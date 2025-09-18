Αρχαιοελληνικό άγαλμα «φούντωσε» τις θεωρίες για τους χρονοταξιδιώτες: Λάπτοπ στο 100 π.Χ.;
Ένα «λάπτοπ» που εντοπίστηκε σε αρχαιοελληνικό άγαλμα έχει αφήσει άναυδους τους ειδικούς, φουντώνοντας και πάλι τις θεωρίες για τα ταξίδια στον χρόνο.
Ένα αρχαιοελληνικό άγαλμα έχει γίνει viral πυροδοτώντας στο διαδίκτυο τις θεωρίες για τα ταξίδια στο χρόνο. Ο «Ταφικός Ναΐσκος Καθήμενης Γυναίκας με Υπηρέτρια» είναι ένα μαρμάρινο άγαλμα που δημιουργήθηκε γύρω στο 100 π.Χ. και δείχνει μια γυναίκα να ανοίγει ένα αντικείμενο που μοιάζει με λάπτοπ και το κρατά η υπηρέτριά της.
