Αρχαιοελληνικό άγαλμα «φούντωσε» τις θεωρίες για τους χρονοταξιδιώτες: Λάπτοπ στο 100 π.Χ.;

Ένα αρχαιοελληνικό άγαλμα έχει γίνει viral πυροδοτώντας στο διαδίκτυο τις θεωρίες για τα ταξίδια στο χρόνο. Ο «Ταφικός Ναΐσκος Καθήμενης Γυναίκας με Υπηρέτρια» είναι ένα μαρμάρινο άγαλμα που δημιουργήθηκε γύρω στο 100 π.Χ. και δείχνει μια γυναίκα να ανοίγει ένα αντικείμενο που μοιάζει με λάπτοπ και το κρατά η υπηρέτριά της.

