και στη σύμπνοια των διευθύνσεων του Δήμου τονίζοντας ότι «το αποτέλεσμα δεν είναι ατομικό».

Η Διευθύντρια Πολιτισμού, Ευαγγελία Μπαφούνη, μίλησε για τον ιστορικό ρόλο του θεάτρου ως καθρέφτη της κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, κάνοντας ειδική μνεία στις απαρχές της δημιουργίας του ΔΘΠ.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Νίκος Διαμαντής, παρουσίασε με συγκίνηση και ενθουσιασμό ένα «πολύτροπο και πολυτόπο καλλιτεχνικό σχήμα, που συνομιλεί με το παρελθόν και το παρόν, εμπιστεύεται τις νέες γενιές και δημιουργεί ένα πολιτιστικό κύμα που αγκαλιάζει όλο τον Πειραιά».

Την εκδήλωση τίμησαν, μεταξύ άλλων, με την παρουσία τους, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο επικεφαλής του συνδυασμού «Αλλάζουμε τον Πειραιά για όλους και όλες», Γιώργος Γαβρίλης, ο Καθηγητής Νίκος Μπελαβίλας οι Αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Πειραιά, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της πόλης.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές όπου όλοι οι καλλιτέχνες του φετινού προγράμματος ανέβηκαν στη σκηνή για να δώσουν από μια ευχή για τα 130 χρόνια του θεάτρου, καθώς και η ομιλία του 17χρονου μαθητή λυκείου Γιώργου Λακιώτη, στον οποίο ανατέθηκε από το ΔΘΠ να γράψει ένα πρωτότυπο, μικρό ταχύδραμα για να παρουσιαστεί στις αλάνες του Πειραιά

130 χρόνια Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Θέατρο ανοιχτό, ζωντανό, τολμηρό. Θέατρο που συνομιλεί με την ιστορία, κοιτώντας μπροστά. Το θέατρο μιας πόλης δημιουργίας, εξωστρέφειας, πολιτισμού.

Από τις παραστάσεις που θα δούμε στη νέα σεζόν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ξεχωρίζουν το "Όσα παίρνει ο άνεμος" σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη, το "Merde!" των Γιώργου Κουτλή και Βασίλη Μαγουλιώτη, το "Ο φονιάς, έγκλημα και αθώωση" του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, ο "Ιβανώφ" του Τσέχωφ σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά, το "Τζένη Τζένη" σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου με την επιστροφή στη σκηνή της Χάρις Αλεξίου, το "Illya Darling" σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισσόβα, "Το αμάρτημα της μητρός μου" σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη κ.α.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι

11:28LIFESTYLE

Η εθνική ομάδα μπάσκετ βάζει τρίποντο στην τηλεθέαση – Συνεχίζει να σαρώνει η ΕΡΤ1

11:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια αξιωματικοί της ΕΛΑΣ για έλλειμμα 750.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου

11:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης: «Δεν είμαστε απλά έτοιμοι, αλλά πανέτοιμοι να διοργανώσουμε το Final Four»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγρότης έβαλε τέλος στην ζωή του με καραμπίνα

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στη Γαλλία: Δεκάδες συλλήψεις στις διαδηλώσεις του κινήματος «Block Everything»

11:17ΕΘΝΙΚΑ

Δημήτριος Βακεντής: Ποιος είναι ο νέος διοικητής ΑΣΔΕΝ

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσεις από το ΚΥΣΕΑ μετά την επιλογή νέου αρχηγού ΕΛΔΥΚ: Νέοι διοικητές ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω στο Νεπάλ» - Πώς γλίτωσε από τις φονικές διαδηλώσεις η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

11:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαράντα καλλιτέχνες μετατρέπουν το «Ελ. Βενιζέλος» σε χώρο εμπειρίας στην έκθεση «all aboard»

11:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πώς θα πάρετε γονική άδεια για τον αγιασμό

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Έξι πράγματα που μάθαμε από το βιβλίο γενεθλίων του

10:58ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι αύριο ο Αγιασμός

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Live - Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη»

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Πλανήτης στο μέγεθος της Γης μόλις 40 έτη φωτός μακριά ίσως διαθέτει ατμόσφαιρα ικανή να στηρίξει ζωή

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στα Χανιά: Έφυγε από την ζωή ο καλλιτέχνης Ευτύχης Παλλήκαρης

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Volkswagen ID. CROSS Concept προλογίζει το ηλεκτρικό T-Cross

10:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς στην ανάκριση για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή Ρομά με πυροβολισμούς στο πάρκο Τρίτση

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο ζευγάρι απατεώνων στα Φάρσαλα: Βρήκαν τραπεζική κάρτα, αγόρασαν αλκοόλ και έπαιξαν τζόγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά - Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση αγοριού με κρεμάστρα!

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσεις από το ΚΥΣΕΑ μετά την επιλογή νέου αρχηγού ΕΛΔΥΚ: Νέοι διοικητές ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: «Τεράστιος αριθμός ρωσικών drones» παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας - Για «πράξη επιθετικότητας» μιλάει ο Τουσκ

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο: «Αν δεν μου δώσεις 3.000 ευρώ, δεν μπαίνει χειρουργείο»

07:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρίαμβος της Εθνικής: Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 μετά από 16 χρόνια – Αντίπαλος η Τουρκία – Το ξεκάθαρο μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

08:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Πότε κυκλοφορεί στην Ελλάδα - Πόσο θα κοστίσει - Ποια η τεράστια αλλαγή με την κάρτα sim

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Κόντεψε να... γκρεμίσει τον πίνακα ο Θανάσης όταν κόλλησε το αυτοκόλλητο «Greece»

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της - «Είμαστε σε συνεχή επαφή με το ΝΑΤΟ»

08:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Το 2,5 μηνών βρέφος πήγε σακατεμένο στο ξύλο στο νοσοκομείο - Αιτία θανάτου η... μηνιγγίτιδα!

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω στο Νεπάλ» - Πώς γλίτωσε από τις φονικές διαδηλώσεις η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ: Πώς λειτουργεί η ρήτρα συλλογικής άμυνας - Η μοναδική φορά που επιστρατεύθηκε

10:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Το νέο σχολείο που μπαίνουν αύριο οι μαθητές  - Τι αλλάζει με το πρώτο κουδούνι

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Guardian: Πώς το Ισραήλ αιφνιδίασε ξανά την κυβέρνηση Τραμπ με την επίθεση στη Ντόχα - «Παγιδευμένος ο Λευκός Οίκος

09:17ΕΘΝΙΚΑ

Υδρογονάνθρακες: Όλα τα βλέμματα στη Chevron - Τι θα γίνει με τις έρευνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο

08:46TRAVEL

Αυτό είναι το «στοιχειωμένο» χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου που τρομάζει τους επισκέπτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ