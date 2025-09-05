Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Επιστρέφει το «Merde» για να λύσει τις απορίες μας για το θέατρο

Η παράσταση «Merde» επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 16 Οκτωβρίου



«Merde» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Σταγκόνι, μπούκα, κουίντα, γαϊδάρα, κόντρες, προπς, παρ, τρουά καρ, μιζανσέν, σφοράρει, μασκάρει… Έχετε άγνωστες λέξεις; Τότε μάλλον είστε άσχετοι με το θέατρο. Ή νομίζετε ότι ξέρετε από θέατρο, αλλά σας λείπουν κάποιες βασικές γνώσεις. Να λίγες ακόμα λέξεις: παραγωγός, σκηνοθέτης, ηθοποιός, βοηθός σκηνοθέτη, βοηθός του βοηθού, οντισιόν, ντηλ, πρόβα, απλήρωτη, κακοποίηση, παρενόχληση, αναβολή πρεμιέρας, καταγγελία, τραγωδία, κωμωδία, και λοιπά συμπτώματα της πιο ζωντανής Τέχνης που μπορεί να σκοτώσει ή να σώσει έναν άνθρωπο.

Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για το θέατρο, αλλά φοβόσασταν να ρωτήσετε, από 16 Οκτώβρη, στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που φέτος γιορτάζει τα 130 χρόνια λειτουργίας του.

“Merde”: Μια μουσική κωμωδία για τα “κακώς κείμενα” του ελληνικού θεάτρου.

Ένας κουλτουριάρης σκηνοθέτης γνωρίζει έναν νέο θεατρικό παραγωγό που μόλις ανέλαβε -απ’ τον διεφθαρμένο πατέρα του- το θέατρο «Μπούκα» και ετοιμάζονται να κάνουν εκεί τη νέα του παράσταση. Ο πατέρας, όμως, κινώντας ακόμη τα νήματα, τους «φορτώνει» για πρωταγωνιστή έναν εμπορικό ηθοποιό, σε κρίση ταυτότητας. Αυτή η συνάντηση, «κουλτουριάρικου» και «εμπορικού», γίνεται η αφορμή για να παρακολουθήσουμε όλα τα ευτράπελα που συνθέτουν τον λαμπερό κόσμο του θεάτρου μας. Παρασκηνιακές συνεννοήσεις, ακροάσεις, πρόβες, μέχρι και την ίδια την “πρεμιέρα”, παραγωγοί, σκηνοθέτες, κριτικοί, βοηθοί, αλλά και ένδοξα φαντάσματα του παρελθόντος, όλα μπλέκονται σε ένα φαρσικό πανδαιμόνιο μετά μουσικής.

Η εκρηκτική παρέα που έφερε τους “Παίχτες” (Κουτλής, Μαγουλιώτης, Νιάρρος, Χρυσανθόπουλος, Μουλάς), στη δεύτερη μεγάλη τους επιτυχία, συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά με ένα musical comedy, που υπόσχεται να ταράξει το μαλακό σας υπογάστριο. Σε σκηνοθεσία των Γιώργου Κουτλή - Βασίλη Μαγουλιώτη, κείμενο Suyako και πρωτότυπη μουσική Γιάννη Νιάρρου - Γιάννη Παπαδόπουλου.

Παίζουν (αλφαβητικά): Μαριαλένα Ηλία, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Γιάννης Νιάρρος, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Λυδία Τζανουδάκη, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Αποστόλης Ψυχράμης.

Μουσικοί επί σκηνής: Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο-πλήκτρα), Δημήτρης Κλωνής (drums), Κώστας Πατσιώτης (κοντρα-μπάσο)

Συντελεστές:

Κείμενο: Suyako

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής & Βασίλης Μαγουλιώτης

Μουσική: Γιάννης Νιάρρος & Γιάννης Παπαδόπουλος

Η μουσική σύνθεση που ακούγεται στην παράσταση “Βάκχες Resurrection” είναι του Γιώργου Μιζήθρα.

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων
Τετάρτη & Κυριακή: 19.00
Πέμπτη & Παρασκευή: 20.30
Σάββατο 17.30 & 21.00

Τιμές εισιτηρίων
Διακεκριμένη Ζώνη: 35 Ευρώ Κανονικό
Α Ζώνη: 30 Ευρώ Κανονικό, 25 Ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανεργίας, ΑΜΕΑ, +65)
Β Ζώνη: 25 Ευρώ Κανονικό, 20 Ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανεργίας, ΑΜΕΑ, +65)
Γ Ζώνη Εξώστης (Χωρίς Αρίθμηση): 15 Ευρώ Κανονικό, 10 Ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό,
Ανεργίας, ΑΜΕΑ, +65)

Link προπώλησης
https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/merde-ena-ergo-tou-suyako


Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς 185 35
Στάση Μετρό «Δημοτικό Θέατρο», Γραμμή3 (μπλέ) – τερματικός

Ταμείο Θεάτρου:
2104143 310 | tickets@dithepi.gr
Εντός του Δημοτικού Θεάτρου - Κεντρική Είσοδος

Ώρες Ταμείου Χειμερινής Περιόδου:
Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τρίτης): 10:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00
Σάββατο 16:00 - 21:00
Κυριακή:18:00 - 21:00

