Χριστούγεννα 2025: Εορταστικό ωράριο από σήμερα – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

Πρεμιέρα σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025 όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως υπογραμμίζεται, το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, έχει ως εξής:

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00 Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00 Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00 Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00 Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00 Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00 Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00 Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00 Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00 Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00 Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00 Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00 Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00 Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00 Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00 Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00 Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00 Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00 Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00 Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

Θεσσαλονίκη: Από 13 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο

Από τις 13 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για τις 2 Ιανουαρίου 2026 εισηγείται να παραμείνουν με κατεβασμένα τα ρολά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, δηλαδή 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.